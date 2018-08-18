Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:.. До речі, 10 років для нерухомості - надто малий термін. Нерентабельно її купляти на 10 років.
из чего следует однозначный вывод, что хрущики как объект для инвестиции так себе инструмент. По новостроям в хорошей локации все будет гут. Как показал опыт Трибалтики, депопуляция страны в целом не является причиной дешевея столиц.
Нууууууу... такое. Засунуть в один рейтинг Кловский 7 и Даймонд или Подол Плазу и Покровский Посад... Что там делает Свитлопарк? Он-то что уродует, находясь на отшибе? ЖК левого берега я бы вообще не трогал. Там сплошняком Патриотики идут и что-то там изуродовать уже сложно.
Нууууууу... такое. Засунуть в один рейтинг Кловский 7 и Даймонд или Подол Плазу и Покровский Посад... Что там делает Свитлопарк? Он-то что уродует, находясь на отшибе? ЖК левого берега я бы вообще не трогал. Там сплошняком Патриотики идут и что-то там изуродовать уже сложно.
Он вид на дымящие трубы ТЭЦ загораживает. А это наша гордость! Не зря же Киев претендует на звание самого загрязненного города
Frant написав:.. "До 2026 року населення України скоротиться на 1 млн осіб, що становитиме близько 2,5% від загальної кількості населення країни." ..
вы искренне верите, что указанные 1млн особ были (точнее пока есть) активными игроками на рынке КРЖН?
Арендаторы - самые настоящие "активные игроки на рынке КРЖН". Упадет спрос на аренду -> упадет цена недвижимости на продажу. Вы точно кибернетик по образованию? Простите, но уж слишком узко мыслите, а ведь специальность как бы обязывает...
sequence написав:Демографическая яма образовалась где-то в 1993-4 годах
Зато отсебятину пороть - это всегда пожалуйста. При стабильно высокой смертности дно по рождаемости пришлось на начало 2000-х, а 1993-1994 гг она была выше, чем, например, сегодня!
Frant написав:.. "До 2026 року населення України скоротиться на 1 млн осіб, що становитиме близько 2,5% від загальної кількості населення країни." ..
вы искренне верите, что указанные 1млн особ были (точнее пока есть) активными игроками на рынке КРЖН?
Арендаторы - самые настоящие "активные игроки на рынке КРЖН". Упадет спрос на аренду -> упадет цена недвижимости на продажу. Вы точно кибернетик по образованию? Простите, но уж слишком узко мыслите, а ведь специальность как бы обязывает...
sequence написав:Демографическая яма образовалась где-то в 1993-4 годах
Зато отсебятину пороть - это всегда пожалуйста. При стабильно высокой смертности дно по рождаемости пришлось на начало 2000-х, а 1993-1994 гг она была выше, чем, например, сегодня!
коротко: немає людей - нерухомість нікому не потрібна.
Frant написав:коротко: немає людей - нерухомість нікому не потрібна.
Пока был резерв для убранизации и централизации, Киев рос, несмотря на снижение общего населения. Но больше внутреннего ресурса нет, а тут еще и пандемия... В теории спрос оживить могли бы иммигранты из других стран, но это не с киевскими средними зарплатами.
К слову, вот еще "замечательная" новость - Комитет по вопросам социальной политики ВР сообщает, что 42,4% работающих украинцев живут в бедности (доходы ниже реального прожиточного минимума)