Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Автор77 написав:Вы интересный вопрос затронули,zРадио,меня этот вопрос не то что сегодня,а вообще всегда интересовал в контексте перспектив РН в т.ч.
Редко наблюдаю за статой,и в этом опросе не участвовал. Но всегда пишу либо о случаях из жизни,либо то из повседневности,которую наблюдаю.
Попробую навскидку,то что на поверхни, у кого за прошедший год доход мог увеличиться на 20-30-50-1000%.
1.Чиновничья тусовка, начиная с 2015 года белые оф.доходы растут в сотнях процентов иногда (всякие члены наб.советов, топ.гос.чиновники,руководители госпредприятий и т.п.)
Отличный комментарий, но конкретно этот пункт - точно нет, потому что весной и летом действовали антикризисные лимиты для больших белых зарплат в госсекторе. Все топчиновники и менеджмент госкомпаний в 2020-м потеряли
sequence написав:всепропальщики пошли хитрые - в отличие от Пифии "в октябре (или сентябре, запутался) 2021 грохнется по любому", тут используется вариант - "грохнется с вероятностью 75%". Ощущение, что неминуемо грохнется присутствует и у меня, но не в перспективе нескольких месяцев
Гадкие всепропальщики... но соломку и себе подстелю Вся суть критиканов
kingkongovets написав:Унуноктий уня, так ты и не ответил - ты шо реально второй раз ковид подцепил? или ты год назад беса прогнал? или сейчас моросишь?
год назад не болел то она болела а сейчас тест положительній
просто точно помню как ты говорил шо именно переболел, поэтому и удивился - лично у меня пока нет ни единого знакомого переболевшего дважды лечись, много пей и пока не прописали сумамед многие врачи рекомендуют побухивать - я серьезно нюх и вкус уже пропал?
все перечисленные выше преимущества легко достигаются дома, а недостатки человеческого общества - (напр природное любопытство и шаблонность) бизнес центр класса А не уберет
Вот пытаюсь в новой квартире создать условия хотя бы приблизительно напоминающие по комфорту офисные. 50куе уже размазано по 90 кв.м Параллельно работаем над созданием в доме общих зон отдыха и спортзала. Там бюджеты вообще космические. Не уверен, что это можно назвать "перечисленные преимущества легко достигаются дома". Скорее я бы согласился с Фейслессом, что для 90% офисных работников условия, созданные для них в офисе, дома, мягко говоря, очень трудно достижимы.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 07 кві, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.