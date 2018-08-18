Додано: Сер 07 кві, 2021 13:48

change_pm написав: kingkongovets написав: flyman написав: розходи в місяць $300, при доході 3куе, 1м роботи = 10 м. розслабону



варінт 2:

при доході 2,5куе, 1 кавалірка = 4 м. паханини



варінт 3:

при пасивному доході 3% в рік, Х років ще тре іпошити, щоб вийти на 1куе кешфлоу.



Тобто питання стоїть в мотивації: а навіга і заради чого робити більше? розходи в місяць $300, при доході 3куе,варінт 2:при доході 2,5куе, 1 кавалірка = 4 м. паханиниварінт 3:при пасивному доході 3% в рік, Х років ще тре іпошити, щоб вийти на 1куе кешфлоу.Тобто питання стоїть в мотивації: а навіга і заради чого робити більше?



я канешна отдаю себе отчет шо играю на руку главному флудерасту ветки, но все же спрошу - как при таком графике работы можно поддерживать свой проф рейтинг и квалификацию? я канешна отдаю себе отчет шо играю на руку главному флудерасту ветки, но все же спрошу - как при таком графике работы можно

А хто сказав, що Флай підтримує? Він чорним по білому пише, тєма нова, і ній треба закріпитись )))



зі. Мене і батьки вчили, і в книгах розумних читав, вивчай одну тєму, і ставай в ній кращім, ніколи не зупиняйся на досягнутому )))

flyman написав: в мене за місять по 30 пропозицій від HR, і одна доходить до офера, то я піднімаю рейт і думаю, що можна і більше, але тре закріпитися трохи в новій модній хіпстерскій темі. в мене за місять по 30 пропозицій від HR, і одна доходить до офера, то я піднімаю рейт і думаю, що можна і більше,



зі. Ладно флай, я твою логіку вже знаю, як Отче наш ))) тому не проста так відповідаючи написав, кожному своє (в кожного своя точка зору)...



ззі. І повертаючись до теми нерухомості...

Мій підхід на середньому часовому проміжку дозволяє планувати купівлю в "Дубаї", твій кавалірку (ки) на КРЖН = кожному своє )))) А хто сказав, що Флай підтримує? Він чорним по білому пише, тєма нова, і ній треба закріпитись )))зі. Мене і батьки вчили, і в книгах розумних читав, вивчай одну тєму, і ставай в ній кращім, ніколи не зупиняйся на досягнутому )))зі. Ладно флай, я твою логіку вже знаю, як Отче наш ))) тому не проста так відповідаючи написав, кожному своє (в кожного своя точка зору)...ззі. І повертаючись до теми нерухомості...Мій підхід на середньому часовому проміжку дозволяє планувати купівлю в "Дубаї", твій кавалірку (ки) на КРЖН = кожному своє ))))

Я тобі пояснити, наприклад тема КОБОЛА, або ФОРТРАНА, який зміст розвивати і поглиблювати? Закон спадної дохідності, думаю ти знаєш (чим більше інвестуєш, тим нижча віддача на нову одиницю інвестицій).В моїй темі давно досягнув стелі, а з коронокризою вона втратила для мене зміст зовсім. Ну проходжу співбесіду на раз-два і що? Рейти там стабільно середні, і що далі, тягнути лямку надіючись на "синицю в руці"?Все ж таки є підприємницька жилка і подушка фінансової безпеки, тому можу експерементувати з новими модними і хіпстерськими темами, де зараз "гарячий ринок". Тобто ти "вчишся" і тобі ще за це гроші дають, і більші чим за те, де ти профі. Такого роду собі "премія за ризик".Якраз "криза" і є пора змін, коли міняючи щось можна досягнути більшого, а не триматися "за синицю".Кінконговцю:якщо в тебе є фундаментальна база і досвід (який не пропє"ш), то часто-густо цього фундаменту достатньо щоб будувати на ньому щось надійне.Якщо в тебе рука набита рівно класти плитку, то і через рік ти її будеш класти рівно, не потрібно знову цього вчитися, це вміння вже при тобі.Щодо Дубаю і кавалірки в не Дубаї.Я ж не знаю, скільки тобі докладати зусиль, це 10 років щоб наскладати чи 30.Он Долярчик-Успіх за 10 років на 2к + дериватив на овнокавалірку в овнолокації від овнозабудовника. І носиться з цим.Вище привів приблизно розклади трудозатрат на кавалірку для сферичного представника Києва Фейслеса.