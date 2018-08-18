нормально оно все выглядит, особенно в специально обученном помещении, проблема в другом - без участия тренера вы просто не будете дома это все использовать
проверено 100500 раз многими людьми
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Додано: Сер 07 кві, 2021 19:30
нормально оно все выглядит, особенно в специально обученном помещении, проблема в другом - без участия тренера вы просто не будете дома это все использовать
проверено 100500 раз многими людьми
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 07 кві, 2021 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кладовка, парковка, супермаркет, аптека, пиццерия, спорт. площадка, футбольное поле, альтанка с мангалом дело нужное а бассейны, бильярдные, сауны, (если они есть по близости) казино, наливайки, сигарные комнаты, ночные клубы, похоронные бюро в жилом доме нах. не нужны, лучше детский сад. А тв рум это типа как в больнице все смотрят по ящику один сериал? Дичь, 21й век, у каждого в кармане свой тв рум ещё можно к нему шлем докупить - для полного погружения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 кві, 2021 19:41, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:38
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