инсайд из кана - вроде начало продаж и презентация лыбедской передвинуты на май
пообещали маякнуоть "за неделю до"
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 кві, 2021 20:19
инсайд из кана - вроде начало продаж и презентация лыбедской передвинуты на май
пообещали маякнуоть "за неделю до"
Додано: Сер 07 кві, 2021 20:46
Додано: Сер 07 кві, 2021 20:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На дамбе движ существенный идёт. Смотрю распродают даже недострои 2007 года
На лыбидской цену не интересно узнавать, чтоб комплексы не развились
Додано: Сер 07 кві, 2021 20:55
Дуже. Нікому не заважаєш в квартирі. Якість і кількість тренажерів вища ніж доцільно придбати для квартири. Сауна, хамам, батут.
Тренера ходють...
Додано: Сер 07 кві, 2021 21:08
ну как сказать
вы не смотрели сериал Двойка?
я до последней серии не мог понять где происходит дело и лишь на последних 10 минутах вдуплил шо это участок 42й стрит между 7й и 8й авеню совсем рядом с тайм сквер
кстати - очень рекомендую к просмотру, но 21+
Додано: Чет 08 кві, 2021 01:45
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|