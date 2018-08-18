Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Уже у квітні Google відкриватиме офіси в обмеженій кількості, ходити в них можна буде за бажанням до 1 вересня. З вересня очікується, що фахівці працюватимуть в офісі 3 дні на тиждень. Якщо вони захочуть працювати віддалено понад 14 днів на рік, потрібно буде подавати офіційний запит на строк до 12 місяців.
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Хочеш в офіс, записуйся в чергу!!!!
Револют, кстати, сегодня разрешил 2 месяца в году работать не просто в удаленке, а за границей.
"Практики" же нам рассказывают, что удаленка - это про возможность не ездить каждый день на работу в метро, и только. Мол, локацию никто не сможет менять. Ну-ну...
Not all companies, however, are shifting away from the office. Tech companies, including Amazon, Facebook, Google and Apple, have added office space in New York over the last year. Amazon told employees it would “return to an office-centric culture as our baseline.”
Not all companies, however, are shifting away from the office. Tech companies, including Amazon, Facebook, Google and Apple, have added office space in New York over the last year. Amazon told employees it would “return to an office-centric culture as our baseline.”
Ти такий смішний:-)
Это ты смешной. Я еще прошлой осенью кидал линк на статью блумберга, где раскрывалось, почему вакантность только начала расти и самое плохое впереди - у многих компаний действующие контракты с коммитментами, с которых спрыгнуть дорого. По мере их завершения будет вырисовываться реальный оставшийся спрос.
Но даже без этого факта логики в твоих, прости господи, измышлизмах - ноль. Часть компаний перешла на удаленку, часть не перешла, а до коронакризиса такой вопрос вообще не стоял. Следовательно, рассуждать тут можно только о величине падения - будет ли она умеренной, или разрушительной. Сценария "все будет как раньше" не существует в принципе
flyman написав: стратегия так себе - ждать, пока, прости господи, дед откопытится. Если деньги есть - свалят раньше, если нет - то просто расширятся. В частном доме жить с предками то еще удовольствие, что говорить о скворешнике
Лучше жить богато чем бедно. Лучше жить в 3-х комнатной чем в 1-комнатной.[/quote] не факт, більше прибирати і більше платити[/quote] Сьогодні платив за газ. За календарний рік вийшло дві тисячі кубів. Сума близько 14 тис, ну транспортування ще. Так це за хату 250 метрів, 19-20 град. Що вже казати про різницю між трьохою і однухою, ба більше, різниця між смартом і ванбедрумом взагалі невелика, комфорт проживання не до порівняння.
Not all companies, however, are shifting away from the office. Tech companies, including Amazon, Facebook, Google and Apple, have added office space in New York over the last year. Amazon told employees it would “return to an office-centric culture as our baseline.”
Ти такий смішний:-)
Это ты смешной. Я еще прошлой осенью кидал линк на статью блумберга, где раскрывалось, почему вакантность только начала расти и самое плохое впереди - у многих компаний действующие контракты с коммитментами, с которых спрыгнуть дорого. По мере их завершения будет вырисовываться реальный оставшийся спрос.
Но даже без этого факта логики в твоих, прости господи, измышлизмах - ноль. Часть компаний перешла на удаленку, часть не перешла, а до коронакризиса такой вопрос вообще не стоял. Следовательно, рассуждать тут можно только о величине падения - будет ли она умеренной, или разрушительной. Сценария "все будет как раньше" не существует в принципе
Єдине що Я написав - Ти смішний. Ні про які сценарії написав. Ще раз цитата
Not all companies, however, are shifting away from the office. Tech companies, including Amazon, Facebook, Google and Apple, have added office space in New York over the last year. Amazon told employees it would “return to an office-centric culture as our baseline.” Сприймай як хочеш:-)
1 вересня все ближче, омріяна хата по 650 уе замість 1100 уе рік назад, вже на горизонті!:-)
Not all companies, however, are shifting away from the office. Tech companies, including Amazon, Facebook, Google and Apple, have added office space in New York over the last year. Amazon told employees it would “return to an office-centric culture as our baseline.”
Ти такий смішний:-)
Это ты смешной. Я еще прошлой осенью кидал линк на статью блумберга, где раскрывалось, почему вакантность только начала расти и самое плохое впереди - у многих компаний действующие контракты с коммитментами, с которых спрыгнуть дорого. По мере их завершения будет вырисовываться реальный оставшийся спрос.
Но даже без этого факта логики в твоих, прости господи, измышлизмах - ноль. Часть компаний перешла на удаленку, часть не перешла, а до коронакризиса такой вопрос вообще не стоял. Следовательно, рассуждать тут можно только о величине падения - будет ли она умеренной, или разрушительной. Сценария "все будет как раньше" не существует в принципе
Ну ОК, Револют разрешил. Чем закончится эксперимент - большой вопрос. Ты знаешь какой был в 00е безошибочный маркер того, что бизнес скоро умрет или, по меньшей мере, попадет в беду? Как только собственники, принимающие непосредственное участие в управлении бизнесом, начинали им управлять с Кипра или из сауны.
kingkongovets написав:и от всего этого исходит ощутимый запах ваты и русского мира нарративы свинорылой пропаганды один за другим вылетают
Лжец, показывай! Вот это горит у рылов, что они хором начали разыгрывать российскую карту в отсутствии аргументов. Подобные риторические приемчики можешь тренировать где-нибудь на цензор.нет, но не здесь!
Прохожий написав:вы уже нарулили феншуй на участке? ну там газоны/дорожки/озеленение/поливы/освещение/горки всевозможные/альтанку и т.д.? когда все это сделаете и поймете сколько это стоит, +содержание, вот тогда и напишете как тесно вам на 12ти сотках
в процессе, еще до полного феншуя далеко. подсыпал участок, спланировал дикорослые сосны вокруг террасы, лишнее удалил, высадил десяток плодовых 4 леток, винограда, ягод. просто плодовые деревья реально много места занимают, если правильное расстояние задавать. посадил еще колоновидных немного, но без особой веры. надо будет газоном заниматься, вот думаю есть ли смысл рулон раскатать и не париться деньги, конечно, улетают, хотя я по-скромному все.
для меня фруктовый сад - почти самое главное в доме, ну кроме окружающей природы. но тут уже вопрос личных приоритетов. не понимаю смысла домов где на участке помещается только терраса с видом на двухэтажник соседа и мангал с упором лба в забор. ну и нюанс, что люблю одноэтажники, а они даже самые скромные по площади, участок отъедают хорошо. плюс нормы отступов и комфорта от соседей.. вот и получается, что тесновато. хочется еще яблок с абрикосами, да некуда.
Востаннє редагувалось trololo в Чет 08 кві, 2021 21:04, всього редагувалось 1 раз.