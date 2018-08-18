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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7112711371147115>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 20
1. Зросли більш, як на 15%
20%
4
2. Зросли на 10 - 15%
5%
1
3. Зросли на 5 - 10%
30%
6
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
1
5. Приблизно ті самі
20%
4
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
20%
4
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:36

  Хомякоид написав:https://www.youtube.com/watch?v=QC6x0hrmkn4

Интересно, за сколько можно купить квартиру с такой водой ?
Самое главное что новостройки с хатами па 500 тыс.уев. подключают к тем же трубам.
Забить досками - самое оно.


І не лінь тобі було екаунт реєструвати і куйню цю викладати?
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:57

  sequence написав:Лет через 10 - согласен, будем выкупать хрущи подъездами
я думаю, що швидше. Через 5-7 років.

До речі, 10 років для нерухомості - надто малий термін.
Нерентабельно її купляти на 10 років.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Привет, я ещё жив)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:22

  Frant написав:..
До речі, 10 років для нерухомості - надто малий термін.
Нерентабельно її купляти на 10 років.

из чего следует однозначный вывод, что хрущики как объект для инвестиции так себе инструмент. По новостроям в хорошей локации все будет гут. Как показал опыт Трибалтики, депопуляция страны в целом не является причиной дешевея столиц.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:24

  foxluck написав:Очередной хит-парад "ТОП 10 зданий уродующих Киев."
https://www.youtube.com/watch?v=ih2bOApBN6s

Нууууууу... такое. Засунуть в один рейтинг Кловский 7 и Даймонд или Подол Плазу и Покровский Посад... Что там делает Свитлопарк? Он-то что уродует, находясь на отшибе? ЖК левого берега я бы вообще не трогал. Там сплошняком Патриотики идут и что-то там изуродовать уже сложно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:37

  airmax78 написав:
  foxluck написав:Очередной хит-парад "ТОП 10 зданий уродующих Киев."
https://www.youtube.com/watch?v=ih2bOApBN6s

Нууууууу... такое. Засунуть в один рейтинг Кловский 7 и Даймонд или Подол Плазу и Покровский Посад... Что там делает Свитлопарк? Он-то что уродует, находясь на отшибе? ЖК левого берега я бы вообще не трогал. Там сплошняком Патриотики идут и что-то там изуродовать уже сложно.

Он вид на дымящие трубы ТЭЦ загораживает. А это наша гордость!
Не зря же Киев претендует на звание самого загрязненного города
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:50

  Унуноктий написав:Привет, я ещё жив)

ну рассказывай
как дети? как теща?
сколько квартир купил? на каких авто уже ездишь?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:58

  sequence написав:
  Frant написав:..
"До 2026 року населення України скоротиться на 1 млн осіб, що становитиме близько 2,5% від загальної кількості населення країни." ..

вы искренне верите, что указанные 1млн особ были (точнее пока есть) активными игроками на рынке КРЖН?


Арендаторы - самые настоящие "активные игроки на рынке КРЖН". Упадет спрос на аренду -> упадет цена недвижимости на продажу. Вы точно кибернетик по образованию? Простите, но уж слишком узко мыслите, а ведь специальность как бы обязывает...

  sequence написав:Демографическая яма образовалась где-то в 1993-4 годах


Зато отсебятину пороть - это всегда пожалуйста. При стабильно высокой смертности дно по рождаемости пришлось на начало 2000-х, а 1993-1994 гг она была выше, чем, например, сегодня!

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:09

  zРадио написав:
  sequence написав:
  Frant написав:..
"До 2026 року населення України скоротиться на 1 млн осіб, що становитиме близько 2,5% від загальної кількості населення країни." ..

вы искренне верите, что указанные 1млн особ были (точнее пока есть) активными игроками на рынке КРЖН?


Арендаторы - самые настоящие "активные игроки на рынке КРЖН". Упадет спрос на аренду -> упадет цена недвижимости на продажу. Вы точно кибернетик по образованию? Простите, но уж слишком узко мыслите, а ведь специальность как бы обязывает...

  sequence написав:Демографическая яма образовалась где-то в 1993-4 годах


Зато отсебятину пороть - это всегда пожалуйста. При стабильно высокой смертности дно по рождаемости пришлось на начало 2000-х, а 1993-1994 гг она была выше, чем, например, сегодня!

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коротко: немає людей - нерухомість нікому не потрібна.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:17

  Frant написав:коротко: немає людей - нерухомість нікому не потрібна.


Пока был резерв для убранизации и централизации, Киев рос, несмотря на снижение общего населения. Но больше внутреннего ресурса нет, а тут еще и пандемия... В теории спрос оживить могли бы иммигранты из других стран, но это не с киевскими средними зарплатами.

К слову, вот еще "замечательная" новость - Комитет по вопросам социальной политики ВР сообщает, что 42,4% работающих украинцев живут в бедности (доходы ниже реального прожиточного минимума)

https://iportal.rada.gov.ua/news/news_kom/206097.html
zРадио
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