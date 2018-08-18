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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7105710671077108>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 16
1. Зросли більш, як на 15%
19%
3
2. Зросли на 10 - 15%
6%
1
3. Зросли на 5 - 10%
31%
5
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
3
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:17

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Вы же были в спортзале в гостинице? Много там, обычно, постояльцев тусуется? Я редко когда больше 1-2 заставал. При том что проживает в гостинице 200-300 человек. То же самое в доме будет.

Тогда зачем его делать? Нормальный спортзал вы не сделаете все равно, а минимум оборудования для зарядки и дома можно держать (турник, брусья, резина)

Ну зачем мне дома брусья, турник, резина, скамейки, гантели, штанга...?
PS Выложу фотки с открытия.

То, что я написал, не занимает места, но вы как обычно приписали скамью, штанги, гантели :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Voistov написав:Очень уважаю вас за то, что пишете.
Обычно посты у вас здравые.
Но тут просто смешно стало.
На вскидку вспенилось, что когда сидит офис ИТшников, большая галера, натурально сотни человек, и на одном из этажей два мужских туалета, и с двумя только кабинками с унитазами.
И невозможно поймать момент, чтобы извиняюсь за выражение, сходить побольшому.
Особо не стестеснмтельные просто становятся в очередь и стоят ждут пока унитаз не освободится.
Разве что с табличкой не стоят: «Хочу с.рать»
Да уж, дома такой уровень комфорта достичь довольно тяжело.

Вам і тим, хто вам плюсанув:
- виходить, що ви не жили в трьохкімнатній, де жили дві сім'ї (загально 7 чел.)
То вранці, коли всі проснулись і збираються на роботу/школу/за продуктами - то ви не то, що поср.@ти, ви подзюрити чекаєте/танцюєте, або не витримавши, йдете в ванну! :mrgreen:
Так що - хто жив хоч рік в 7-ох на 1 унітаз - в цирку не сміється! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:53

  Успіх написав:Вам і тим, хто вам плюсанув:
- виходить, що ви не жили в трьохкімнатній, де жили дві сім'ї (загально 7 чел.)
То вранці, коли всі проснулись і збираються на роботу/школу/за продуктами - то ви не то, що поср.@ти, ви подзюрити чекаєте/танцюєте, або не витримавши, йдете в ванну! :mrgreen:
Так що - хто жив хоч рік в 7-ох на 1 унітаз - в цирку не сміється! :mrgreen:

Теща была в курсе?
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:56

  Grand Touring написав: ходить в спортзал и на отдых вместе с соседями? эти постоянные рожи еще не надоели? может вы еще общую кровать оборудуете?


Село неасфальтованэ. :)
Уже во всем цивилизанном мире строят комплексы со своими фитнес-залами, бассейнами, бильярдными, саунами, сигарными комнатами, ТВ- и компьютер румами, детскими игровыми, велосипедными, кладовками для хранения вещей, велосипедными, зал для совместного отдыха и зал/баром с кухней для парти жильцов. Зачем свою квартиру грузить несвойственными ей функциями и прованивать? Мы же не делаем в каждой квартире гараж для машины. Гараж внизу общий. Почему не сделать общими некоторые другие помещения? Некоторые услуги не по обязаловке, а по отдельности за дополнительную плату. Хочешь плавать каждый день и париться в сауне? Плати $150 в месяц и парься на здоровье хоть и не вылазь оттуда.
В таких приличных местах НОА - плата за обслуживание - может доходить до пары тыщ в месяц. Покупатели выбирают себе не только дом, а и уровень обслуживания и комфорта в зависимости от его стоимости.
Примечательно, что платить НОА обязанность собственника. Если ты сдаешь свою квартиру в таком доме, платит НОА не квартирант, а ты собственник.
Это общемировой тренд для среднего класса. И в Киеве уже начинают проектировать и строить по похожим стандартам. 8)
Ну а если ты чертыло, то и не суйся сюда. В барак. К клопам и ханурикам. Там и обслуживание совсем дешевое. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:07

  Успіх написав:Так що - хто жив хоч рік в 7-ох на 1 унітаз - в цирку не сміється! :mrgreen:


Был как-то на смотринах нового большого дома, товарищ с гордостью показывает дом, кругом туалеты, в коридорах и при каждой комнате. А семья всего 4 чела.
Сильно бросилось в глаза эта особенность.
Спрашиваю, а с туалетами не переборщил?
Отвечает: - Переборщил! Но очень уже хотелось насраться на старости лет, после молодости в коммуналке. :lol: :lol: :lol:
Будет и на твоей улице праздник. Уверен в тебе. Будет несколько. Когда захочешь. Будешь вспоминать меня на очке добрым словом. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:16

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Выложу фотки с открытия

А фотки ремонту квартири - коли чекати?

