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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7103710471057106

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.1 5 15
1. Зросли більш, як на 15%
20%
3
2. Зросли на 10 - 15%
7%
1
3. Зросли на 5 - 10%
33%
5
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
3
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Щось натрапив на цю тему і ніяк не зумів її обійти! Виклав там "крик душі пересічних людей" :)
«Манипуляция тарифами» от Киевстар
.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До локдауну середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона людей. У 2019 році підземкою користувалося 1,5 мільйона пасажирів щодня.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/7/7289359/

Так что, для 500 тыс. человек метро уже не важно ?
Перешли на удаленку или вообще здрыснули с Кийова.
Ситуация накаляеться.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:04

  Успіх написав:Щось натрапив на цю тему і ніяк не зумів її обійти! Виклав там "крик душі пересічних людей" :)
«Манипуляция тарифами» от Киевстар
.

от дійсно, тема "мертвого сезону", штор і холодильника себе вичерпала :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:11

  foxluck написав:
  Прохожий написав:похоже СГ таки скоро стартанет на площадках Аркады
https://lb.ua/economics/2021/04/07/4817 ... litsa.html

Там все неопределенно.
По условиям - если по какой-то причине в течении полугода СГ не сможет начать строительство (ну там из-за протестов активистов), то может выйти из договора.
И еще мне нравится слово "меморандум". Если задуматься о его происхождении - то "памятка","напоминалка". Ну подписали все какую-то не обязывающую напоминалку.

для СГ это ведь не благотворительность
выторговали себе сладкие условия
думаю что стартанут
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:21

  stas_rst написав:
  Успіх написав:Щось натрапив на цю тему і ніяк не зумів її обійти! Виклав там "крик душі пересічних людей" :)
«Манипуляция тарифами» от Киевстар
.

от дійсно, тема "мертвого сезону", штор і холодильника себе вичерпала :)

А толку, якщо ви не хочете чітко відповісти - робити ремонт зразу, чи розтягувати до березня, щоб отримати більший вибір орендарів і більше на 1 умовну тис.грн/міс?! :mrgreen:

Але, все ж таки склоняюсь до варіанту "робити ремонт зразу", так як калькулятор показує профіт 12тис.грн до вересня, ніж я здам в березні на 1 умовну тис. дорожче :)
(договір буду підписувати тільки до вересня - так як там завжди корекція цін! ;) )
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 07 кві, 2021 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:33

  Успіх написав:
  stas_rst написав:
  Успіх написав:Щось натрапив на цю тему і ніяк не зумів її обійти! Виклав там "крик душі пересічних людей" :)
«Манипуляция тарифами» от Киевстар
.

от дійсно, тема "мертвого сезону", штор і холодильника себе вичерпала :)

А толку, якщо ви не хочете чітко відповісти - робити ремонт зразу, чи розтягувати до березня, щоб отримати більший вибір орендарів і більше на 1 умовну тис.грн/міс?! :mrgreen:

та вже починай ремонт
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  Faceless написав:Кстати насчет ипотеки. В Правексе, наверное, один из лучших вариантов: 9,99% годовых с фиксацией на 5 лет + для отдельных отраслей есть плюшки в виде скидок 0.5% по ставке и по разовой комиссии.


требования по ЗП строгие?


Спму методику у них не спрашивал, но по принятым лимитам они согласовали платёж до 25% от чистой ЗП на руки.
Как насчёт ФОП не знаю
Faceless
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  #<1 ... 7103710471057106
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