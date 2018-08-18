Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Там все неопределенно. По условиям - если по какой-то причине в течении полугода СГ не сможет начать строительство (ну там из-за протестов активистов), то может выйти из договора. И еще мне нравится слово "меморандум". Если задуматься о его происхождении - то "памятка","напоминалка". Ну подписали все какую-то не обязывающую напоминалку.
для СГ это ведь не благотворительность выторговали себе сладкие условия думаю что стартанут
Faceless написав:Кстати насчет ипотеки. В Правексе, наверное, один из лучших вариантов: 9,99% годовых с фиксацией на 5 лет + для отдельных отраслей есть плюшки в виде скидок 0.5% по ставке и по разовой комиссии.
требования по ЗП строгие?
Саму методику у них не спрашивал, но по принятым лимитам они согласовали платёж до 25% от чистой ЗП на руки. Как насчёт ФОП не знаю
все перечисленные выше преимущества легко достигаются дома, а недостатки человеческого общества - (напр природное любопытство и шаблонность) бизнес центр класса А не уберет
Не так уж и легко. Выделить дома отдельный изолированный кабинет - задача нетривиальная. Обеспечить, чтобы дома не отвлекали домашние (особенно дети) - тоже. Банально, уровень ремонта дома у 99% людей на порядок ниже, чем в таких офисах
Kostia написав:Тогда зачем его делать? Нормальный спортзал вы не сделаете все равно, а минимум оборудования для зарядки и дома можно держать (турник, брусья, резина)
половина денег как правило тратится впустую но никто не знает какая именно половина, может вместо отеля стоило открыть фитнес центр... Вот и пытаются объединить шампунь с майонезом в одном флаконе, чтобы охватить максимальную аудиторию. Иногда человек выбирает отель по количеству опций. Я в Трускавец езжу только в отели с бассейнами (хотя можно жить в одном месте а ходить в бассейн в другое).
все перечисленные выше преимущества легко достигаются дома, а недостатки человеческого общества - (напр природное любопытство и шаблонность) бизнес центр класса А не уберет
Вот пытаюсь в новой квартире создать условия хотя бы приблизительно напоминающие по комфорту офисные. 50куе уже размазано по 90 кв.м Параллельно работаем над созданием в доме общих зон отдыха и спортзала. Там бюджеты вообще космические. Не уверен, что это можно назвать "перечисленные преимущества легко достигаются дома". Скорее я бы согласился с Фейслессом, что для 90% офисных работников условия, созданные для них в офисе, дома, мягко говоря, очень трудно достижимы.
Очень уважаю вас за то, что пишете. Обычно посты у вас здравые. Но тут просто смешно стало. На вскидку вспенилось, что когда сидит офис ИТшников, большая галера, натурально сотни человек, и на одном из этажей два мужских туалета, и с двумя только кабинками с унитазами. И невозможно поймать момент, чтобы извиняюсь за выражение, сходить побольшому. Особо не стестеснмтельные просто становятся в очередь и стоят ждут пока унитаз не освободится. Разве что с табличкой не стоят: «Хочу с.рать» Да уж, дома такой уровень комфорта достичь довольно тяжело.
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда в настоящее время являются главными владельцами сельскохозяйственных угодий в США – они владеют 242 тыс. акров земли (около 100 тыс. га). Гейтс произвел фурор в 2017 году, когда он купил сельхозугодья в США на $520 млн. у Совета по инвестициям пенсионного фонда Канады, и с тех пор продолжал инвестировать в эти активы. Гейтса считали безумцем, но оказалось, что сельхозземли – хороший инвестиционный актив. Согласно исследованию FarmTogether, в период с 1991 по 2019 год сельскохозяйственные угодья США принесли своим инвесторам более 11% годовой прибыли. Это лучше, чем традиционная недвижимость, лучше, чем облигации и золото - это даже лучше, чем фондовый рынок, который за тот же период рос на 9,6%. Инвестиции в сельхозугодья сочетают в себе привлекательность стабильного дохода с выгодами от долгосрочного повышения стоимости земли.