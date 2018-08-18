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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7106710771087109

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 16
1. Зросли більш, як на 15%
19%
3
2. Зросли на 10 - 15%
6%
1
3. Зросли на 5 - 10%
31%
5
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
3
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:15

  Первый написав:
Grand Touring написав:
  airmax78 написав:И спортзал и лаунж-зону уже не вместе с соседями оборудуете, а все сам, только за свои?
ходить в спортзал и на отдых вместе с соседями? эти постоянные рожи еще не надоели? может вы еще общую кровать оборудуете?

Людська бігова доріжка з орбітреком коштують як квартира в Черкасах.
Місце де їх поставити в квартирі - теж коштує грошей. Думай:-)

Ну удобно же? Вроде зал общий, но по факту, большую часть времени - твой собственный. И квартира свободна от любых тренажеров.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:19

инсайд из кана - вроде начало продаж и презентация лыбедской передвинуты на май
пообещали маякнуоть "за неделю до"
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:46

  kingkongovets написав:инсайд из кана - вроде начало продаж и презентация лыбедской передвинуты на май
пообещали маякнуоть "за неделю до"

Містечко на дамбі стартують. Прікольне таке
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На дамбе движ существенный идёт. Смотрю распродают даже недострои 2007 года

На лыбидской цену не интересно узнавать, чтоб комплексы не развились
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:55

  airmax78 написав:
  Первый написав:Людська бігова доріжка з орбітреком коштують як квартира в Черкасах.
Місце де їх поставити в квартирі - теж коштує грошей. Думай:-)

Ну удобно же? Вроде зал общий, но по факту, большую часть времени - твой собственный. И квартира свободна от любых тренажеров.

Дуже. Нікому не заважаєш в квартирі. Якість і кількість тренажерів вища ніж доцільно придбати для квартири. Сауна, хамам, батут.

Тренера ходють...
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:08

  hume написав:На лыбидской цену не интересно узнавать, чтоб комплексы не развились


ну как сказать
вы не смотрели сериал Двойка?
я до последней серии не мог понять где происходит дело - а это участок 42й стрит между 7й и 8й авеню в нй - совсем рядом с тайм сквер
кстати - очень рекомендую к просмотру, но 21+
kingkongovets
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