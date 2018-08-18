Додано: Сер 07 кві, 2021 18:56

Grand Touring написав: ходить в спортзал и на отдых вместе с соседями? эти постоянные рожи еще не надоели? может вы еще общую кровать оборудуете? ходить в спортзал и на отдых вместе с соседями? эти постоянные рожи еще не надоели? может вы еще общую кровать оборудуете?

Село неасфальтованэ.Уже во всем цивилизанном мире строят комплексы со своими фитнес-залами, бассейнами, бильярдными, саунами, сигарными комнатами, ТВ- и компьютер румами, детскими игровыми, велосипедными, кладовками для хранения вещей, велосипедными, зал для совместного отдыха и зал/баром с кухней для парти жильцов. Зачем свою квартиру грузить несвойственными ей функциями и прованивать? Мы же не делаем в каждой квартире гараж для машины. Гараж внизу общий. Почему не сделать общими некоторые другие помещения? Некоторые услуги не по обязаловке, а по отдельности за дополнительную плату. Хочешь плавать каждый день и париться в сауне? Плати $150 в месяц и парься на здоровье хоть и не вылазь оттуда.В таких приличных местах НОА - плата за обслуживание - может доходить до пары тыщ в месяц. Покупатели выбирают себе не только дом, а и уровень обслуживания и комфорта в зависимости от его стоимости.Примечательно, что платить НОА обязанность собственника. Если ты сдаешь свою квартиру в таком доме, платит НОА не квартирант, а ты собственник.Это общемировой тренд для среднего класса. И в Киеве уже начинают проектировать и строить по похожим стандартам.Ну а если ты чертыло, то и не суйся сюда. В барак. К клопам и ханурикам. Там и обслуживание совсем дешевое.