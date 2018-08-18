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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7111711271137114

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 21
1. Зросли більш, як на 15%
19%
4
2. Зросли на 10 - 15%
5%
1
3. Зросли на 5 - 10%
29%
6
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
1
5. Приблизно ті самі
19%
4
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
5%
1
9. Впали більш, як на 15%
19%
4
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:37

  airmax78 написав:
  foxluck написав:Очередной хит-парад "ТОП 10 зданий уродующих Киев."
https://www.youtube.com/watch?v=ih2bOApBN6s

Нууууууу... такое. Засунуть в один рейтинг Кловский 7 и Даймонд или Подол Плазу и Покровский Посад... Что там делает Свитлопарк? Он-то что уродует, находясь на отшибе? ЖК левого берега я бы вообще не трогал. Там сплошняком Патриотики идут и что-то там изуродовать уже сложно.

Он вид на дымящие трубы ТЭЦ загораживает. А это наша гордость!
Не зря же Киев претендует на звание самого загрязненного города
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:58

  sequence написав:
  Frant написав:..
"До 2026 року населення України скоротиться на 1 млн осіб, що становитиме близько 2,5% від загальної кількості населення країни." ..

вы искренне верите, что указанные 1млн особ были (точнее пока есть) активными игроками на рынке КРЖН?


Арендаторы - самые настоящие "активные игроки на рынке КРЖН". Упадет спрос на аренду -> упадет цена недвижимости на продажу. Вы точно кибернетик по образованию? Простите, но уж слишком узко мыслите, а ведь специальность как бы обязывает...

  sequence написав:Демографическая яма образовалась где-то в 1993-4 годах


Зато отсебятину пороть - это всегда пожалуйста. При стабильно высокой смертности дно по рождаемости пришлось на начало 2000-х, а 1993-1994 гг она была выше, чем, например, сегодня!

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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2 ZРадио - ваши сообщения, к счастью, я вижу рекурсивно, в ответах прочих пользователей, можете особо не напрягаться. Тут отвечу.
Миллион (речь шла ваще-то о миллионе в масштабах всей страны, но не только Киева) престарелых киевских арендаторов - это что-то из ненаучной фантастики. Их выбывание из обоймы может сопровождаться высвобождением жилплощади, по стечению обстоятельств, находящейся (подавляющее большинство случаев) в состоянии хуже среднего, в неутепленных домах с горизонтальной разводкой. Такой жилой фонд продается или сдается на "местных" низах, в зависимости от локации, появление на рынке таких объектов, понятно, дело ситуативное, экспозиция объектов может достигать многих годов. По поводу "узкого мышления" промолчу из вежливости, скажу тока, что хоть я и не игрок на рынке недвиги, но в смежных, "своих" темах могу дать фору всем вашим госкомстатам с вами сотоварищи.
Когда я писал о рождаемости, меня не интересовал график воспроизведения населения (я с ним знаком), а конкретно люди зрелого возраста, потенциальные покупатели той самой недвиги, обвала которой все никак не можете дождаться. Тут все предельно ясно и доступно.
А к чему вы вели в контексте данной ветки - я хз. Что-то свое, сермяжное. Но вы не пропадайте пока, нам уже недолго осталось мучиться/засирать срачами экраны :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЖК Лук'янівський каскад - Зверніть увагу:
На земельну ділянку накладено арешт

Интергал перестал быть надежным застройщиком, имхо
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:19

"В этом году 652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоин на 75 млрд грн. Или они их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кэш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали", – отметил министр.

По данным платформы для работы с открытыми данными Opendatabot, биткоины в электронных декларациях за 2020 год указали 652 чиновника, тогда как в 2016 году криптовалюту задекларировали всего 25 чиновников.

Наибольшее количество владельцев задекларированной криптовалюты работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции. Источник: https://biz.censor.net/n3258209
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:46

  Унуноктий написав:Купил дом в Крюковщине. Рав-4 2018 года и СХ-5 2021 года


не мало 5 соток под дом? в чем кайф вообще такого? у меня 12 и кажется тесновато. до 20 было бы норм
Востаннє редагувалось trololo в Чет 08 кві, 2021 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Тож, не дивно, чому в Ріела нанадцять площадок під забудову/будує все з омноблоків
главное чтобы это были не строительные пирамиды, которые рушатся если НЕ РАСТЁТ спрос. Пирамидам нужен только рост.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:53

  Frant написав:
  zРадио написав:
  sequence написав:2 ZРадио - ваши сообщения, к счастью, я вижу рекурсивно, в ответах прочих пользователей, можете особо не напрягаться. Тут отвечу.
Миллион (речь шла ваще-то о миллионе в масштабах всей страны, но не только Киева) престарелых киевских арендаторов - это что-то из ненаучной фантастики.


Уж лучше бы не напрягались вы... с таким то качеством оппонирования. Убыль населения у нас лишь на 40% объясняется разницей превышения смертности над рождаемостью (а если убрать из смертности преждевременную, оставив лишь ассоциированную со старостью, то вообще только на 30%) - остальное это эмиграция. Потеря молодежи и людей в расцвете сил. Других на работу за границей просто не берут, там и своих иждивенцев достаточно. А последние годы многие уезжают просто детьми - со средней школы готовя себя к жизни в другой стране!

Вот вам из "миллиона престарелых" 0,6-0,7 миллиона трудо- и платежеспособных. Нужно просто перестать подстраивать факты под свою хотелку...

Чомусь я згадую тезу В.І. Леніна про "декабристів": "Страшно далеки они от народа!" :lol:

ZРадио, у меня к вам только два вопроса: 1) когда молодежь Оболони переедет в Польшу собирать клубнику - у нас стока не платят же? 2) как повлияла демография Трибалтики на цены в столицах таковых?
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