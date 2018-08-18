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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 кві, 2021 11:09
Faceless написав: BIGor написав: Vlad442 написав:
В Киеве молодой контингент проживающих. Контраст бросается в глаза даже жителям облцентров.
Я вот жил на Шулявке-КПИ - так там есть районы где одни пенсионеры живут. Сходите как-то на субботнюю ярмарку - будете поражены, сколько пенсионеров живет в районе. Просто молодежь часто видно на улице - выгуливают собак, гуляют итд. Пенсионеры чаще всего сидят дома у телека или все лето на даче.
Просто молодёжь на эти ярмарки не ходит, потому и такое впечатление
ходят-ходят, даже молодые жители сермили накупили новых кравчучек и ходят)
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:11
vitaliian написав: sequence написав: Faceless написав:
..
Просто молодёжь на эти ярмарки не ходит, потому и такое впечатление
та да. Куда репрезентативнее в Ашане - туда сбегаются все, кроме безлошадных пенсов
для пенсов атб с их ассортиментом шкуро-костей без мяса.
может и так. У молодежи и пенсов разные потребительские привычки. Пенсам дома делать нефиг, они готовы по пять раз в магазин или на ярмарку за хлебушком бегать. Занятой молодежи выгоднее приехать один раз в 5ницу-воскресенье в условные Ашан/Сильпо и затариться на неделю. Условно можно сказать, что потоки почти не пересекаются, согласен
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:17
sequence написав:
Занятой молодежи выгоднее приехать один раз в 5ницу-воскресенье в условные Ашан/Сильпо и затариться на неделю.
когда в Лавине открылся Сильпо я этого не понял, рядом же Ашан есть. Теперь когда прохожу мимо всегда заглядываю в Сильпо на чай с пироженным (внутри мини кафешка), в то время когда фудкорт буквально рядом забит людьми как муравьями. Сильпо отличная от Ашана аудитория, там не закупаются с тележками на неделю.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:21
имхо удобно конечно 1 раз в неделю затариться, но овощи-фрукты к примеру часто оставляют желать лучшего в том же Ашане, поэтому на ярмарок-рынок-Столичку за ними приятнее ходить, как и за рыбой, напр, и некоторыми деликатесами, как орехи и пр.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:53
BIGor написав: sequence написав:
стратегия так себе - ждать, пока, прости господи, дед откопытится. Если деньги есть - свалят раньше, если нет - то просто расширятся. В частном доме жить с предками то еще удовольствие, что говорить о скворешнике
Лучше жить богато чем бедно. Лучше жить в 3-х комнатной чем в 1-комнатной.
В сегодняшних реалиях, чтобы повысить градус драматизма, надо сокращать фразу до "Лучше жить".
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airmax78
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:06
Genie написав:
[
имхо удобно конечно 1 раз в неделю затариться, но овощи-фрукты к примеру часто оставляют желать лучшего в том же Ашане, поэтому на ярмарок-рынок-Столичку за ними приятнее ходить
, как и за рыбой, напр, и некоторыми деликатесами, как орехи и пр.
В контексті КРЖН піша близкість Столічки - це + в сторону Борщажки?
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change_pm
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:08
change_pm написав:
..
В контексті КРЖН піша близкість Столічки - це + в сторону Борщажки?
тєрємкофф
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:11
BIGor написав: sequence написав: BIGor написав:
...
Ну вот пример, дед жил в отдельной комнате, вот его не стало, а детям теперь не нужно покупать отдельную однушку - жилплощадь теперь есть.
стратегия так себе - ждать, пока, прости господи, дед откопытится. Если деньги есть - свалят раньше, если нет - то просто расширятся. В частном доме жить с предками то еще удовольствие, что говорить о скворешнике
Лучше жить богато чем бедно. Лучше жить в 3-х комнатной чем в 1-комнатной.
не факт, більше прибирати і більше платити
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:13
airmax78 написав: BIGor написав: sequence написав:
стратегия так себе - ждать, пока, прости господи, дед откопытится. Если деньги есть - свалят раньше, если нет - то просто расширятся. В частном доме жить с предками то еще удовольствие, что говорить о скворешнике
Лучше жить богато чем бедно. Лучше жить в 3-х комнатной чем в 1-комнатной.
В сегодняшних реалиях, чтобы повысить градус драматизма, надо сокращать фразу до "Лучше жить".
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:18
vitaliian написав: sequence написав:
Занятой молодежи выгоднее приехать один раз в 5ницу-воскресенье в условные Ашан/Сильпо и затариться на неделю.
когда в Лавине открылся Сильпо я этого не понял, рядом же Ашан есть. Теперь когда прохожу мимо всегда заглядываю в Сильпо на чай с пироженным (внутри мини кафешка), в то время когда фудкорт буквально рядом забит людьми как муравьями. Сильпо отличная от Ашана аудитория, там не закупаются с тележками на неделю.
це форум про нерухомість чи про пиріжки?
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