Ну зачем они здесь? Енто ж минимализьм - ничерта не поймешь за шо деньги плочены.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:19

  Voistov написав:
  airmax78 написав:
  Grand Touring написав: все перечисленные выше преимущества легко достигаются дома, а недостатки человеческого общества - (напр природное любопытство и шаблонность) бизнес центр класса А не уберет

Вот пытаюсь в новой квартире создать условия хотя бы приблизительно напоминающие по комфорту офисные. 50куе уже размазано по 90 кв.м Параллельно работаем над созданием в доме общих зон отдыха и спортзала. Там бюджеты вообще космические. Не уверен, что это можно назвать "перечисленные преимущества легко достигаются дома". Скорее я бы согласился с Фейслессом, что для 90% офисных работников условия, созданные для них в офисе, дома, мягко говоря, очень трудно достижимы.


Очень уважаю вас за то, что пишете.
Обычно посты у вас здравые.
Но тут просто смешно стало.
На вскидку вспенилось, что когда сидит офис ИТшников, большая галера, натурально сотни человек, и на одном из этажей два мужских туалета, и с двумя только кабинками с унитазами.
И невозможно поймать момент, чтобы извиняюсь за выражение, сходить побольшому.
Особо не стестеснмтельные просто становятся в очередь и стоят ждут пока унитаз не освободится.
Разве что с табличкой не стоят: «Хочу с.рать»
Да уж, дома такой уровень комфорта достичь довольно тяжело.

Ну это точно не офис класса А. Наверное, даже, не Б.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:21

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Тогда зачем его делать? Нормальный спортзал вы не сделаете все равно, а минимум оборудования для зарядки и дома можно держать (турник, брусья, резина)

Ну зачем мне дома брусья, турник, резина, скамейки, гантели, штанга...?
PS Выложу фотки с открытия.

То, что я написал, не занимает места, но вы как обычно приписали скамью, штанги, гантели :mrgreen:

Не занимает. Но в квартире выглядит довольно по-советски.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:26

Якби ви знали паничі...!©

  Natt написав:Теща была в курсе?

Ні :) ("в ванну" - мав на увазі в умивальник)
А от бабка, коли не витримувала(а вона теж, завжди чомусь вставала в той же час, що й усі) - тупо йшла до ванни на відро(і всі це знали) - ну а що старенькій було робити? Спеціально наставляти будильник на годину раніше?
Та і тут був не варіант, якщо хтось хотів по великому сходити перед тим, як піти на роботу - старався встати раніше на пів-годинки-годину ;)
Смішно?
Можливо, але ще раз скажу - хто приблизно так жив хоч рік - в цирку сміятись не буде! :)
  Libo написав:Будет и на твоей улице праздник. Уверен в тебе. Будет несколько. Когда захочешь. Будешь вспоминать меня на очке добрым словом

Доречі, думав в себе на новій квартирі робити 2 унітази - але подумав, що затісно буде та й нас лиш 4(а менший синочок - ще в підгузниках ходить)
А можна було - просто б пралку на кухні тоді б поставив)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 07 кві, 2021 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:28

  Natt написав:
  Успіх написав:Вам і тим, хто вам плюсанув:
- виходить, що ви не жили в трьохкімнатній, де жили дві сім'ї (загально 7 чел.)
То вранці, коли всі проснулись і збираються на роботу/школу/за продуктами - то ви не то, що поср.@ти, ви подзюрити чекаєте/танцюєте, або не витримавши, йдете в ванну! :mrgreen:
Так що - хто жив хоч рік в 7-ох на 1 унітаз - в цирку не сміється! :mrgreen:

Теща была в курсе?


только покойник не ссыт в рукомойник (с)
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