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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 кві, 2021 20:15
Первый написав: Grand Touring написав: airmax78 написав:
И спортзал и лаунж-зону уже не вместе с соседями оборудуете, а все сам, только за свои?
ходить в спортзал и на отдых вместе с соседями? эти постоянные рожи еще не надоели? может вы еще общую кровать оборудуете?
Людська бігова доріжка з орбітреком коштують як квартира в Черкасах.
Місце де їх поставити в квартирі - теж коштує грошей. Думай:-)
Ну удобно же? Вроде зал общий, но по факту, большую часть времени - твой собственный. И квартира свободна от любых тренажеров.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:19
инсайд из кана - вроде начало продаж и презентация лыбедской передвинуты на май
пообещали маякнуоть "за неделю до"
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kingkongovets
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:46
kingkongovets написав:
инсайд из кана - вроде начало продаж и презентация лыбедской передвинуты на май
пообещали маякнуоть "за неделю до"
Містечко на дамбі стартують. Прікольне таке
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Первый
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:52
На дамбе движ существенный идёт. Смотрю распродают даже недострои 2007 года
На лыбидской цену не интересно узнавать, чтоб комплексы не развились
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hume
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:55
airmax78 написав: Первый написав:
Людська бігова доріжка з орбітреком коштують як квартира в Черкасах.
Місце де їх поставити в квартирі - теж коштує грошей. Думай:-)
Ну удобно же? Вроде зал общий, но по факту, большую часть времени - твой собственный. И квартира свободна от любых тренажеров.
Дуже. Нікому не заважаєш в квартирі. Якість і кількість тренажерів вища ніж доцільно придбати для квартири. Сауна, хамам, батут.
Тренера ходють...
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Первый
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Додано: Сер 07 кві, 2021 21:08
hume написав:
На лыбидской цену не интересно узнавать, чтоб комплексы не развились
ну как сказать
вы не смотрели сериал Двойка?
я до последней серии не мог понять где происходит дело - а это участок 42й стрит между 7й и 8й авеню в нй - совсем рядом с тайм сквер
кстати - очень рекомендую к просмотру, но 21+
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kingkongovets
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