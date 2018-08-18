Иногда заезжаю к друзьям с 20 тью сотками. Непонятно шо ж воно такэ, и навищо воно такэ. Это при том, что у них два дома на участке. Если, как вариант, уйти в земледелие то да, нужно. А себе бы уже больше 10 не брал
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:11
Иногда заезжаю к друзьям с 20 тью сотками. Непонятно шо ж воно такэ, и навищо воно такэ. Это при том, что у них два дома на участке. Если, как вариант, уйти в земледелие то да, нужно. А себе бы уже больше 10 не брал
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:12
Боюсь, таких исследований не проводилось, а личные примеры выдавать за истину - не моя фишка. Но они есть, поверьте, и не единичные. На клубнику не едут, а вот отправивших детей учиться в польские и немецкие университеты хватает. Сколько из них вернутся обратно в Киев, я хз. Но точно не только лишь все (с)
Трибалтика - это ул. Крушельницкой, где у Трибеки стояками выкуплены однухи под аренду? Если серьезно, то РН "прибалтийских тигров" спасло только вхождение в ЕС и зону евро. Если бы не многомиллиардные вливания Еврокомиссии в выравнивание уровня жизни, болтались бы цены на бетон сейчас... где-то там же, где наши болтаются
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:25
Я согласен, лучше бы потраченное на СХ-5 доложил бы на участок, у меня 15 и мне как раз, но меньше бы точно не хотел.
а машина - то такое, сегодня есть, завтра нет - тлен.
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне вот интересно, Винница уже договорилась про передачу швейцарских трамваев уже более новых выпусков. Еще 70 штук заедет бесплатно с Швейцарии до 2025 года.
Трамваи супер. Если 40 летние которые ездят сейчас по городу на голову выше чешских татр, то 20 летние вообще по украинским меркам космос.
Интерсно, чем самый лучший мэр Кийова занимаеться ? Наверно готовит что-то грандиозное.
Как там с трамвайным парком у Кийови ? Обновить не надо ?
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:30
vitaliian
До июня про столичку можно забыть. Именно столько продлится ремонт окружной от Жулянского моста до Одесской.
ЕБЛ подняли цены на 31-й дом. Подсекли отсрочечников, ибо продано все, кроме кладовок.
|