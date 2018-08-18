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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:44
Успіх написав:
Доречі, думав в себе на новій квартирі робити 2 унітази - але подумав, що затісно буде та й нас лиш 4(а менший синочок - ще в підгузниках ходить)
А можна було - просто б пралку на кухні тоді б поставив)
Вообще спекулянты на РН должны уже сейчас установить для себя правило - если в квартире собираются жить 2+ чела - 2 очка это a must.
Все остальное будет считаться совдепией и будет продаваться с большим дисконтом. А желательно каждому члену семьи свой туалет. Это уже высокий стандарт. Украинцы его достойны.
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Libo
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Додано: Сер 07 кві, 2021 19:45
Libo написав:
А желательно каждому члену семьи свой туалет. Это уже высокий стандарт. Украинцы его достойны
лучше каждому члену семьи своя комната
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vitaliian
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Додано: Сер 07 кві, 2021 19:52
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Ну зачем мне дома брусья, турник, резина, скамейки, гантели, штанга...?
PS Выложу фотки с открытия.
То, что я написал, не занимает места, но вы как обычно приписали скамью, штанги, гантели
Не занимает. Но в квартире выглядит довольно по-советски.
Тогда можно накладной турник-брусья прятать в шкаф, он там места как швабра займёт. Резина займёт места (если у вас все её виды) займёт места как одна пара обуви. Много?
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Kostia
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Додано: Сер 07 кві, 2021 19:53
vitaliian написав:
А тв рум это типа как в больнице все смотрят по ящику один сериал? Дичь, 21й век, у каждого в кармане свой тв рум ещё можно к нему шлем докупить - для полного погружения.
Какой ты балбес. А коллективный просмотр кино, футбола, хоккея, других спортивных мероприятий?! У меня community TV room забита все во время матчей или соревнований. Все бары в округе тоже забиты. Людям нужно коллективное сопереживание. Людям надо всем вместе забухать и покричать, а не в айфоне. Старпёры любят вместе проматривать кино, как в кинотеатре.
Человек - социальное животное, ему необходима социальная жизнь.
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Libo
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Додано: Сер 07 кві, 2021 19:54
vitaliian написав: Libo написав:
А желательно каждому члену семьи свой туалет. Это уже высокий стандарт. Украинцы его достойны
лучше каждому члену семьи своя комната
я тут уже вроде рассказывал, что один из моих друзей уже больше 10 лет живет в эквадоре, строит там дома на продажу
так вот одна из тамошних фишек - обязательный санузел для каждой комнаты
еще раз - в каждой комнате дома, или квартиры - свой, отдельный санузел
отголоски детских комплексов нехватов - обычное дело
скоро устаканится
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kingkongovets
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Додано: Сер 07 кві, 2021 19:54
Libo написав: vitaliian написав:
А тв рум это типа как в больнице все смотрят по ящику один сериал? Дичь, 21й век, у каждого в кармане свой тв рум ещё можно к нему шлем докупить - для полного погружения.
Какой ты балбес. А коллективный просмотр кино, футбола, хоккея, других спортивных мероприятий?! У меня community TV room забита все во время матчей или соревнований. Все бары в округе тоже забиты. Людям нужно коллективное сопереживание. Людям надо всем вместе забухать и покричать, а не в айфоне. Старпёры любят вместе проматривать кино, как в кинотеатре.
Человек - социальное животное, ему необходима социальная жизнь.
для этого есть бары и пабы
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kingkongovets
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Додано: Сер 07 кві, 2021 19:58
vitaliian написав: Libo написав:
А желательно каждому члену семьи свой туалет. Это уже высокий стандарт. Украинцы его достойны
лучше каждому члену семьи своя комната
Своя комната со своим туалетом. Каждому.
Очень быстро к этому движемся.
У меня в Киеве в моих жилищах 5 действующих туалетов и 2 в процессе обустройства. Итого будет семь. На одного.
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Libo
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:02
kingkongovets написав:
отголоски детских комплексов нехватов - обычное дело
когда оно надо то пусть будет, а если ради понтов тогда этим помещениям можно найти более разумное применение. Для большой семьи один санузел конечно маловато, а два в самый раз.
Libo написав:
У меня в Киеве в моих жилищах 5 действующих туалетов и 2 в процессе обустройства. Итого будет семь. На одного.
вы туалетный магнат или у вас семь жоп? Любые излишества включая лишний вес выглядят не очень...
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vitaliian
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:05
kingkongovets написав:
для этого есть бары и пабы
Вообще-то для этого есть стадионы.
И зачем мне тащиться в бар, суетиться, заказывать там места, когда у меня есть компания посмотреть это на 2-м этаже. Заказали доставку пива, водки, пицы и веселись как в баре. С девушкой в квартире можна на некоторое время уединиться. Удобно. В бар тоже многие ходят, но можно и у себя в доме.
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Libo
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:08
Grand Touring написав: airmax78 написав:
И спортзал и лаунж-зону уже не вместе с соседями оборудуете, а все сам, только за свои?
ходить в спортзал и на отдых вместе с соседями? эти постоянные рожи еще не надоели? может вы еще общую кровать оборудуете?
Людська бігова доріжка з орбітреком коштують як квартира в Черкасах.
Місце де їх поставити в квартирі - теж коштує грошей. Думай:-)
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