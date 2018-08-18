Додано: Чет 08 кві, 2021 15:53

2 ZРадио - ваши сообщения, к счастью, я вижу рекурсивно, в ответах прочих пользователей, можете особо не напрягаться. Тут отвечу.Миллион (речь шла ваще-то о миллионе в масштабах всей страны, но не только Киева) престарелых киевских арендаторов - это что-то из ненаучной фантастики. Их выбывание из обоймы может сопровождаться высвобождением жилплощади, по стечению обстоятельств, находящейся (подавляющее большинство случаев) в состоянии хуже среднего, в неутепленных домах с горизонтальной разводкой. Такой жилой фонд продается или сдается на "местных" низах, в зависимости от локации, появление на рынке таких объектов, понятно, дело ситуативное, экспозиция объектов может достигать многих годов. По поводу "узкого мышления" промолчу из вежливости, скажу тока, что хоть я и не игрок на рынке недвиги, но в смежных, "своих" темах могу дать фору всем вашим госкомстатам с вами сотоварищи.Когда я писал о рождаемости, меня не интересовал график воспроизведения населения (я с ним знаком), а конкретно люди зрелого возраста, потенциальные покупатели той самой недвиги, обвала которой все никак не можете дождаться. Тут все предельно ясно и доступно.А к чему вы вели в контексте данной ветки - я хз. Что-то свое, сермяжное. Но вы не пропадайте пока, нам уже недолго осталось мучиться/засирать срачами экраны