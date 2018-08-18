Додано: Чет 08 кві, 2021 21:03

Прохожий написав: вы уже нарулили феншуй на участке?

ну там газоны/дорожки/озеленение/поливы/освещение/горки всевозможные/альтанку и т.д.?

когда все это сделаете и поймете сколько это стоит, +содержание, вот тогда и напишете как тесно вам на 12ти сотках вы уже нарулили феншуй на участке?ну там газоны/дорожки/озеленение/поливы/освещение/горки всевозможные/альтанку и т.д.?когда все это сделаете и поймете сколько это стоит, +содержание, вот тогда и напишете как тесно вам на 12ти сотках

в процессе, еще до полного феншуя далеко. подсыпал участок, спланировал дикорослые сосны вокруг террасы, лишнее удалил, высадил десяток плодовых 4 леток, винограда, ягод.просто плодовые деревья реально много места занимают, если правильное расстояние задавать. посадил еще колоновидных немного, но без особой веры. надо будет газоном заниматься, вот думаю есть ли смысл рулон раскатать и не паритьсяденьги, конечно, улетают, хотя я по-скромному все.для меня фруктовый сад - почти самое главное в доме, ну кроме окружающей природы. но тут уже вопрос личных приоритетов. не понимаю смысла домов где на участке помещается только терраса с видом на двухэтажник соседа и мангал с упором лба в забор. ну и нюанс, что люблю одноэтажники, а они даже самые скромные по площади, участок отъедают хорошо. плюс нормы отступов и комфорта от соседей.. вот и получается, что тесновато. хочется еще яблок с абрикосами, да некуда.