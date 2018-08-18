RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7108710971107111>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 17
1. Зросли більш, як на 15%
18%
3
2. Зросли на 10 - 15%
6%
1
3. Зросли на 5 - 10%
29%
5
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
24%
4
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
24%
4
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати, вместо сильпо(на против централ парка) будет новый ЖК
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B7%D ... 1%97%D0%B2
Олежан
 
Повідомлень: 259
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:11

  Олежан написав:кстати, вместо сильпо(на против централ парка) будет новый ЖК
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B7%D ... 1%97%D0%B2

район м.Либідьска перетворються в новий Мордор
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24064
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1852 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:13

  flyman написав:
  Олежан написав:кстати, вместо сильпо(на против централ парка) будет новый ЖК
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B7%D ... 1%97%D0%B2

район м.Либідьска перетворються в новий Мордор

ну не согласен. убирают все старые развалины
Олежан
 
Повідомлень: 259
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нужно отдать должное, что в новых домах возле м Лыбидська количество квартир в пределах адекватных норм. Но очень сильно не хватает зеленых зон.
hume
 
Повідомлень: 7716
З нами з: 27.12.12
Подякував: 806 раз.
Подякували: 1460 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:37

  hume написав:Нужно отдать должное, что в новых домах возле м Лыбидська количество квартир в пределах адекватных норм. Но очень сильно не хватает зеленых зон.

Теперь они могут появиться только на крышах домов и паркингов.
airmax78
 
Повідомлень: 38214
З нами з: 25.10.12
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4613 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:59

  hume написав:Нужно отдать должное, что в новых домах возле м Лыбидська количество квартир в пределах адекватных норм. Но очень сильно не хватает зеленых зон.

не треба скиглити. на кудри и лумумбы куча тополей и каштанов. во дворах сталинок даже стадионы и корты еще есть. а еще певловский садик как ботсад на таряне
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 468
З нами з: 09.11.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:11

владимирский рынок до 1965го года был на красноармейской, сейчас на этом месте стоит дворец украина
Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8950
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:12

  Хомякоид написав:За добу 7 квітня у Києві підтвердили 1 848 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 48 хворих померли, 717 подолали коронавірус.

Мне вот интересно. Освобождаеться 20-25 квартир в день которые потенциально выйдут на РН через 6 месяцев.
В месяц такого будет 600 квартир.
Эпидемия уже год. Обвал ? Заколоченные окна ?

Вы слишком увлеклись арифметикой.
В квартире может жить более, чем один человек, поэтому его смерть не ведет автоматически к появлению квартиры на рынке.
В Киеве каждый день умирают люди. Нужно смотреть на превышение над обычным уровнем.
Если умерла старушка, не факт, что она не умерла бы и через год-два от старости. В перспективе нескольких лет влияние вируса нивелируется.
В Киеве молодой контингент проживающих. Контраст бросается в глаза даже жителям облцентров. Молодежь создает устойчивый спрос на РН. Увеличившееся предложение легко проглотится миграцией из регионов.
Vlad442
 
Повідомлень: 7973
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:15

  Хомякоид написав:..
Эпидемия уже год. Обвал ? Заколоченные окна ?

Сильно смертность в Германии от ковида повлияла на заколоченные окна и обвалы цен? Статистика беспощадна - от болезней кровообращения и сердечных помирают на порядки больше. Можете смело умножать на 10. Вот только так было всегда - не помогло.
sequence
 
Повідомлень: 4903
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1286 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:33

  foxluck написав:И еще мне нравится слово "меморандум". Если задуматься о его происхождении - то "памятка","напоминалка".


Много "умных" слов у нас используют, не задумываясь об их истинном первоначальном значении: например "стимул" :lol: или и вовсе перлы "симпозиум" и "лауреат" на нём :mrgreen: .
По теме: никто часом в 31Z не влез? Интересно было бы услышать мотивацию и аргументы.
По 30 ну или 32/метр потолок оно было бы понятно, но по 40 как то в моей голове не помещается.
Может чего то недопонимаю?
drevlyanin
 
Повідомлень: 512
З нами з: 01.04.20
Подякував: 265 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7108710971107111>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2013, 2014, 2015
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20143 3469562
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 09:13
leskiv
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21312
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9637)
08.04.2021 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.