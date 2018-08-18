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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 кві, 2021 12:42
Faceless написав:
Уточните, вы о чём конкретно
все перечисленные выше преимущества легко достигаются дома, а недостатки человеческого общества - (напр природное любопытство и шаблонность) бизнес центр класса А не уберет
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:50
Автор77 написав:
Вы интересный вопрос затронули,zРадио,меня этот вопрос не то что сегодня,а вообще всегда интересовал в контексте перспектив РН в т.ч.
Редко наблюдаю за статой,и в этом опросе не участвовал.
Но всегда пишу либо о случаях из жизни,либо то из
повседневности,которую наблюдаю.
Попробую навскидку,то что на поверхни, у кого за прошедший год доход мог увеличиться на 20-30-50-1000%.
1.Чиновничья тусовка, начиная с 2015 года белые оф.доходы растут в сотнях процентов иногда (всякие члены наб.советов, топ.гос.чиновники,руководители госпредприятий и т.п.)
Отличный комментарий, но конкретно этот пункт - точно нет, потому что весной и летом действовали антикризисные лимиты для больших белых зарплат в госсекторе. Все топчиновники и менеджмент госкомпаний в 2020-м потеряли
sequence написав:
всепропальщики пошли хитрые - в отличие от Пифии "в октябре (или сентябре, запутался) 2021 грохнется по любому", тут используется вариант - "грохнется с вероятностью 75%".
Ощущение, что неминуемо грохнется присутствует и у меня, но не в перспективе нескольких месяцев
Гадкие всепропальщики... но соломку и себе подстелю
Вся суть критиканов
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:56
change_pm написав:
І тепер уяви, ти в категорії 6-10 куе не погодився на мінус 500-1000 баксів, і просидів 6 місяців-рік без роботи...
в мені інша математика, напр.,
варіант 1:
розходи в місяць $300, при доході 3куе, 1м роботи = 10 м. розслабону
варінт 2:
при доході 2,5куе, 1 кавалірка = 4 м. паханини
варінт 3:
при пасивному доході 3% в рік, Х років ще тре іпошити, щоб вийти на 1куе кешфлоу.
Тобто питання стоїть в мотивації: а навіга і заради чого робити більше?
Ідея така, коли бабло пре, то "куй залізо не відходя від каси",
А коли криза, то по принципу звиклої курки-несушки: "нема смислу рвати опу заради +5 копійок"
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:01
flyman написав:
розходи в місяць $300, при доході 3куе, 1м роботи = 10 м. розслабону
варінт 2:
при доході 2,5куе, 1 кавалірка = 4 м. паханини
варінт 3:
при пасивному доході 3% в рік, Х років ще тре іпошити, щоб вийти на 1куе кешфлоу.
Тобто питання стоїть в мотивації: а навіга і заради чого робити більше?
я канешна отдаю себе отчет шо играю на руку главному флудерасту ветки, но все же спрошу - как при таком графике работы можно поддерживать свой проф рейтинг и квалификацию?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:24
kingkongovets написав: flyman написав:
розходи в місяць $300, при доході 3куе, 1м роботи = 10 м. розслабону
варінт 2:
при доході 2,5куе, 1 кавалірка = 4 м. паханини
варінт 3:
при пасивному доході 3% в рік, Х років ще тре іпошити, щоб вийти на 1куе кешфлоу.
Тобто питання стоїть в мотивації: а навіга і заради чого робити більше?
я канешна отдаю себе отчет шо играю на руку главному флудерасту ветки, но все же спрошу - как при таком графике работы можно поддерживать свой проф рейтинг и квалификацию
?
А хто сказав, що Флай підтримує? Він чорним по білому пише, тєма нова, і ній треба закріпитись )))
зі. Мене і батьки вчили, і в книгах розумних читав, вивчай одну тєму, і ставай в ній кращім, ніколи не зупиняйся на досягнутому )))
flyman написав:
в мене за місять по 30 пропозицій від HR, і одна доходить до офера, то я піднімаю рейт і думаю, що можна і більше, але тре закріпитися трохи в новій модній хіпстерскій темі
.
зі. Ладно флай, я твою логіку вже знаю, як Отче наш ))) тому не проста так відповідаючи написав, кожному своє (в кожного своя точка зору)...
ззі. І повертаючись до теми нерухомості...
Мій підхід на середньому часовому проміжку дозволяє планувати купівлю в "Дубаї", твій кавалірку (ки) на КРЖН = кожному своє ))))
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:29
kingkongovets написав: Унуноктий написав: kingkongovets написав:Унуноктий
уня, так ты и не ответил - ты шо реально второй раз ковид подцепил?
или ты год назад беса прогнал?
или сейчас моросишь?
год назад не болел то она болела
а сейчас тест положительній
просто точно помню как ты говорил шо именно переболел, поэтому и удивился - лично у меня пока нет ни единого знакомого переболевшего дважды
лечись, много пей и пока не прописали сумамед многие врачи рекомендуют побухивать - я серьезно
нюх и вкус уже пропал?
вкус есть пока и запах, грудь болит и кашель
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