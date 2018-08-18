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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 кві, 2021 17:21
trololo написав: Унуноктий написав:
Купил дом в Крюковщине. Рав-4 2018 года и СХ-5 2021 года
не мало 5 соток под дом? в чем кайф вообще такого? у меня 12 и кажется тесновато. до 20 было бы норм
вы уже нарулили феншуй на участке?
ну там газоны/дорожки/озеленение/поливы/освещение/горки всевозможные/альтанку и т.д.?
когда все это сделаете и поймете сколько это стоит, +содержание, вот тогда и напишете как тесно вам на 12ти сотках
у меня 8 в Киеве есличё, ИМХО вполне достаточно если ты не не реальный миллиардер и нет на участке домика для обслуги и охраны)
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:11
trololo написав: Унуноктий написав:
Купил дом в Крюковщине. Рав-4 2018 года и СХ-5 2021 года
не мало 5 соток под дом? в чем кайф вообще такого? у меня 12 и кажется тесновато. до 20 было бы норм
Иногда заезжаю к друзьям с 20 тью сотками. Непонятно шо ж воно такэ, и навищо воно такэ. Это при том, что у них два дома на участке. Если, как вариант, уйти в земледелие то да, нужно. А себе бы уже больше 10 не брал
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:12
sequence написав:
ZРадио, у меня к вам только два вопроса: 1) когда молодежь Оболони переедет в Польшу собирать клубнику - у нас стока не платят же?
Боюсь, таких исследований не проводилось, а личные примеры выдавать за истину - не моя фишка. Но они есть, поверьте, и не единичные. На клубнику не едут, а вот отправивших детей учиться в польские и немецкие университеты хватает. Сколько из них вернутся обратно в Киев, я хз. Но точно не только лишь все (с)
sequence написав:
2) как повлияла демография Трибалтики на цены в столицах таковых?
Трибалтика - это ул. Крушельницкой, где у Трибеки стояками выкуплены однухи под аренду?
Если серьезно, то РН "прибалтийских тигров" спасло только вхождение в ЕС и зону евро. Если бы не многомиллиардные вливания Еврокомиссии в выравнивание уровня жизни, болтались бы цены на бетон сейчас... где-то там же, где наши болтаются
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:25
trololo написав: Унуноктий написав:
Купил дом в Крюковщине. Рав-4 2018 года и СХ-5 2021 года
не мало 5 соток под дом? в чем кайф вообще такого? у меня 12 и кажется тесновато. до 20 было бы норм
Я согласен, лучше бы потраченное на СХ-5 доложил бы на участок, у меня 15 и мне как раз, но меньше бы точно не хотел.
а машина - то такое, сегодня есть, завтра нет - тлен.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:30
vitaliian
До июня про столичку можно забыть. Именно столько продлится ремонт окружной от Жулянского моста до Одесской.
ЕБЛ подняли цены на 31-й дом. Подсекли отсрочечников, ибо продано все, кроме кладовок.
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