Иногда заезжаю к друзьям с 20 тью сотками. Непонятно шо ж воно такэ, и навищо воно такэ. Это при том, что у них два дома на участке. Если, как вариант, уйти в земледелие то да, нужно. А себе бы уже больше 10 не брал
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:11
Иногда заезжаю к друзьям с 20 тью сотками. Непонятно шо ж воно такэ, и навищо воно такэ. Это при том, что у них два дома на участке. Если, как вариант, уйти в земледелие то да, нужно. А себе бы уже больше 10 не брал
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:12
Боюсь, таких исследований не проводилось, а личные примеры выдавать за истину - не моя фишка. Но они есть, поверьте, и не единичные. На клубнику не едут, а вот отправивших детей учиться в польские и немецкие университеты хватает. Сколько из них вернутся обратно в Киев, я хз. Но точно не только лишь все (с)
Трибалтика - это ул. Крушельницкой, где у Трибеки стояками выкуплены однухи под аренду? Если серьезно, то РН "прибалтийских тигров" спасло только вхождение в ЕС и зону евро. Если бы не многомиллиардные вливания Еврокомиссии в выравнивание уровня жизни, болтались бы цены на бетон сейчас... где-то там же, где наши болтаются
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:25
Я согласен, лучше бы потраченное на СХ-5 доложил бы на участок, у меня 15 и мне как раз, но меньше бы точно не хотел.
а машина - то такое, сегодня есть, завтра нет - тлен.
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:30
vitaliian
До июня про столичку можно забыть. Именно столько продлится ремонт окружной от Жулянского моста до Одесской.
ЕБЛ подняли цены на 31-й дом. Подсекли отсрочечников, ибо продано все, кроме кладовок.
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:48
У меня в Гуровщине, на Житомирской трассе 30 соток возле маминого дома. Так три раза за лето постричь траву это ещё тот квест. Если ван нравится стоять раком или грести листья в рваных трениках то это не значит что это нравится нормальным людям.
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:50
Если сравнить даже с официальными прогнозами инфляции, то доллар за это же время обесценится на 20%. Если еще масоны его вообще не анулируют.
20% против 2,5%.
Однозначно надо брать квартиру сейчас.
Спасайте ваши сбережения в недвиге, золоте и серебре.
Додано: Чет 08 кві, 2021 19:00
Лібо, ти вже проїхався по житомирським і чернігівським лісовим селам? Тепер далі йди в народ. Ти ж народоволець, не мажор? Сідай в електричку і вперед, до Конотопа, Ніжина чи Коростеня. Потім обсудимо з тобою реальний рівень життя укро-провінції і кількість туалетів,потрібних для повного щастя.
Додано: Чет 08 кві, 2021 19:01
У меня в Гуровщине, на Житомирской трассе 30 соток возле маминого дома. Так три раза за лето постричь траву это ещё тот квест. Если ван нравится стоять раком или грести листья в рваных трениках то это не значит что это нравится нормальным людям.[/quote]
Тю - у мене подвір"я на дачі в селі 11 соток ( це разом під хатою , літньою кухнею , сараєм і квітником) - сказати , що це багато не можна . Широко , простір є , але коли 2 машини стоять , то ніби-то і небагато . Косити траву треба - але просто треба вчасно . Хто багатий - може купити собі потужну косарку - і немає проблем . 30 соток косити - то вже забагато . Так в такому випадку сад засаджується ( або лісо-сад ) - і територія зайнята .
Додано: Чет 08 кві, 2021 19:06
Тю - у мене подвір"я на дачі в селі 11 соток ( це разом під хатою , літньою кухнею , сараєм і квітником) - сказати , що це багато не можна . Широко , простір є , але коли 2 машини стоять , то ніби-то і небагато . Косити траву треба - але просто треба вчасно . Хто багатий - може купити собі потужну косарку - і немає проблем . 30 соток косити - то вже забагато . Так в такому випадку сад засаджується ( або лісо-сад ) - і територія зайнята .[/quote]
вы думаете лазить по деревьям легче чем косить? или собирать гнилые яблоки в кайф?
какие то тупые посты
Додано: Чет 08 кві, 2021 19:14
Был прошлым летом в Батурине, Бобовице и Козельце на черниговщине. Грандиозные перемены. Дороги отремонтированы или в процессе. Поля в идеальном состоянии. В домах в селах вода, канализация. Молодежь с великов пересела на машины.
Я знаю, город будет,
Я знаю, саду цвесть,
Когда в стране укропской,
Такие люди есть!
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