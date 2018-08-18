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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7107710871097110>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 17
1. Зросли більш, як на 15%
18%
3
2. Зросли на 10 - 15%
6%
1
3. Зросли на 5 - 10%
29%
5
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
24%
4
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
24%
4
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:19

инсайд из кана - вроде начало продаж и презентация лыбедской передвинуты на май
пообещали маякнуоть "за неделю до"
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:46

  kingkongovets написав:инсайд из кана - вроде начало продаж и презентация лыбедской передвинуты на май
пообещали маякнуоть "за неделю до"

Містечко на дамбі стартують. Прікольне таке
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На дамбе движ существенный идёт. Смотрю распродают даже недострои 2007 года

На лыбидской цену не интересно узнавать, чтоб комплексы не развились
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:55

  airmax78 написав:
  Первый написав:Людська бігова доріжка з орбітреком коштують як квартира в Черкасах.
Місце де їх поставити в квартирі - теж коштує грошей. Думай:-)

Ну удобно же? Вроде зал общий, но по факту, большую часть времени - твой собственный. И квартира свободна от любых тренажеров.

Дуже. Нікому не заважаєш в квартирі. Якість і кількість тренажерів вища ніж доцільно придбати для квартири. Сауна, хамам, батут.

Тренера ходють...
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:08

  hume написав:На лыбидской цену не интересно узнавать, чтоб комплексы не развились


ну как сказать
вы не смотрели сериал Двойка?
я до последней серии не мог понять где происходит дело и лишь на последних 10 минутах вдуплил шо это участок 42й стрит между 7й и 8й авеню совсем рядом с тайм сквер
кстати - очень рекомендую к просмотру, но 21+

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 01:45

  kingkongovets написав:
  hume написав:На лыбидской цену не интересно узнавать, чтоб комплексы не развились



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Не Кудри ли? :roll:
Вид на тролейбусный парк и наш шикарный Французский квартал - 2. :?:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну это точно не офис класса А. Наверное, даже, не Б.
В БЦ Summit на Грушевского именно так, напряженка удручающая
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:05

  vitaliian написав:..вы туалетный магнат или у вас семь жоп? Любые излишества включая лишний вес выглядят не очень...

натурально, идея со сральником в каждой комнате выглядит чудесно, пока не одуплишься, что все это щастье надо часто убирать.
Ща придет чел с семью сральниками и скажет что к каждому полагается губатая уборщица )))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Ща придет чел с семью сральниками и скажет что к каждому полагается губатая уборщица )))
или весёлый туалетный уборщик
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:49

  Первый написав:
Grand Touring написав:
  airmax78 написав:И спортзал и лаунж-зону уже не вместе с соседями оборудуете, а все сам, только за свои?
ходить в спортзал и на отдых вместе с соседями? эти постоянные рожи еще не надоели? может вы еще общую кровать оборудуете?

Людська бігова доріжка з орбітреком коштують як квартира в Черкасах.
Місце де їх поставити в квартирі - теж коштує грошей. Думай:-)
чувак, я в любое время могу выйти на пробежку по береговой линии, тебе такое удовольствие будет стоить как квартира в Киеве
Grand Touring
 
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