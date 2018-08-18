Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 кві, 2021 08:49
kingkongovets написав:
инсайд из кана - вроде начало продаж и презентация лыбедской передвинуты на май
пообещали маякнуоть "за неделю до"
есть вообще какие-то фото проекта? и начальные цены?
Олежан
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Додано: Чет 08 кві, 2021 08:50
кстати, вместо сильпо(на против централ парка) будет новый ЖК
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B7%D ... 1%97%D0%B2
Олежан
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Додано: Чет 08 кві, 2021 09:11
район м.Либідьска перетворються в новий Мордор
flyman
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Додано: Чет 08 кві, 2021 09:13
flyman написав:
район м.Либідьска перетворються в новий Мордор
ну не согласен. убирают все старые развалины
Олежан
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