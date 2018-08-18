согласен. Давайте лучше про деиндустриализацию и депопуляцию и ее прямые следствия в виде неминуемого обвала КРЖН
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 кві, 2021 12:37
Додано: Чет 08 кві, 2021 12:45
Додано: Чет 08 кві, 2021 12:48
Обвал мусить бути, і без варіантів.
Парадокс Лібо))))
Коли в державі катастрофічно зменшується кількість населення, і збільшується кількість туалетів в квартирах і "євроблях" на дорогах - хто буде стояти у станка? орати в полі? народжувати дітей? воювати з країною-агресором? "Євробляхи" чи комфортабельні туалети????
"До 2026 року населення України скоротиться на 1 млн осіб, що становитиме близько 2,5% від загальної кількості населення країни."
Тому я з цікавістю дивлюсь на величезну кількість пінопластових 25-поверхових "неохрущів", якими забудовані всі околиці Києва.
Орендний бізнес - в найближчій перспективі - "усьо". Хіба що за 3% річних від вартості квартири))))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 08 кві, 2021 12:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 08 кві, 2021 12:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Очередной хит-парад "ТОП 10 зданий уродующих Киев."
Додано: Чет 08 кві, 2021 12:54
Недарма професійний архітектор/будівельник п.Шапо писав, що нинішні київскі архітектурні проекти - в світі не користуються жодною увагою чи авторитетом. Так. коробка на коробці.
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:00
Ниразу не был на Столичке. Очень неудобная логистика. Но ездит и ходит весь Киев .
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:25
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:26
вы искренне верите, что указанные 1млн особ были (точнее пока есть) активными игроками на рынке КРЖН?
Франт, ну чесно слово, вроде сидите тут второй десяток лет и до сих пор никакой рисовальщик графиков не нарисовал демографический срез страны? Демографическая яма образовалась где-то в 1993-4 годах, сейчас на пике экономической состоятельности/жизнедеятельности многочисленное поколение "70-80х". Лет через 10 - согласен, будем выкупать хрущи подъездами, сейчас то чего голосить?
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересно, за сколько можно купить квартиру с такой водой ?
Самое главное что новостройки с хатами па 500 тыс.уев. подключают к тем же трубам.
Забить досками - самое оно.
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