RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7106710771087109>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 16
1. Зросли більш, як на 15%
19%
3
2. Зросли на 10 - 15%
6%
1
3. Зросли на 5 - 10%
31%
5
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
3
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:44

  Успіх написав:Доречі, думав в себе на новій квартирі робити 2 унітази - але подумав, що затісно буде та й нас лиш 4(а менший синочок - ще в підгузниках ходить)
А можна було - просто б пралку на кухні тоді б поставив)


Вообще спекулянты на РН должны уже сейчас установить для себя правило - если в квартире собираются жить 2+ чела - 2 очка это a must. :!: Все остальное будет считаться совдепией и будет продаваться с большим дисконтом. А желательно каждому члену семьи свой туалет. Это уже высокий стандарт. Украинцы его достойны. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9575
З нами з: 14.11.11
Подякував: 380 раз.
Подякували: 4201 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:А желательно каждому члену семьи свой туалет. Это уже высокий стандарт. Украинцы его достойны
лучше каждому члену семьи своя комната
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6578
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 1860 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:52

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Ну зачем мне дома брусья, турник, резина, скамейки, гантели, штанга...?
PS Выложу фотки с открытия.

То, что я написал, не занимает места, но вы как обычно приписали скамью, штанги, гантели :mrgreen:

Не занимает. Но в квартире выглядит довольно по-советски.

Тогда можно накладной турник-брусья прятать в шкаф, он там места как швабра займёт. Резина займёт места (если у вас все её виды) займёт места как одна пара обуви. Много?
Kostia
 
Повідомлень: 1517
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:53

  vitaliian написав: А тв рум это типа как в больнице все смотрят по ящику один сериал? Дичь, 21й век, у каждого в кармане свой тв рум ещё можно к нему шлем докупить - для полного погружения.


Какой ты балбес. А коллективный просмотр кино, футбола, хоккея, других спортивных мероприятий?! У меня community TV room забита все во время матчей или соревнований. Все бары в округе тоже забиты. Людям нужно коллективное сопереживание. Людям надо всем вместе забухать и покричать, а не в айфоне. Старпёры любят вместе проматривать кино, как в кинотеатре.
Человек - социальное животное, ему необходима социальная жизнь. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9575
З нами з: 14.11.11
Подякував: 380 раз.
Подякували: 4201 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:54

  vitaliian написав:
  Libo написав:А желательно каждому члену семьи свой туалет. Это уже высокий стандарт. Украинцы его достойны
лучше каждому члену семьи своя комната


я тут уже вроде рассказывал, что один из моих друзей уже больше 10 лет живет в эквадоре, строит там дома на продажу
так вот одна из тамошних фишек - обязательный санузел для каждой комнаты
еще раз - в каждой комнате дома, или квартиры - свой, отдельный санузел
отголоски детских комплексов нехватов - обычное дело
скоро устаканится
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8949
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1980 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:54

  Libo написав:
  vitaliian написав: А тв рум это типа как в больнице все смотрят по ящику один сериал? Дичь, 21й век, у каждого в кармане свой тв рум ещё можно к нему шлем докупить - для полного погружения.


Какой ты балбес. А коллективный просмотр кино, футбола, хоккея, других спортивных мероприятий?! У меня community TV room забита все во время матчей или соревнований. Все бары в округе тоже забиты. Людям нужно коллективное сопереживание. Людям надо всем вместе забухать и покричать, а не в айфоне. Старпёры любят вместе проматривать кино, как в кинотеатре.
Человек - социальное животное, ему необходима социальная жизнь. 8)


для этого есть бары и пабы
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8949
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1980 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:58

  vitaliian написав:
  Libo написав:А желательно каждому члену семьи свой туалет. Это уже высокий стандарт. Украинцы его достойны
лучше каждому члену семьи своя комната


Своя комната со своим туалетом. Каждому. :? Очень быстро к этому движемся.
У меня в Киеве в моих жилищах 5 действующих туалетов и 2 в процессе обустройства. Итого будет семь. На одного. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9575
З нами з: 14.11.11
Подякував: 380 раз.
Подякували: 4201 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:отголоски детских комплексов нехватов - обычное дело
когда оно надо то пусть будет, а если ради понтов тогда этим помещениям можно найти более разумное применение. Для большой семьи один санузел конечно маловато, а два в самый раз.
  Libo написав:У меня в Киеве в моих жилищах 5 действующих туалетов и 2 в процессе обустройства. Итого будет семь. На одного.
вы туалетный магнат или у вас семь жоп? Любые излишества включая лишний вес выглядят не очень...
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6578
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 1860 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:05

  kingkongovets написав:для этого есть бары и пабы


Вообще-то для этого есть стадионы.
И зачем мне тащиться в бар, суетиться, заказывать там места, когда у меня есть компания посмотреть это на 2-м этаже. Заказали доставку пива, водки, пицы и веселись как в баре. С девушкой в квартире можна на некоторое время уединиться. Удобно. В бар тоже многие ходят, но можно и у себя в доме.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9575
З нами з: 14.11.11
Подякував: 380 раз.
Подякували: 4201 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Grand Touring написав:
  airmax78 написав:И спортзал и лаунж-зону уже не вместе с соседями оборудуете, а все сам, только за свои?
ходить в спортзал и на отдых вместе с соседями? эти постоянные рожи еще не надоели? может вы еще общую кровать оборудуете?

Людська бігова доріжка з орбітреком коштують як квартира в Черкасах.
Місце де їх поставити в квартирі - теж коштує грошей. Думай:-)
Первый
 
Повідомлень: 15926
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2199 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7106710771087109>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2013, 2014, 2015
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20143 3468994
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 09:13
leskiv
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215156
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21306
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9615)
07.04.2021 22:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.