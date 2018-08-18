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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7112711371147115

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 22
1. Зросли більш, як на 15%
18%
4
2. Зросли на 10 - 15%
5%
1
3. Зросли на 5 - 10%
27%
6
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
1
5. Приблизно ті самі
23%
5
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
5%
1
9. Впали більш, як на 15%
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:21

  trololo написав:
  Унуноктий написав:Купил дом в Крюковщине. Рав-4 2018 года и СХ-5 2021 года


не мало 5 соток под дом? в чем кайф вообще такого? у меня 12 и кажется тесновато. до 20 было бы норм

вы уже нарулили феншуй на участке?
ну там газоны/дорожки/озеленение/поливы/освещение/горки всевозможные/альтанку и т.д.?
когда все это сделаете и поймете сколько это стоит, +содержание, вот тогда и напишете как тесно вам на 12ти сотках :mrgreen:

у меня 8 в Киеве есличё, ИМХО вполне достаточно если ты не не реальный миллиардер и нет на участке домика для обслуги и охраны)
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:11

  trololo написав:
  Унуноктий написав:Купил дом в Крюковщине. Рав-4 2018 года и СХ-5 2021 года


не мало 5 соток под дом? в чем кайф вообще такого? у меня 12 и кажется тесновато. до 20 было бы норм

Иногда заезжаю к друзьям с 20 тью сотками. Непонятно шо ж воно такэ, и навищо воно такэ. Это при том, что у них два дома на участке. Если, как вариант, уйти в земледелие то да, нужно. А себе бы уже больше 10 не брал
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:12

  sequence написав: ZРадио, у меня к вам только два вопроса: 1) когда молодежь Оболони переедет в Польшу собирать клубнику - у нас стока не платят же?


Боюсь, таких исследований не проводилось, а личные примеры выдавать за истину - не моя фишка. Но они есть, поверьте, и не единичные. На клубнику не едут, а вот отправивших детей учиться в польские и немецкие университеты хватает. Сколько из них вернутся обратно в Киев, я хз. Но точно не только лишь все (с)

  sequence написав:2) как повлияла демография Трибалтики на цены в столицах таковых?


Трибалтика - это ул. Крушельницкой, где у Трибеки стояками выкуплены однухи под аренду? :mrgreen: Если серьезно, то РН "прибалтийских тигров" спасло только вхождение в ЕС и зону евро. Если бы не многомиллиардные вливания Еврокомиссии в выравнивание уровня жизни, болтались бы цены на бетон сейчас... где-то там же, где наши болтаются
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:25

  trololo написав:
  Унуноктий написав:Купил дом в Крюковщине. Рав-4 2018 года и СХ-5 2021 года


не мало 5 соток под дом? в чем кайф вообще такого? у меня 12 и кажется тесновато. до 20 было бы норм


Я согласен, лучше бы потраченное на СХ-5 доложил бы на участок, у меня 15 и мне как раз, но меньше бы точно не хотел.
а машина - то такое, сегодня есть, завтра нет - тлен.
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vitaliian
До июня про столичку можно забыть. Именно столько продлится ремонт окружной от Жулянского моста до Одесской.
ЕБЛ подняли цены на 31-й дом. Подсекли отсрочечников, ибо продано все, кроме кладовок.
gonchik74
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