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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7105710671077108

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 16
1. Зросли більш, як на 15%
19%
3
2. Зросли на 10 - 15%
6%
1
3. Зросли на 5 - 10%
31%
5
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
3
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:30

  airmax78 написав:Не занимает. Но в квартире выглядит довольно по-советски.


нормально оно все выглядит, особенно в специально обученном помещении, проблема в другом - без участия тренера вы просто не будете дома это все использовать
проверено 100500 раз многими людьми
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 07 кві, 2021 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:только покойник не ссыт в рукомойник

ККЦ бачу в темі ;)

Доречі, думаю, що більша половина мужиків, за своє життя - хоч раз, але сходили в умивальник! :)
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Уже во всем цивилизанном мире строят комплексы со своими фитнес-залами, бассейнами, бильярдными, саунами, сигарными комнатами, ТВ- и компьютер румами, детскими игровыми, велосипедными, кладовками для хранения вещей, велосипедными, зал для совместного отдыха и зал/баром с кухней для парти жильцов.
кладовка, парковка, супермаркет, аптека, пиццерия, спорт. площадка, футбольное поле, альтанка с мангалом дело нужное а бассейны, бильярдные, сауны, (если они есть по близости) казино, наливайки, сигарные комнаты, ночные клубы, похоронные бюро в жилом доме нах. не нужны, лучше детский сад. А тв рум это типа как в больнице все смотрят по ящику один сериал? Дичь, 21й век, у каждого в кармане свой тв рум ещё можно к нему шлем докупить - для полного погружения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 кві, 2021 19:41, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:38

  Успіх написав:
  kingkongovets написав:только покойник не ссыт в рукомойник

ККЦ бачу в темі ;)

Доречі, думаю, що більша половина мужиків, за своє життя - хоч раз, але сходили в умивальник! :)

реально лучше в умывальник чем под себя)
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