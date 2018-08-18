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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7111711271137114>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 19
1. Зросли більш, як на 15%
16%
3
2. Зросли на 10 - 15%
5%
1
3. Зросли на 5 - 10%
32%
6
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
1
5. Приблизно ті самі
21%
4
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
21%
4
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:37

  Frant написав:..
це форум про нерухомість чи про пиріжки?

согласен. Давайте лучше про деиндустриализацию и депопуляцию и ее прямые следствия в виде неминуемого обвала КРЖН
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:45

  sequence написав:
  change_pm написав:..
В контексті КРЖН піша близкість Столічки - це + в сторону Борщажки?

тєрємкофф


ездит и ходит весь Киев) как с центра, так и с Оболони,
самый удачный маршрут для закупки Столичка+Метро)
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:48

  sequence написав:
  Frant написав:..
це форум про нерухомість чи про пиріжки?

согласен. Давайте лучше про деиндустриализацию и депопуляцию и ее прямые следствия в виде неминуемого обвала КРЖН

Обвал мусить бути, і без варіантів.
Парадокс Лібо))))
Коли в державі катастрофічно зменшується кількість населення, і збільшується кількість туалетів в квартирах і "євроблях" на дорогах - хто буде стояти у станка? орати в полі? народжувати дітей? воювати з країною-агресором? "Євробляхи" чи комфортабельні туалети????

"До 2026 року населення України скоротиться на 1 млн осіб, що становитиме близько 2,5% від загальної кількості населення країни."
https://uainfo.org/blognews/1617804352- ... tsiv-.html
Тому я з цікавістю дивлюсь на величезну кількість пінопластових 25-поверхових "неохрущів", якими забудовані всі околиці Києва.
Орендний бізнес - в найближчій перспективі - "усьо". Хіба що за 3% річних від вартості квартири))))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 08 кві, 2021 12:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Очередной хит-парад "ТОП 10 зданий уродующих Киев."
https://www.youtube.com/watch?v=ih2bOApBN6s
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:54

  foxluck написав:Очередной хит-парад "ТОП 10 зданий уродующих Киев."
https://www.youtube.com/watch?v=ih2bOApBN6s

Недарма професійний архітектор/будівельник п.Шапо писав, що нинішні київскі архітектурні проекти - в світі не користуються жодною увагою чи авторитетом. Так. коробка на коробці.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:00

  Genie написав:
  sequence написав:
  change_pm написав:..
В контексті КРЖН піша близкість Столічки - це + в сторону Борщажки?

тєрємкофф


ездит и ходит весь Киев) как с центра, так и с Оболони,
самый удачный маршрут для закупки Столичка+Метро)

Ниразу не был на Столичке. Очень неудобная логистика. Но ездит и ходит весь Киев :mrgreen: .
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:25

  BIGor написав:
  Genie написав:
  sequence написав:
ездит и ходит весь Киев) как с центра, так и с Оболони,
самый удачный маршрут для закупки Столичка+Метро)

Ниразу не был на Столичке. Очень неудобная логистика. Но ездит и ходит весь Киев :mrgreen: .

Просто у вас нет авто
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:26

  Frant написав:..
"До 2026 року населення України скоротиться на 1 млн осіб, що становитиме близько 2,5% від загальної кількості населення країни." ..

вы искренне верите, что указанные 1млн особ были (точнее пока есть) активными игроками на рынке КРЖН?
Франт, ну чесно слово, вроде сидите тут второй десяток лет и до сих пор никакой рисовальщик графиков не нарисовал демографический срез страны? Демографическая яма образовалась где-то в 1993-4 годах, сейчас на пике экономической состоятельности/жизнедеятельности многочисленное поколение "70-80х". Лет через 10 - согласен, будем выкупать хрущи подъездами, сейчас то чего голосить?
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Но ездит и ходит весь Киев
там хроническая пробка, правильнее сказать ползает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.youtube.com/watch?v=QC6x0hrmkn4

Интересно, за сколько можно купить квартиру с такой водой ?
Самое главное что новостройки с хатами па 500 тыс.уев. подключают к тем же трубам.
Забить досками - самое оно.
Хомякоид
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