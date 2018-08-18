Иногда заезжаю к друзьям с 20 тью сотками. Непонятно шо ж воно такэ, и навищо воно такэ. Это при том, что у них два дома на участке. Если, как вариант, уйти в земледелие то да, нужно. А себе бы уже больше 10 не брал
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:11
Иногда заезжаю к друзьям с 20 тью сотками. Непонятно шо ж воно такэ, и навищо воно такэ. Это при том, что у них два дома на участке. Если, как вариант, уйти в земледелие то да, нужно. А себе бы уже больше 10 не брал
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:12
Боюсь, таких исследований не проводилось, а личные примеры выдавать за истину - не моя фишка. Но они есть, поверьте, и не единичные. На клубнику не едут, а вот отправивших детей учиться в польские и немецкие университеты хватает. Сколько из них вернутся обратно в Киев, я хз. Но точно не только лишь все (с)
Трибалтика - это ул. Крушельницкой, где у Трибеки стояками выкуплены однухи под аренду? Если серьезно, то РН "прибалтийских тигров" спасло только вхождение в ЕС и зону евро. Если бы не многомиллиардные вливания Еврокомиссии в выравнивание уровня жизни, болтались бы цены на бетон сейчас... где-то там же, где наши болтаются
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:25
Я согласен, лучше бы потраченное на СХ-5 доложил бы на участок, у меня 15 и мне как раз, но меньше бы точно не хотел.
а машина - то такое, сегодня есть, завтра нет - тлен.
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:30
vitaliian
До июня про столичку можно забыть. Именно столько продлится ремонт окружной от Жулянского моста до Одесской.
ЕБЛ подняли цены на 31-й дом. Подсекли отсрочечников, ибо продано все, кроме кладовок.
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