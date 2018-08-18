RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7113711471157116

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 22
1. Зросли більш, як на 15%
18%
4
2. Зросли на 10 - 15%
5%
1
3. Зросли на 5 - 10%
27%
6
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
1
5. Приблизно ті самі
23%
5
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
5%
1
9. Впали більш, як на 15%
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:22

  Libo написав:
  Frant написав:Лібо, ти вже проїхався по житомирським і чернігівським лісовим селам? Тепер далі йди в народ. Ти ж народоволець, не мажор? Сідай в електричку і вперед, до Конотопа, Ніжина чи Коростеня. Потім обсудимо з тобою реальний рівень життя укро-провінції і кількість туалетів,потрібних для повного щастя.


Был прошлым летом в Батурине, Бобовице и Козельце на черниговщине. Грандиозные перемены. Дороги отремонтированы или в процессе. Поля в идеальном состоянии. В домах в селах вода, канализация. Молодежь с великов пересела на машины.

Я знаю, город будет,
Я знаю, саду цвесть,
Когда в стране укропской,
Такие люди есть! :lol:

Значить, крім Києва Лібо-Фейслеса-Реуса, є ще й провінція Лібо-Фейслеса-Реуса.
В якій повно молоді, пенсіонери мають пенсію мінімум 1000 дол/міс, у всіх є робота і т.д.

"Грандіозні переміни" - це ти надивився зєліних відосиків???

В туристичних маршрутах ти не побачиш нічого вартого уваги, як нарот живе.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21889
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1319 раз.
Подякували: 2262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:26

  gonchik74 написав:vitaliian
До июня про столичку можно забыть. Именно столько продлится ремонт окружной от Жулянского моста до Одесской.
ЕБЛ подняли цены на 31-й дом. Подсекли отсрочечников, ибо продано все, кроме кладовок.

И сколько хотят от рассрочников нынче за видовые? У меня рассрочка была до апреля прошлого года, оказывается можно было дольше?
Востаннє редагувалось hume в Чет 08 кві, 2021 19:30, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 7721
З нами з: 27.12.12
Подякував: 806 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:28

  Sidus написав:
Я согласен, лучше бы потраченное на СХ-5 доложил бы на участок, у меня 15 и мне как раз, но меньше бы точно не хотел.
а машина - то такое, сегодня есть, завтра нет - тлен.

Я понимаю жить в Киеве без авто, вблизи транспортных развязок. Но как в доме жить без авто?
hume
 
Повідомлень: 7721
З нами з: 27.12.12
Подякував: 806 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:31

  Puente написав:
  Унуноктий написав:
Я согласен, лучше бы потраченное на СХ-5 доложил бы на участок, у меня 15 и мне как раз, но меньше бы точно не хотел.
а машина - то такое, сегодня есть, завтра нет - тлен.

У меня в Гуровщине, на Житомирской трассе 30 соток возле маминого дома. Так три раза за лето постричь траву это ещё тот квест. Если ван нравится стоять раком или грести листья в рваных трениках то это не значит что это нравится нормальным людям.


Тю - у мене подвір"я на дачі в селі 11 соток ( це разом під хатою , літньою кухнею , сараєм і квітником) - сказати , що це багато не можна . Широко , простір є , але коли 2 машини стоять , то ніби-то і небагато . Косити траву треба - але просто треба вчасно . Хто багатий - може купити собі потужну косарку - і немає проблем . 30 соток косити - то вже забагато . Так в такому випадку сад засаджується ( або лісо-сад ) - і територія зайнята .[/quote]
Хто багатий, тому кріпаки покосять
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24073
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1853 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:34

  Frant написав:Значить, крім Києва Лібо-Фейслеса-Реуса, є ще й провінція Лібо-Фейслеса-Реуса.
В якій повно молоді, пенсіонери мають пенсію мінімум 1000 дол/міс, у всіх є робота і т.д.

"Грандіозні переміни" - це ти надивився зєліних відосиків???


Пенсии по тыще баксов в месяц укропским пенсам на черниговщине ни в коем случае. Будут своим внукам раздавать, паразитов плодить. Укропский сельский пенс труженик - кормит себя своими руками. Огород, хозяйство, пасека и норм. Им надо дать дороги, медобслуживание, на газ, на ведение хозяйства.
Всего несколько тыщ грн как на сегодня. :idea:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9590
З нами з: 14.11.11
Подякував: 381 раз.
Подякували: 4203 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://dou.ua/forums/topic/33174/
тут про ФААНГ, що вертає на гребців в офісне стойло:

Уже у квітні Google відкриватиме офіси в обмеженій кількості, ходити в них можна буде за бажанням до 1 вересня. З вересня очікується, що фахівці працюватимуть в офісі 3 дні на тиждень. Якщо вони захочуть працювати віддалено понад 14 днів на рік, потрібно буде подавати офіційний запит на строк до 12 місяців.


---

Хочеш в офіс, записуйся в чергу!!!!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24073
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1853 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Но как в доме жить без авто?
лошадь или осёл
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 08 кві, 2021 19:48, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6597
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1317 раз.
Подякували: 1862 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:47

  Libo написав:Пенсии по тыще баксов в месяц укропским пенсам на черниговщине ни в коем случае. Будут своим внукам раздавать, паразитов плодить. Укропский сельский пенс труженик - кормит себя своими руками. Огород, хозяйство, пасека и норм. Им надо дать дороги, медобслуживание, на газ, на ведение хозяйства.
Всего несколько тыщ грн как на сегодня. :idea:

Выделенное - поддерживаю
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5789
З нами з: 31.08.09
Подякував: 393 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:59

  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/33174/
тут про ФААНГ, що вертає на гребців в офісне стойло:

Уже у квітні Google відкриватиме офіси в обмеженій кількості, ходити в них можна буде за бажанням до 1 вересня. З вересня очікується, що фахівці працюватимуть в офісі 3 дні на тиждень. Якщо вони захочуть працювати віддалено понад 14 днів на рік, потрібно буде подавати офіційний запит на строк до 12 місяців.


---

Хочеш в офіс, записуйся в чергу!!!!


Револют, кстати, сегодня разрешил 2 месяца в году работать не просто в удаленке, а за границей.

"Практики" же нам рассказывают, что удаленка - это про возможность не ездить каждый день на работу в метро, и только. Мол, локацию никто не сможет менять. Ну-ну...

A British banking start-up will allow workers to work abroad for up to 2 months a year
https://www.nytimes.com/2021/04/08/busi ... broad.html
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9738
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2049 раз.
Подякували: 4423 раз.
 
Профіль
16
7
3
  #<1 ... 7113711471157116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2013, 2014, 2015
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20145 3470014
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 18:25
hume
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215177
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21314
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94420)
08.04.2021 20:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.