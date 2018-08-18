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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:11
foxluck написав:
Там все неопределенно.
По условиям - если по какой-то причине в течении полугода СГ не сможет начать строительство (ну там из-за протестов активистов), то может выйти из договора.
И еще мне нравится слово "меморандум". Если задуматься о его происхождении - то "памятка","напоминалка". Ну подписали все какую-то не обязывающую напоминалку.
для СГ это ведь не благотворительность
выторговали себе сладкие условия
думаю что стартанут
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Додано: Сер 07 кві, 2021 16:36
trololo написав: Faceless написав:
Кстати насчет ипотеки. В Правексе, наверное, один из лучших вариантов: 9,99% годовых с фиксацией на 5 лет + для отдельных отраслей есть плюшки в виде скидок 0.5% по ставке и по разовой комиссии.
требования по ЗП строгие?
Саму методику у них не спрашивал, но по принятым лимитам они согласовали платёж до 25% от чистой ЗП на руки.
Как насчёт ФОП не знаю
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Додано: Сер 07 кві, 2021 16:39
Grand Touring написав: Faceless написав:
Уточните, вы о чём конкретно
все перечисленные выше преимущества легко достигаются дома, а недостатки человеческого общества - (напр природное любопытство и шаблонность) бизнес центр класса А не уберет
Не так уж и легко. Выделить дома отдельный изолированный кабинет - задача нетривиальная. Обеспечить, чтобы дома не отвлекали домашние (особенно дети) - тоже. Банально, уровень ремонта дома у 99% людей на порядок ниже, чем в таких офисах
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Додано: Сер 07 кві, 2021 16:47
airmax78 написав: Grand Touring написав: airmax78 написав:
И спортзал и лаунж-зону уже не вместе с соседями оборудуете, а все сам, только за свои?
ходить в спортзал и на отдых вместе с соседями? эти постоянные рожи еще не надоели? может вы еще общую кровать оборудуете?
Вы же были в спортзале в гостинице? Много там, обычно, постояльцев тусуется? Я редко когда больше 1-2 заставал. При том что проживает в гостинице 200-300 человек. То же самое в доме будет.
Тогда зачем его делать? Нормальный спортзал вы не сделаете все равно, а минимум оборудования для зарядки и дома можно держать (турник, брусья, резина)
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Додано: Сер 07 кві, 2021 16:51
Kostia написав:
Тогда зачем его делать? Нормальный спортзал вы не сделаете все равно, а минимум оборудования для зарядки и дома можно держать (турник, брусья, резина)
половина денег как правило тратится впустую но никто не знает какая именно половина, может вместо отеля стоило открыть фитнес центр... Вот и пытаются объединить шампунь с майонезом в одном флаконе, чтобы охватить максимальную аудиторию. Иногда человек выбирает отель по количеству опций. Я в Трускавец езжу только в отели с бассейнами (хотя можно жить в одном месте а ходить в бассейн в другое).
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:45
Kostia написав: airmax78 написав: Grand Touring написав:
ходить в спортзал и на отдых вместе с соседями? эти постоянные рожи еще не надоели? может вы еще общую кровать оборудуете?
Вы же были в спортзале в гостинице? Много там, обычно, постояльцев тусуется? Я редко когда больше 1-2 заставал. При том что проживает в гостинице 200-300 человек. То же самое в доме будет.
Тогда зачем его делать? Нормальный спортзал вы не сделаете все равно, а минимум оборудования для зарядки и дома можно держать (турник, брусья, резина)
Ну зачем мне дома брусья, турник, резина, скамейки, гантели, штанга...?
PS Выложу фотки с открытия.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:48
Кстати, в Срибной Веже так нифига до сир пор и не работает: ни зал ни бассейн. Капец конечно.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:53
airmax78 написав:
Выложу фотки с открытия
А фотки ремонту квартири - коли чекати?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 18:00
airmax78 написав: Grand Touring написав: Faceless написав:
Уточните, вы о чём конкретно
все перечисленные выше преимущества легко достигаются дома, а недостатки человеческого общества - (напр природное любопытство и шаблонность) бизнес центр класса А не уберет
Вот пытаюсь в новой квартире создать условия хотя бы приблизительно напоминающие по комфорту офисные. 50куе уже размазано по 90 кв.м Параллельно работаем над созданием в доме общих зон отдыха и спортзала. Там бюджеты вообще космические. Не уверен, что это можно назвать "перечисленные преимущества легко достигаются дома". Скорее я бы согласился с Фейслессом, что для 90% офисных работников условия, созданные для них в офисе, дома, мягко говоря, очень трудно достижимы.
Очень уважаю вас за то, что пишете.
Обычно посты у вас здравые.
Но тут просто смешно стало.
На вскидку вспенилось, что когда сидит офис ИТшников, большая галера, натурально сотни человек, и на одном из этажей два мужских туалета, и с двумя только кабинками с унитазами.
И невозможно поймать момент, чтобы извиняюсь за выражение, сходить побольшому.
Особо не стестеснмтельные просто становятся в очередь и стоят ждут пока унитаз не освободится.
Разве что с табличкой не стоят: «Хочу с.рать»
Да уж, дома такой уровень комфорта достичь довольно тяжело.
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