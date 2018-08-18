Щось натрапив на цю тему і ніяк не зумів її обійти! Виклав там "крик душі пересічних людей"
«Манипуляция тарифами» от Киевстар
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Додано: Сер 07 кві, 2021 15:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Щось натрапив на цю тему і ніяк не зумів її обійти! Виклав там "крик душі пересічних людей"
«Манипуляция тарифами» от Киевстар
.
Додано: Сер 07 кві, 2021 15:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
До локдауну середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона людей. У 2019 році підземкою користувалося 1,5 мільйона пасажирів щодня.
Так что, для 500 тыс. человек метро уже не важно ?
Перешли на удаленку или вообще здрыснули с Кийова.
Ситуация накаляеться.
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:04
от дійсно, тема "мертвого сезону", штор і холодильника себе вичерпала
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:11
для СГ это ведь не благотворительность
выторговали себе сладкие условия
думаю что стартанут
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:21
А толку, якщо ви не хочете чітко відповісти - робити ремонт зразу, чи розтягувати до березня, щоб отримати більший вибір орендарів і більше на 1 умовну тис.грн/міс?!
Але, все ж таки склоняюсь до варіанту "робити ремонт зразу", так як калькулятор показує профіт 12тис.грн до вересня, ніж я здам в березні на 1 умовну тис. дорожче
(договір буду підписувати тільки до вересня - так як там завжди корекція цін! )
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 07 кві, 2021 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:33
та вже починай ремонт
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Спму методику у них не спрашивал, но по принятым лимитам они согласовали платёж до 25% от чистой ЗП на руки.
Как насчёт ФОП не знаю
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