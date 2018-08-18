Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
все перечисленные выше преимущества легко достигаются дома, а недостатки человеческого общества - (напр природное любопытство и шаблонность) бизнес центр класса А не уберет
Вот пытаюсь в новой квартире создать условия хотя бы приблизительно напоминающие по комфорту офисные. 50куе уже размазано по 90 кв.м Параллельно работаем над созданием в доме общих зон отдыха и спортзала. Там бюджеты вообще космические. Не уверен, что это можно назвать "перечисленные преимущества легко достигаются дома".
flyman написав:розходи в місяць $300, при доході 3куе, 1м роботи = 10 м. розслабону
варінт 2: при доході 2,5куе, 1 кавалірка = 4 м. паханини
варінт 3: при пасивному доході 3% в рік, Х років ще тре іпошити, щоб вийти на 1куе кешфлоу.
Тобто питання стоїть в мотивації: а навіга і заради чого робити більше?
я канешна отдаю себе отчет шо играю на руку главному флудерасту ветки, но все же спрошу - как при таком графике работы можно поддерживать свой проф рейтинг и квалификацию?
А хто сказав, що Флай підтримує? Він чорним по білому пише, тєма нова, і ній треба закріпитись )))
зі. Мене і батьки вчили, і в книгах розумних читав, вивчай одну тєму, і ставай в ній кращім, ніколи не зупиняйся на досягнутому )))
flyman написав:в мене за місять по 30 пропозицій від HR, і одна доходить до офера, то я піднімаю рейт і думаю, що можна і більше, але тре закріпитися трохи в новій модній хіпстерскій темі.
зі. Ладно флай, я твою логіку вже знаю, як Отче наш ))) тому не проста так відповідаючи написав, кожному своє (в кожного своя точка зору)...
ззі. І повертаючись до теми нерухомості... Мій підхід на середньому часовому проміжку дозволяє планувати купівлю в "Дубаї", твій кавалірку (ки) на КРЖН = кожному своє ))))
Я тобі пояснити, наприклад тема КОБОЛА, або ФОРТРАНА, який зміст розвивати і поглиблювати? Закон спадної дохідності, думаю ти знаєш (чим більше інвестуєш, тим нижча віддача на нову одиницю інвестицій). В моїй темі давно досягнув стелі, а з коронокризою вона втратила для мене зміст зовсім. Ну проходжу співбесіду на раз-два і що? Рейти там стабільно середні, і що далі, тягнути лямку надіючись на "синицю в руці"?
Все ж таки є підприємницька жилка і подушка фінансової безпеки, тому можу експерементувати з новими модними і хіпстерськими темами, де зараз "гарячий ринок". Тобто ти "вчишся" і тобі ще за це гроші дають, і більші чим за те, де ти профі. Такого роду собі "премія за ризик". Якраз "криза" і є пора змін, коли міняючи щось можна досягнути більшого, а не триматися "за синицю".
Кінконговцю: якщо в тебе є фундаментальна база і досвід (який не пропє"ш), то часто-густо цього фундаменту достатньо щоб будувати на ньому щось надійне. Якщо в тебе рука набита рівно класти плитку, то і через рік ти її будеш класти рівно, не потрібно знову цього вчитися, це вміння вже при тобі.
Щодо Дубаю і кавалірки в не Дубаї. Я ж не знаю, скільки тобі докладати зусиль, це 10 років щоб наскладати чи 30. Он Долярчик-Успіх за 10 років на 2к + дериватив на овнокавалірку в овнолокації від овнозабудовника. І носиться з цим.
Вище привів приблизно розклади трудозатрат на кавалірку для сферичного представника Києва Фейслеса.
Grand Touring написав: все перечисленные выше преимущества легко достигаются дома, а недостатки человеческого общества - (напр природное любопытство и шаблонность) бизнес центр класса А не уберет
Вот пытаюсь в новой квартире создать условия хотя бы приблизительно напоминающие по комфорту офисные. 50куе уже размазано по 90 кв.м Параллельно работаем над созданием в доме общих зон отдыха и спортзала. Там бюджеты вообще космические. Не уверен, что это можно назвать "перечисленные преимущества легко достигаются дома".
дом нужно покупать)
А что дом меняет? Добавляет площади к ремонту? И спортзал и лаунж-зону уже не вместе с соседями оборудуете, а все сам, только за свои? Вариант хороший. Но очень дорогой.
Якщо цікаво, то в простого пересічного ФОПа з дрібним мікробізнесом/самозайнятістю - дохід за останній рік "приблизно, те що й раніше", але з ростом цін на ВСЕ, а особливо на ПРОДУКТИ - то тут проглядається явний мінус Скільки рік тому я на 1Кгрн. міг купити - - кг рису - кг гречки - кг цукру - літрів олії і т.п., а скільки зараз?
Тому, щоб ще не схудла моя гривнева "заначка", яка парилась до зими на ще непоганих 17,5-18,5% на депо, закинув я її в бетон! - в смарт-квартиру!(на щось більше - не вистачило) Ну не нести ж тепер на депо під 7-8% чистими?! (хоч подушка безпеки - ще таки на депо стовпчиках, які закінчуються щомісяця і аж до кінця літа - відповідно, щомісяця буду конвертувати #самукрасиву у долярчики)
І хоч я ще пару стовпців набив на наступний рік- але покищо, поповнювати їх не збираюсь!