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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7102710371047105

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.1 5 15
1. Зросли більш, як на 15%
20%
3
2. Зросли на 10 - 15%
7%
1
3. Зросли на 5 - 10%
33%
5
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
3
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:47

  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:
  Faceless написав:Уточните, вы о чём конкретно
все перечисленные выше преимущества легко достигаются дома, а недостатки человеческого общества - (напр природное любопытство и шаблонность) бизнес центр класса А не уберет

Вот пытаюсь в новой квартире создать условия хотя бы приблизительно напоминающие по комфорту офисные. 50куе уже размазано по 90 кв.м Параллельно работаем над созданием в доме общих зон отдыха и спортзала. Там бюджеты вообще космические. Не уверен, что это можно назвать "перечисленные преимущества легко достигаются дома".

дом нужно покупать)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:48

  change_pm написав:
  kingkongovets написав:
  flyman написав:розходи в місяць $300, при доході 3куе, 1м роботи = 10 м. розслабону

варінт 2:
при доході 2,5куе, 1 кавалірка = 4 м. паханини

варінт 3:
при пасивному доході 3% в рік, Х років ще тре іпошити, щоб вийти на 1куе кешфлоу.

Тобто питання стоїть в мотивації: а навіга і заради чого робити більше?


я канешна отдаю себе отчет шо играю на руку главному флудерасту ветки, но все же спрошу - как при таком графике работы можно поддерживать свой проф рейтинг и квалификацию?

А хто сказав, що Флай підтримує? Він чорним по білому пише, тєма нова, і ній треба закріпитись )))

зі. Мене і батьки вчили, і в книгах розумних читав, вивчай одну тєму, і ставай в ній кращім, ніколи не зупиняйся на досягнутому )))
  flyman написав:в мене за місять по 30 пропозицій від HR, і одна доходить до офера, то я піднімаю рейт і думаю, що можна і більше, але тре закріпитися трохи в новій модній хіпстерскій темі.


зі. Ладно флай, я твою логіку вже знаю, як Отче наш ))) тому не проста так відповідаючи написав, кожному своє (в кожного своя точка зору)...

ззі. І повертаючись до теми нерухомості...
Мій підхід на середньому часовому проміжку дозволяє планувати купівлю в "Дубаї", твій кавалірку (ки) на КРЖН = кожному своє ))))

Я тобі пояснити, наприклад тема КОБОЛА, або ФОРТРАНА, який зміст розвивати і поглиблювати? Закон спадної дохідності, думаю ти знаєш (чим більше інвестуєш, тим нижча віддача на нову одиницю інвестицій).
В моїй темі давно досягнув стелі, а з коронокризою вона втратила для мене зміст зовсім. Ну проходжу співбесіду на раз-два і що? Рейти там стабільно середні, і що далі, тягнути лямку надіючись на "синицю в руці"?

Все ж таки є підприємницька жилка і подушка фінансової безпеки, тому можу експерементувати з новими модними і хіпстерськими темами, де зараз "гарячий ринок". Тобто ти "вчишся" і тобі ще за це гроші дають, і більші чим за те, де ти профі. Такого роду собі "премія за ризик".
Якраз "криза" і є пора змін, коли міняючи щось можна досягнути більшого, а не триматися "за синицю".

Кінконговцю:
якщо в тебе є фундаментальна база і досвід (який не пропє"ш), то часто-густо цього фундаменту достатньо щоб будувати на ньому щось надійне.
Якщо в тебе рука набита рівно класти плитку, то і через рік ти її будеш класти рівно, не потрібно знову цього вчитися, це вміння вже при тобі.

Щодо Дубаю і кавалірки в не Дубаї.
Я ж не знаю, скільки тобі докладати зусиль, це 10 років щоб наскладати чи 30.
Он Долярчик-Успіх за 10 років на 2к + дериватив на овнокавалірку в овнолокації від овнозабудовника. І носиться з цим.

Вище привів приблизно розклади трудозатрат на кавалірку для сферичного представника Києва Фейслеса.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:49

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Grand Touring написав: все перечисленные выше преимущества легко достигаются дома, а недостатки человеческого общества - (напр природное любопытство и шаблонность) бизнес центр класса А не уберет

Вот пытаюсь в новой квартире создать условия хотя бы приблизительно напоминающие по комфорту офисные. 50куе уже размазано по 90 кв.м Параллельно работаем над созданием в доме общих зон отдыха и спортзала. Там бюджеты вообще космические. Не уверен, что это можно назвать "перечисленные преимущества легко достигаются дома".

дом нужно покупать)

А что дом меняет? Добавляет площади к ремонту? И спортзал и лаунж-зону уже не вместе с соседями оборудуете, а все сам, только за свои? Вариант хороший. Но очень дорогой.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:51

  unicdima написав:Я так зрозумів, що ти досі ще не працюєш? :D

Тобто досі?
Вже!
Наразі розслабляюся, а вчора з обіда до ночі і сьогодні зранку до обіда, так сказати був "в потоці".
Це ж не в офісі від 9ти до 5ти робити ІБД.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:53

  Унуноктий написав:..
дом нужно покупать)

не только лишь все могут позволить себе дом в центре города )
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:44

  airmax78 написав:И спортзал и лаунж-зону уже не вместе с соседями оборудуете, а все сам, только за свои?
ходить в спортзал и на отдых вместе с соседями? эти постоянные рожи еще не надоели? может вы еще общую кровать оборудуете?
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:47

З життя стратегічного стратега)))

  Автор77 написав:было бы интересно почитать

Якщо цікаво, то в простого пересічного ФОПа з дрібним мікробізнесом/самозайнятістю - дохід за останній рік "приблизно, те що й раніше", але з ростом цін на ВСЕ, а особливо на ПРОДУКТИ - то тут проглядається явний мінус :roll:
Скільки рік тому я на 1Кгрн. міг купити -
- кг рису
- кг гречки
- кг цукру
- літрів олії і т.п., а скільки зараз?

Тому, щоб ще не схудла моя гривнева "заначка", яка парилась до зими на ще непоганих 17,5-18,5% на депо, закинув я її в бетон! - в смарт-квартиру!(на щось більше - не вистачило)
Ну не нести ж тепер на депо під 7-8% чистими?!
(хоч подушка безпеки - ще таки на депо стовпчиках, які закінчуються щомісяця і аж до кінця літа - відповідно, щомісяця буду конвертувати #самукрасиву у долярчики)

І хоч я ще пару стовпців набив на наступний рік- але покищо, поповнювати їх не збираюсь!
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:56

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:И спортзал и лаунж-зону уже не вместе с соседями оборудуете, а все сам, только за свои?
ходить в спортзал и на отдых вместе с соседями? эти постоянные рожи еще не надоели? может вы еще общую кровать оборудуете?

Вы же были в спортзале в гостинице? Много там, обычно, постояльцев тусуется? Я редко когда больше 1-2 заставал. При том что проживает в гостинице 200-300 человек. То же самое в доме будет.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:03

немного оффтопа)

похоже СГ таки скоро стартанет на площадках Аркады
https://lb.ua/economics/2021/04/07/4817 ... litsa.html

на рынок выйдет новое предложение
все складывается к дешевею)
интересно по чем выставят за м2 в монолитах Эврики
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