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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7112711371147115

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 22
1. Зросли більш, як на 15%
18%
4
2. Зросли на 10 - 15%
5%
1
3. Зросли на 5 - 10%
27%
6
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
1
5. Приблизно ті самі
23%
5
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
5%
1
9. Впали більш, як на 15%
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:11

  trololo написав:
  Унуноктий написав:Купил дом в Крюковщине. Рав-4 2018 года и СХ-5 2021 года


не мало 5 соток под дом? в чем кайф вообще такого? у меня 12 и кажется тесновато. до 20 было бы норм

Иногда заезжаю к друзьям с 20 тью сотками. Непонятно шо ж воно такэ, и навищо воно такэ. Это при том, что у них два дома на участке. Если, как вариант, уйти в земледелие то да, нужно. А себе бы уже больше 10 не брал
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:12

  sequence написав: ZРадио, у меня к вам только два вопроса: 1) когда молодежь Оболони переедет в Польшу собирать клубнику - у нас стока не платят же?


Боюсь, таких исследований не проводилось, а личные примеры выдавать за истину - не моя фишка. Но они есть, поверьте, и не единичные. На клубнику не едут, а вот отправивших детей учиться в польские и немецкие университеты хватает. Сколько из них вернутся обратно в Киев, я хз. Но точно не только лишь все (с)

  sequence написав:2) как повлияла демография Трибалтики на цены в столицах таковых?


Трибалтика - это ул. Крушельницкой, где у Трибеки стояками выкуплены однухи под аренду? :mrgreen: Если серьезно, то РН "прибалтийских тигров" спасло только вхождение в ЕС и зону евро. Если бы не многомиллиардные вливания Еврокомиссии в выравнивание уровня жизни, болтались бы цены на бетон сейчас... где-то там же, где наши болтаются
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:25

  trololo написав:
  Унуноктий написав:Купил дом в Крюковщине. Рав-4 2018 года и СХ-5 2021 года


не мало 5 соток под дом? в чем кайф вообще такого? у меня 12 и кажется тесновато. до 20 было бы норм


Я согласен, лучше бы потраченное на СХ-5 доложил бы на участок, у меня 15 и мне как раз, но меньше бы точно не хотел.
а машина - то такое, сегодня есть, завтра нет - тлен.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне вот интересно, Винница уже договорилась про передачу швейцарских трамваев уже более новых выпусков. Еще 70 штук заедет бесплатно с Швейцарии до 2025 года.
https://www.youtube.com/watch?v=2oYqpBM9Krk
Трамваи супер. Если 40 летние которые ездят сейчас по городу на голову выше чешских татр, то 20 летние вообще по украинским меркам космос.

Интерсно, чем самый лучший мэр Кийова занимаеться ? Наверно готовит что-то грандиозное.
Как там с трамвайным парком у Кийови ? Обновить не надо ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:30

vitaliian
До июня про столичку можно забыть. Именно столько продлится ремонт окружной от Жулянского моста до Одесской.
ЕБЛ подняли цены на 31-й дом. Подсекли отсрочечников, ибо продано все, кроме кладовок.
gonchik74
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