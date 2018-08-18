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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7111711271137114

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 19
1. Зросли більш, як на 15%
16%
3
2. Зросли на 10 - 15%
5%
1
3. Зросли на 5 - 10%
32%
6
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
1
5. Приблизно ті самі
21%
4
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
21%
4
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:36

  Хомякоид написав:https://www.youtube.com/watch?v=QC6x0hrmkn4

Интересно, за сколько можно купить квартиру с такой водой ?
Самое главное что новостройки с хатами па 500 тыс.уев. подключают к тем же трубам.
Забить досками - самое оно.


І не лінь тобі було екаунт реєструвати і куйню цю викладати?
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:57

  sequence написав:Лет через 10 - согласен, будем выкупать хрущи подъездами
я думаю, що швидше. Через 5-7 років.

До речі, 10 років для нерухомості - надто малий термін.
Нерентабельно її купляти на 10 років.
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