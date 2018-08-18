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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7107710871097110

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 17
1. Зросли більш, як на 15%
18%
3
2. Зросли на 10 - 15%
6%
1
3. Зросли на 5 - 10%
29%
5
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
24%
4
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
24%
4
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:49

  kingkongovets написав:инсайд из кана - вроде начало продаж и презентация лыбедской передвинуты на май
пообещали маякнуоть "за неделю до"

есть вообще какие-то фото проекта? и начальные цены?
Олежан
 
Повідомлень: 258
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати, вместо сильпо(на против централ парка) будет новый ЖК
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B7%D ... 1%97%D0%B2
Олежан
 
Повідомлень: 258
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:11

  Олежан написав:кстати, вместо сильпо(на против централ парка) будет новый ЖК
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B7%D ... 1%97%D0%B2

район м.Либідьска перетворються в новий Мордор
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:13

  flyman написав:
  Олежан написав:кстати, вместо сильпо(на против централ парка) будет новый ЖК
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B7%D ... 1%97%D0%B2

район м.Либідьска перетворються в новий Мордор

ну не согласен. убирают все старые развалины
Олежан
 
Повідомлень: 258
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  #<1 ... 7107710871097110
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