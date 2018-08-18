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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7109711071117112

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 17
1. Зросли більш, як на 15%
18%
3
2. Зросли на 10 - 15%
6%
1
3. Зросли на 5 - 10%
29%
5
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
24%
4
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
24%
4
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:09

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Vlad442 написав:В Киеве молодой контингент проживающих. Контраст бросается в глаза даже жителям облцентров.

Я вот жил на Шулявке-КПИ - так там есть районы где одни пенсионеры живут. Сходите как-то на субботнюю ярмарку - будете поражены, сколько пенсионеров живет в районе. Просто молодежь часто видно на улице - выгуливают собак, гуляют итд. Пенсионеры чаще всего сидят дома у телека или все лето на даче.


Просто молодёжь на эти ярмарки не ходит, потому и такое впечатление


ходят-ходят, даже молодые жители сермили накупили новых кравчучек и ходят)
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:11

  vitaliian написав:
  sequence написав:
  Faceless написав:..
Просто молодёжь на эти ярмарки не ходит, потому и такое впечатление

та да. Куда репрезентативнее в Ашане - туда сбегаются все, кроме безлошадных пенсов

для пенсов атб с их ассортиментом шкуро-костей без мяса.

может и так. У молодежи и пенсов разные потребительские привычки. Пенсам дома делать нефиг, они готовы по пять раз в магазин или на ярмарку за хлебушком бегать. Занятой молодежи выгоднее приехать один раз в 5ницу-воскресенье в условные Ашан/Сильпо и затариться на неделю. Условно можно сказать, что потоки почти не пересекаются, согласен
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Занятой молодежи выгоднее приехать один раз в 5ницу-воскресенье в условные Ашан/Сильпо и затариться на неделю.
когда в Лавине открылся Сильпо я этого не понял, рядом же Ашан есть. Теперь когда прохожу мимо всегда заглядываю в Сильпо на чай с пироженным (внутри мини кафешка), в то время когда фудкорт буквально рядом забит людьми как муравьями. Сильпо отличная от Ашана аудитория, там не закупаются с тележками на неделю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:21

  sequence написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав:Занятой молодежи выгоднее приехать один раз в 5ницу-воскресенье в условные Ашан/Сильпо и затариться на неделю. Условно можно сказать, что потоки почти не пересекаются, согласен


имхо удобно конечно 1 раз в неделю затариться, но овощи-фрукты к примеру часто оставляют желать лучшего в том же Ашане, поэтому на ярмарок-рынок-Столичку за ними приятнее ходить, как и за рыбой, напр, и некоторыми деликатесами, как орехи и пр.
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:53

  BIGor написав:
  sequence написав: стратегия так себе - ждать, пока, прости господи, дед откопытится. Если деньги есть - свалят раньше, если нет - то просто расширятся. В частном доме жить с предками то еще удовольствие, что говорить о скворешнике

Лучше жить богато чем бедно. Лучше жить в 3-х комнатной чем в 1-комнатной.

В сегодняшних реалиях, чтобы повысить градус драматизма, надо сокращать фразу до "Лучше жить".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:06

  Genie написав:[
имхо удобно конечно 1 раз в неделю затариться, но овощи-фрукты к примеру часто оставляют желать лучшего в том же Ашане, поэтому на ярмарок-рынок-Столичку за ними приятнее ходить, как и за рыбой, напр, и некоторыми деликатесами, как орехи и пр.

В контексті КРЖН піша близкість Столічки - це + в сторону Борщажки?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:08

  change_pm написав:..
В контексті КРЖН піша близкість Столічки - це + в сторону Борщажки?

тєрємкофф
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:11

  BIGor написав:
  sequence написав:
  BIGor написав:...
Ну вот пример, дед жил в отдельной комнате, вот его не стало, а детям теперь не нужно покупать отдельную однушку - жилплощадь теперь есть.

стратегия так себе - ждать, пока, прости господи, дед откопытится. Если деньги есть - свалят раньше, если нет - то просто расширятся. В частном доме жить с предками то еще удовольствие, что говорить о скворешнике

Лучше жить богато чем бедно. Лучше жить в 3-х комнатной чем в 1-комнатной.

не факт, більше прибирати і більше платити
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:13

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  sequence написав: стратегия так себе - ждать, пока, прости господи, дед откопытится. Если деньги есть - свалят раньше, если нет - то просто расширятся. В частном доме жить с предками то еще удовольствие, что говорить о скворешнике

Лучше жить богато чем бедно. Лучше жить в 3-х комнатной чем в 1-комнатной.

В сегодняшних реалиях, чтобы повысить градус драматизма, надо сокращать фразу до "Лучше жить".


flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:18

  vitaliian написав:
  sequence написав:Занятой молодежи выгоднее приехать один раз в 5ницу-воскресенье в условные Ашан/Сильпо и затариться на неделю.
когда в Лавине открылся Сильпо я этого не понял, рядом же Ашан есть. Теперь когда прохожу мимо всегда заглядываю в Сильпо на чай с пироженным (внутри мини кафешка), в то время когда фудкорт буквально рядом забит людьми как муравьями. Сильпо отличная от Ашана аудитория, там не закупаются с тележками на неделю.

це форум про нерухомість чи про пиріжки?
Frant
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