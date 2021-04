Додано: Чет 08 кві, 2021 20:16

zРадио написав: flyman написав: https://dou.ua/forums/topic/33174/

тут про ФААНГ, що вертає на гребців в офісне стойло:



Уже у квітні Google відкриватиме офіси в обмеженій кількості, ходити в них можна буде за бажанням до 1 вересня. З вересня очікується, що фахівці працюватимуть в офісі 3 дні на тиждень. Якщо вони захочуть працювати віддалено понад 14 днів на рік, потрібно буде подавати офіційний запит на строк до 12 місяців.





Револют, кстати, сегодня разрешил 2 месяца в году работать не просто в удаленке, а за границей.



"Практики" же нам рассказывают, что удаленка - это про возможность не ездить каждый день на работу в метро, и только. Мол, локацию никто не сможет менять. Ну-ну...



A British banking start-up will allow workers to work abroad for up to 2 months a year

Там жеNot all companies, however, are shifting away from the office. Tech companies, including Amazon, Facebook, Google and Apple, have added office space in New York over the last year. Amazon told employees it would “return to an office-centric culture as our baseline.”Ти такий смішний:-)