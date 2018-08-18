Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:На лыбидской цену не интересно узнавать, чтоб комплексы не развились
ну как сказать вы не смотрели сериал Двойка? я до последней серии не мог понять где происходит дело и лишь на последних 10 минутах вдуплил шо это участок 42й стрит между 7й и 8й авеню совсем рядом с тайм сквер кстати - очень рекомендую к просмотру, но 21+
vitaliian написав:..вы туалетный магнат или у вас семь жоп? Любые излишества включая лишний вес выглядят не очень...
натурально, идея со сральником в каждой комнате выглядит чудесно, пока не одуплишься, что все это щастье надо часто убирать. Ща придет чел с семью сральниками и скажет что к каждому полагается губатая уборщица )))