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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 кві, 2021 08:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати, вместо сильпо(на против централ парка) будет новый ЖК
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:11
район м.Либідьска перетворються в новий Мордор
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:13
ну не согласен. убирают все старые развалины
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нужно отдать должное, что в новых домах возле м Лыбидська количество квартир в пределах адекватных норм. Но очень сильно не хватает зеленых зон.
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:37
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:59
не треба скиглити. на кудри и лумумбы куча тополей и каштанов. во дворах сталинок даже стадионы и корты еще есть. а еще певловский садик как ботсад на таряне
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:11
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:12
Вы слишком увлеклись арифметикой.
В квартире может жить более, чем один человек, поэтому его смерть не ведет автоматически к появлению квартиры на рынке.
В Киеве каждый день умирают люди. Нужно смотреть на превышение над обычным уровнем.
Если умерла старушка, не факт, что она не умерла бы и через год-два от старости. В перспективе нескольких лет влияние вируса нивелируется.
В Киеве молодой контингент проживающих. Контраст бросается в глаза даже жителям облцентров. Молодежь создает устойчивый спрос на РН. Увеличившееся предложение легко проглотится миграцией из регионов.
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:15
Сильно смертность в Германии от ковида повлияла на заколоченные окна и обвалы цен? Статистика беспощадна - от болезней кровообращения и сердечных помирают на порядки больше. Можете смело умножать на 10. Вот только так было всегда - не помогло.
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:33
Много "умных" слов у нас используют, не задумываясь об их истинном первоначальном значении: например "стимул" или и вовсе перлы "симпозиум" и "лауреат" на нём .
По теме: никто часом в 31Z не влез? Интересно было бы услышать мотивацию и аргументы.
По 30 ну или 32/метр потолок оно было бы понятно, но по 40 как то в моей голове не помещается.
Может чего то недопонимаю?
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