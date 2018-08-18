Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Лібо, ти вже проїхався по житомирським і чернігівським лісовим селам? Тепер далі йди в народ. Ти ж народоволець, не мажор? Сідай в електричку і вперед, до Конотопа, Ніжина чи Коростеня. Потім обсудимо з тобою реальний рівень життя укро-провінції і кількість туалетів,потрібних для повного щастя.
Был прошлым летом в Батурине, Бобовице и Козельце на черниговщине. Грандиозные перемены. Дороги отремонтированы или в процессе. Поля в идеальном состоянии. В домах в селах вода, канализация. Молодежь с великов пересела на машины.
Я знаю, город будет, Я знаю, саду цвесть, Когда в стране укропской, Такие люди есть!
Значить, крім Києва Лібо-Фейслеса-Реуса, є ще й провінція Лібо-Фейслеса-Реуса. В якій повно молоді, пенсіонери мають пенсію мінімум 1000 дол/міс, у всіх є робота і т.д.
"Грандіозні переміни" - це ти надивився зєліних відосиків???
В туристичних маршрутах ти не побачиш нічого вартого уваги, як нарот живе.
gonchik74 написав:vitaliian До июня про столичку можно забыть. Именно столько продлится ремонт окружной от Жулянского моста до Одесской. ЕБЛ подняли цены на 31-й дом. Подсекли отсрочечников, ибо продано все, кроме кладовок.
И сколько хотят от рассрочников нынче за видовые? У меня рассрочка была до апреля прошлого года, оказывается можно было дольше?
Востаннє редагувалось hume в Чет 08 кві, 2021 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Унуноктий написав: Я согласен, лучше бы потраченное на СХ-5 доложил бы на участок, у меня 15 и мне как раз, но меньше бы точно не хотел. а машина - то такое, сегодня есть, завтра нет - тлен.
У меня в Гуровщине, на Житомирской трассе 30 соток возле маминого дома. Так три раза за лето постричь траву это ещё тот квест. Если ван нравится стоять раком или грести листья в рваных трениках то это не значит что это нравится нормальным людям.
Тю - у мене подвір"я на дачі в селі 11 соток ( це разом під хатою , літньою кухнею , сараєм і квітником) - сказати , що це багато не можна . Широко , простір є , але коли 2 машини стоять , то ніби-то і небагато . Косити траву треба - але просто треба вчасно . Хто багатий - може купити собі потужну косарку - і немає проблем . 30 соток косити - то вже забагато . Так в такому випадку сад засаджується ( або лісо-сад ) - і територія зайнята .[/quote] Хто багатий, тому кріпаки покосять
Frant написав:Значить, крім Києва Лібо-Фейслеса-Реуса, є ще й провінція Лібо-Фейслеса-Реуса. В якій повно молоді, пенсіонери мають пенсію мінімум 1000 дол/міс, у всіх є робота і т.д.
"Грандіозні переміни" - це ти надивився зєліних відосиків???
Пенсии по тыще баксов в месяц укропским пенсам на черниговщине ни в коем случае. Будут своим внукам раздавать, паразитов плодить. Укропский сельский пенс труженик - кормит себя своими руками. Огород, хозяйство, пасека и норм. Им надо дать дороги, медобслуживание, на газ, на ведение хозяйства. Всего несколько тыщ грн как на сегодня.
Уже у квітні Google відкриватиме офіси в обмеженій кількості, ходити в них можна буде за бажанням до 1 вересня. З вересня очікується, що фахівці працюватимуть в офісі 3 дні на тиждень. Якщо вони захочуть працювати віддалено понад 14 днів на рік, потрібно буде подавати офіційний запит на строк до 12 місяців.
Libo написав:Пенсии по тыще баксов в месяц укропским пенсам на черниговщине ни в коем случае. Будут своим внукам раздавать, паразитов плодить. Укропский сельский пенс труженик - кормит себя своими руками. Огород, хозяйство, пасека и норм. Им надо дать дороги, медобслуживание, на газ, на ведение хозяйства. Всего несколько тыщ грн как на сегодня.
Уже у квітні Google відкриватиме офіси в обмеженій кількості, ходити в них можна буде за бажанням до 1 вересня. З вересня очікується, що фахівці працюватимуть в офісі 3 дні на тиждень. Якщо вони захочуть працювати віддалено понад 14 днів на рік, потрібно буде подавати офіційний запит на строк до 12 місяців.
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Хочеш в офіс, записуйся в чергу!!!!
Револют, кстати, сегодня разрешил 2 месяца в году работать не просто в удаленке, а за границей.
"Практики" же нам рассказывают, что удаленка - это про возможность не ездить каждый день на работу в метро, и только. Мол, локацию никто не сможет менять. Ну-ну...