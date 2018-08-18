|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:48
Vlad442 написав:
В Киеве молодой контингент проживающих. Контраст бросается в глаза даже жителям облцентров.
Я вот жил на Шулявке-КПИ - так там есть районы где одни пенсионеры живут. Сходите как-то на субботнюю ярмарку - будете поражены, сколько пенсионеров живет в районе. Просто молодежь часто видно на улице - выгуливают собак, гуляют итд. Пенсионеры чаще всего сидят дома у телека или все лето на даче.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4651
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:51
BIGor написав: Vlad442 написав:
В Киеве молодой контингент проживающих. Контраст бросается в глаза даже жителям облцентров.
Я вот жил на Шулявке-КПИ - так там есть районы где одни пенсионеры живут. Сходите как-то на субботнюю ярмарку - будете поражены, сколько пенсионеров живет в районе. Просто молодежь часто видно на улице - выгуливают собак, гуляют итд. Пенсионеры чаще всего сидят дома у телека или все лето на даче.
Просто молодёжь на эти ярмарки не ходит, потому и такое впечатление
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28849
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1208 раз.
- Подякували: 7023 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:53
Vlad442 написав:
В квартире может жить более, чем один человек, поэтому его смерть не ведет автоматически к появлению квартиры на рынке.
Ну вот пример, дед жил в отдельной комнате, вот его не стало, а детям теперь не нужно покупать отдельную однушку - жилплощадь теперь есть.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4651
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:53
Faceless написав:
..
Просто молодёжь на эти ярмарки не ходит, потому и такое впечатление
та да. Куда репрезентативнее в Ашане - туда сбегаются все, кроме безлошадных пенсов
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4903
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1286 раз.
- Подякували: 1306 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:54
Faceless написав: BIGor написав: Vlad442 написав:
В Киеве молодой контингент проживающих. Контраст бросается в глаза даже жителям облцентров.
Я вот жил на Шулявке-КПИ - так там есть районы где одни пенсионеры живут. Сходите как-то на субботнюю ярмарку - будете поражены, сколько пенсионеров живет в районе. Просто молодежь часто видно на улице - выгуливают собак, гуляют итд. Пенсионеры чаще всего сидят дома у телека или все лето на даче.
Просто молодёжь на эти ярмарки не ходит, потому и такое впечатление
Ну даже глянуть на время постройки домов - хрущи -60-70 гг, точно молодежи будет мало. Если 90-2000 - то молодежи больше.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4651
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:54
BIGor написав: Vlad442 написав:
В квартире может жить более, чем один человек, поэтому его смерть не ведет автоматически к появлению квартиры на рынке.
Ну вот пример, дед жил в отдельной комнате, вот его не стало, а детям теперь не нужно покупать отдельную однушку - жилплощадь теперь есть.
Покупать все равно нужно, "жилплощадь" или "койко-место" далеко не всегда равно удовлетворению потребности в жилье
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28849
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1208 раз.
- Подякували: 7023 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:56
BIGor написав:
...
Ну вот пример, дед жил в отдельной комнате, вот его не стало, а детям теперь не нужно покупать отдельную однушку - жилплощадь теперь есть.
стратегия так себе - ждать, пока, прости господи, дед откопытится. Если деньги есть - свалят раньше, если нет - то просто расширятся. В частном доме жить с предками то еще удовольствие, что говорить о скворешнике
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4903
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1286 раз.
- Подякували: 1306 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor
і 7 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20143
|3469562
|
|
|488
|215167
|
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
|
|16
|21312
|
|