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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:36
Хомякоид написав:
https://www.youtube.com/watch?v=QC6x0hrmkn4
Интересно, за сколько можно купить квартиру с такой водой ?
Самое главное что новостройки с хатами па 500 тыс.уев. подключают к тем же трубам.
Забить досками - самое оно.
І не лінь тобі було екаунт реєструвати і куйню цю викладати?
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:57
sequence написав:
Лет через 10 - согласен, будем выкупать хрущи подъездами
я думаю, що швидше. Через 5-7 років.
До речі, 10 років для нерухомості - надто малий термін.
Нерентабельно її купляти на 10 років.
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