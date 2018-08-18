Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Нууууууу... такое. Засунуть в один рейтинг Кловский 7 и Даймонд или Подол Плазу и Покровский Посад... Что там делает Свитлопарк? Он-то что уродует, находясь на отшибе? ЖК левого берега я бы вообще не трогал. Там сплошняком Патриотики идут и что-то там изуродовать уже сложно.
Он вид на дымящие трубы ТЭЦ загораживает. А это наша гордость! Не зря же Киев претендует на звание самого загрязненного города
Frant написав:.. "До 2026 року населення України скоротиться на 1 млн осіб, що становитиме близько 2,5% від загальної кількості населення країни." ..
вы искренне верите, что указанные 1млн особ были (точнее пока есть) активными игроками на рынке КРЖН?
Арендаторы - самые настоящие "активные игроки на рынке КРЖН". Упадет спрос на аренду -> упадет цена недвижимости на продажу. Вы точно кибернетик по образованию? Простите, но уж слишком узко мыслите, а ведь специальность как бы обязывает...
sequence написав:Демографическая яма образовалась где-то в 1993-4 годах
Зато отсебятину пороть - это всегда пожалуйста. При стабильно высокой смертности дно по рождаемости пришлось на начало 2000-х, а 1993-1994 гг она была выше, чем, например, сегодня!
2 ZРадио - ваши сообщения, к счастью, я вижу рекурсивно, в ответах прочих пользователей, можете особо не напрягаться. Тут отвечу. Миллион (речь шла ваще-то о миллионе в масштабах всей страны, но не только Киева) престарелых киевских арендаторов - это что-то из ненаучной фантастики. Их выбывание из обоймы может сопровождаться высвобождением жилплощади, по стечению обстоятельств, находящейся (подавляющее большинство случаев) в состоянии хуже среднего, в неутепленных домах с горизонтальной разводкой. Такой жилой фонд продается или сдается на "местных" низах, в зависимости от локации, появление на рынке таких объектов, понятно, дело ситуативное, экспозиция объектов может достигать многих годов. По поводу "узкого мышления" промолчу из вежливости, скажу тока, что хоть я и не игрок на рынке недвиги, но в смежных, "своих" темах могу дать фору всем вашим госкомстатам с вами сотоварищи. Когда я писал о рождаемости, меня не интересовал график воспроизведения населения (я с ним знаком), а конкретно люди зрелого возраста, потенциальные покупатели той самой недвиги, обвала которой все никак не можете дождаться. Тут все предельно ясно и доступно. А к чему вы вели в контексте данной ветки - я хз. Что-то свое, сермяжное. Но вы не пропадайте пока, нам уже недолго осталось мучиться/засирать срачами экраны
"В этом году 652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоин на 75 млрд грн. Или они их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кэш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали", – отметил министр.
По данным платформы для работы с открытыми данными Opendatabot, биткоины в электронных декларациях за 2020 год указали 652 чиновника, тогда как в 2016 году криптовалюту задекларировали всего 25 чиновников.
Наибольшее количество владельцев задекларированной криптовалюты работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции. Источник: https://biz.censor.net/n3258209
sequence написав:2 ZРадио - ваши сообщения, к счастью, я вижу рекурсивно, в ответах прочих пользователей, можете особо не напрягаться. Тут отвечу. Миллион (речь шла ваще-то о миллионе в масштабах всей страны, но не только Киева) престарелых киевских арендаторов - это что-то из ненаучной фантастики.
Уж лучше бы не напрягались вы... с таким то качеством оппонирования. Убыль населения у нас лишь на 40% объясняется разницей превышения смертности над рождаемостью (а если убрать из смертности преждевременную, оставив лишь ассоциированную со старостью, то вообще только на 30%) - остальное это эмиграция. Потеря молодежи и людей в расцвете сил. Других на работу за границей просто не берут, там и своих иждивенцев достаточно. А последние годы многие уезжают просто детьми - со средней школы готовя себя к жизни в другой стране!
Вот вам из "миллиона престарелых" 0,6-0,7 миллиона трудо- и платежеспособных. Нужно просто перестать подстраивать факты под свою хотелку...
Чомусь я згадую тезу В.І. Леніна про "декабристів": "Страшно далеки они от народа!"
ZРадио, у меня к вам только два вопроса: 1) когда молодежь Оболони переедет в Польшу собирать клубнику - у нас стока не платят же? 2) как повлияла демография Трибалтики на цены в столицах таковых?
sequence написав:2 ZРадио - ваши сообщения, к счастью, я вижу рекурсивно, в ответах прочих пользователей, можете особо не напрягаться. Тут отвечу. Миллион (речь шла ваще-то о миллионе в масштабах всей страны, но не только Киева) престарелых киевских арендаторов - это что-то из ненаучной фантастики. Их выбывание из обоймы может сопровождаться высвобождением жилплощади, по стечению обстоятельств, находящейся (подавляющее большинство случаев) в состоянии хуже среднего, в неутепленных домах с горизонтальной разводкой. Такой жилой фонд продается или сдается на "местных" низах, в зависимости от локации, появление на рынке таких объектов, понятно, дело ситуативное, экспозиция объектов может достигать многих годов. По поводу "узкого мышления" промолчу из вежливости, скажу тока, что хоть я и не игрок на рынке недвиги, но в смежных, "своих" темах могу дать фору всем вашим госкомстатам с вами сотоварищи. Когда я писал о рождаемости, меня не интересовал график воспроизведения населения (я с ним знаком), а конкретно люди зрелого возраста, потенциальные покупатели той самой недвиги, обвала которой все никак не можете дождаться. Тут все предельно ясно и доступно. А к чему вы вели в контексте данной ветки - я хз. Что-то свое, сермяжное. Но вы не пропадайте пока, нам уже недолго осталось мучиться/засирать срачами экраны
По населенню, вибувають активно з життя бебібумери, яких багато а прибувають народжені у 00 роках, тобто їм саме по 20 років +-, і їх мало а яма буде на 5 років по низам... маєм демографічний хрест.
Так, що інвесторам-лендлордам - напрягтися. Єдине, що може тримати ціни КРЖН в тонусі, то ріст ВВП, доходів пересіченого, але щось мало віриться, думаю найближчі 3 роки буде стагфляція і депресуха в економіці неньки.
Унуноктий написав:Купил дом в Крюковщине. Рав-4 2018 года и СХ-5 2021 года
не мало 5 соток под дом? в чем кайф вообще такого? у меня 12 и кажется тесновато. до 20 было бы норм
вы уже нарулили феншуй на участке? ну там газоны/дорожки/озеленение/поливы/освещение/горки всевозможные/альтанку и т.д.? когда все это сделаете и поймете сколько это стоит, +содержание, вот тогда и напишете как тесно вам на 12ти сотках
у меня 8 в Киеве есличё, ИМХО вполне достаточно если ты не не реальный миллиардер и нет на участке домика для обслуги и охраны)