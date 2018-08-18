Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 кві, 2021 20:15
Первый написав: Grand Touring написав: airmax78 написав:
И спортзал и лаунж-зону уже не вместе с соседями оборудуете, а все сам, только за свои?
ходить в спортзал и на отдых вместе с соседями? эти постоянные рожи еще не надоели? может вы еще общую кровать оборудуете?
Людська бігова доріжка з орбітреком коштують як квартира в Черкасах.
Місце де їх поставити в квартирі - теж коштує грошей. Думай:-)
Ну удобно же? Вроде зал общий, но по факту, большую часть времени - твой собственный. И квартира свободна от любых тренажеров.
airmax78
Повідомлень: 38211
З нами з: 25.10.12
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4612 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 07 кві, 2021 20:19
инсайд из кана - вроде начало продаж и презентация лыбедской передвинуты на май
пообещали маякнуоть "за неделю до"
kingkongovets
Повідомлень: 8949
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1980 раз.
Профіль
Додано: Сер 07 кві, 2021 20:46
kingkongovets написав:
инсайд из кана - вроде начало продаж и презентация лыбедской передвинуты на май
пообещали маякнуоть "за неделю до"
Містечко на дамбі стартують. Прікольне таке
Первый
Повідомлень: 15926
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2199 раз.
Профіль
Додано: Сер 07 кві, 2021 20:52
На дамбе движ существенный идёт. Смотрю распродают даже недострои 2007 года
На лыбидской цену не интересно узнавать, чтоб комплексы не развились
hume
Повідомлень: 7715
З нами з: 27.12.12
Подякував: 806 раз.
Подякували: 1460 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 07 кві, 2021 20:55
airmax78 написав: Первый написав:
Людська бігова доріжка з орбітреком коштують як квартира в Черкасах.
Місце де їх поставити в квартирі - теж коштує грошей. Думай:-)
Ну удобно же? Вроде зал общий, но по факту, большую часть времени - твой собственный. И квартира свободна от любых тренажеров.
Дуже. Нікому не заважаєш в квартирі. Якість і кількість тренажерів вища ніж доцільно придбати для квартири. Сауна, хамам, батут.
Тренера ходють...
Первый
Повідомлень: 15926
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2199 раз.
Профіль
Додано: Сер 07 кві, 2021 21:08
hume написав:
На лыбидской цену не интересно узнавать, чтоб комплексы не развились
ну как сказать
вы не смотрели сериал Двойка?
я до последней серии не мог понять где происходит дело и лишь на последних 10 минутах вдуплил шо это участок 42й стрит между 7й и 8й авеню совсем рядом с тайм сквер
кстати - очень рекомендую к просмотру, но 21+
kingkongovets
Повідомлень: 8949
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1980 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
jokk
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
20143
3469063
488
215156
П'ят 26 бер, 2021 16:53 Ірина_
16
21307