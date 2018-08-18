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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7113711471157116>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 22
1. Зросли більш, як на 15%
18%
4
2. Зросли на 10 - 15%
5%
1
3. Зросли на 5 - 10%
27%
6
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
1
5. Приблизно ті самі
23%
5
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
5%
1
9. Впали більш, як на 15%
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:11

  trololo написав:
  Унуноктий написав:Купил дом в Крюковщине. Рав-4 2018 года и СХ-5 2021 года


не мало 5 соток под дом? в чем кайф вообще такого? у меня 12 и кажется тесновато. до 20 было бы норм

Иногда заезжаю к друзьям с 20 тью сотками. Непонятно шо ж воно такэ, и навищо воно такэ. Это при том, что у них два дома на участке. Если, как вариант, уйти в земледелие то да, нужно. А себе бы уже больше 10 не брал
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:12

  sequence написав: ZРадио, у меня к вам только два вопроса: 1) когда молодежь Оболони переедет в Польшу собирать клубнику - у нас стока не платят же?


Боюсь, таких исследований не проводилось, а личные примеры выдавать за истину - не моя фишка. Но они есть, поверьте, и не единичные. На клубнику не едут, а вот отправивших детей учиться в польские и немецкие университеты хватает. Сколько из них вернутся обратно в Киев, я хз. Но точно не только лишь все (с)

  sequence написав:2) как повлияла демография Трибалтики на цены в столицах таковых?


Трибалтика - это ул. Крушельницкой, где у Трибеки стояками выкуплены однухи под аренду? :mrgreen: Если серьезно, то РН "прибалтийских тигров" спасло только вхождение в ЕС и зону евро. Если бы не многомиллиардные вливания Еврокомиссии в выравнивание уровня жизни, болтались бы цены на бетон сейчас... где-то там же, где наши болтаются
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:25

  trololo написав:
  Унуноктий написав:Купил дом в Крюковщине. Рав-4 2018 года и СХ-5 2021 года


не мало 5 соток под дом? в чем кайф вообще такого? у меня 12 и кажется тесновато. до 20 было бы норм


Я согласен, лучше бы потраченное на СХ-5 доложил бы на участок, у меня 15 и мне как раз, но меньше бы точно не хотел.
а машина - то такое, сегодня есть, завтра нет - тлен.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:30

vitaliian
До июня про столичку можно забыть. Именно столько продлится ремонт окружной от Жулянского моста до Одесской.
ЕБЛ подняли цены на 31-й дом. Подсекли отсрочечников, ибо продано все, кроме кладовок.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:48

  Sidus написав:
  trololo написав:
  Унуноктий написав:Купил дом в Крюковщине. Рав-4 2018 года и СХ-5 2021 года


не мало 5 соток под дом? в чем кайф вообще такого? у меня 12 и кажется тесновато. до 20 было бы норм


Я согласен, лучше бы потраченное на СХ-5 доложил бы на участок, у меня 15 и мне как раз, но меньше бы точно не хотел.
а машина - то такое, сегодня есть, завтра нет - тлен.

У меня в Гуровщине, на Житомирской трассе 30 соток возле маминого дома. Так три раза за лето постричь траву это ещё тот квест. Если ван нравится стоять раком или грести листья в рваных трениках то это не значит что это нравится нормальным людям.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:50

  Frant написав:..
"До 2026 року населення України скоротиться на 1 млн осіб, що становитиме близько 2,5% від загальної кількості населення країни." ..


Если сравнить даже с официальными прогнозами инфляции, то доллар за это же время обесценится на 20%. Если еще масоны его вообще не анулируют. :P
20% против 2,5%.
Однозначно надо брать квартиру сейчас. :idea:
Спасайте ваши сбережения в недвиге, золоте и серебре. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:00

  Libo написав:
  Frant написав:..
"До 2026 року населення України скоротиться на 1 млн осіб, що становитиме близько 2,5% від загальної кількості населення країни." ..


Если сравнить даже с официальными прогнозами инфляции, то доллар за это же время обесценится на 20%. Если еще масоны его вообще не анулируют. :P
20% против 2,5%.
Однозначно надо брать квартиру сейчас. :idea:
Спасайте ваши сбережения в недвиге, золоте и серебре. 8)

Лібо, ти вже проїхався по житомирським і чернігівським лісовим селам? Тепер далі йди в народ. Ти ж народоволець, не мажор? Сідай в електричку і вперед, до Конотопа, Ніжина чи Коростеня. Потім обсудимо з тобою реальний рівень життя укро-провінції і кількість туалетів,потрібних для повного щастя.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:01

  Унуноктий написав:
Я согласен, лучше бы потраченное на СХ-5 доложил бы на участок, у меня 15 и мне как раз, но меньше бы точно не хотел.
а машина - то такое, сегодня есть, завтра нет - тлен.

У меня в Гуровщине, на Житомирской трассе 30 соток возле маминого дома. Так три раза за лето постричь траву это ещё тот квест. Если ван нравится стоять раком или грести листья в рваных трениках то это не значит что это нравится нормальным людям.[/quote]

Тю - у мене подвір"я на дачі в селі 11 соток ( це разом під хатою , літньою кухнею , сараєм і квітником) - сказати , що це багато не можна . Широко , простір є , але коли 2 машини стоять , то ніби-то і небагато . Косити траву треба - але просто треба вчасно . Хто багатий - може купити собі потужну косарку - і немає проблем . 30 соток косити - то вже забагато . Так в такому випадку сад засаджується ( або лісо-сад ) - і територія зайнята .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:06

  Puente написав:
  Унуноктий написав:
Я согласен, лучше бы потраченное на СХ-5 доложил бы на участок, у меня 15 и мне как раз, но меньше бы точно не хотел.
а машина - то такое, сегодня есть, завтра нет - тлен.

У меня в Гуровщине, на Житомирской трассе 30 соток возле маминого дома. Так три раза за лето постричь траву это ещё тот квест. Если ван нравится стоять раком или грести листья в рваных трениках то это не значит что это нравится нормальным людям.


Тю - у мене подвір"я на дачі в селі 11 соток ( це разом під хатою , літньою кухнею , сараєм і квітником) - сказати , що це багато не можна . Широко , простір є , але коли 2 машини стоять , то ніби-то і небагато . Косити траву треба - але просто треба вчасно . Хто багатий - може купити собі потужну косарку - і немає проблем . 30 соток косити - то вже забагато . Так в такому випадку сад засаджується ( або лісо-сад ) - і територія зайнята .[/quote]
вы думаете лазить по деревьям легче чем косить? или собирать гнилые яблоки в кайф?
какие то тупые посты
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:14

  Frant написав:Лібо, ти вже проїхався по житомирським і чернігівським лісовим селам? Тепер далі йди в народ. Ти ж народоволець, не мажор? Сідай в електричку і вперед, до Конотопа, Ніжина чи Коростеня. Потім обсудимо з тобою реальний рівень життя укро-провінції і кількість туалетів,потрібних для повного щастя.


Был прошлым летом в Батурине, Бобовице и Козельце на черниговщине. Грандиозные перемены. Дороги отремонтированы или в процессе. Поля в идеальном состоянии. В домах в селах вода, канализация. Молодежь с великов пересела на машины.

Я знаю, город будет,
Я знаю, саду цвесть,
Когда в стране укропской,
Такие люди есть! :lol:
Libo
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