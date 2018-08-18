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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7115711671177118

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 23
1. Зросли більш, як на 15%
22%
5
2. Зросли на 10 - 15%
4%
1
3. Зросли на 5 - 10%
26%
6
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
1
5. Приблизно ті самі
22%
5
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
4%
1
9. Впали більш, як на 15%
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:03

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:и от всего этого исходит ощутимый запах ваты и русского мира
нарративы свинорылой пропаганды один за другим вылетают


Лжец, показывай! Вот это горит у рылов, что они хором начали разыгрывать российскую карту в отсутствии аргументов. Подобные риторические приемчики можешь тренировать где-нибудь на цензор.нет, но не здесь!

Если не ошибаюсь, то это вы кинули ссылку, что украинцам не хватает на еду. Ссылка высветила только на пропагондонские Руссо СМИ.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:11

  hume написав:Если не ошибаюсь, то это вы кинули ссылку, что украинцам не хватает на еду. Ссылка высветила только на пропагондонские Руссо СМИ.


Банить за такое пора. Написал дисклеймер "если не ошибаюсь", и дальше можно писать любую ложь?

Я кинул ссылку на ФБ директора Ассоциации продавцов секонда, где вообще ни слова о еде не было! Затем кто-то развил тему, что и на еду кое-кому не хватает, на что я сам отреагировал скептически, приведя аргументацию, что голодающих в стране нет, от слова совсем.

Вы или креститесь, если вам кажется, или откажитесь от практики распространения фейков! Ведь сами становитесь соучастником

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
  zРадио написав:Ну с едой положение дел существенно лучше. Получить необходимое количество калорий позволяет даже минимальная пенсия. Без деликатесов и с преобладанием растительных ингредиентов - это да. Но физиологического голода нет, от слова совсем. Поэтому копание в мусорках - это скорее вопрос личного выбора, нежели крайней потребности.

А вот информация о том, что средний пересичный прибедняется-прибедняется, а когда ему надо, то сразу достанет из-под матраса пачку денег и купит себе авто - полная чушь. В сетевой рознице техника с ценником выше 10к гривен без финансирования в большинстве уже не продается


PS: надеюсь, вам хватит смелости принести извинения?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:35

  zРадио написав:
  hume написав:Если не ошибаюсь, то это вы кинули ссылку, что украинцам не хватает на еду. Ссылка высветила только на пропагондонские Руссо СМИ.


Банить за такое пора. Написал дисклеймер "если не ошибаюсь", и дальше можно писать любую ложь?

Я кинул ссылку на ФБ директора Ассоциации продавцов секонда, где вообще ни слова о еде не было! Затем кто-то развил тему, что и на еду кое-кому не хватает, на что я сам отреагировал скептически, приведя аргументацию, что голодающих в стране нет, от слова совсем.

Вы или креститесь, если вам кажется, или откажитесь от практики распространения фейков! Ведь сами становитесь соучастником

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
  zРадио написав:Ну с едой положение дел существенно лучше. Получить необходимое количество калорий позволяет даже минимальная пенсия. Без деликатесов и с преобладанием растительных ингредиентов - это да. Но физиологического голода нет, от слова совсем. Поэтому копание в мусорках - это скорее вопрос личного выбора, нежели крайней потребности.

А вот информация о том, что средний пересичный прибедняется-прибедняется, а когда ему надо, то сразу достанет из-под матраса пачку денег и купит себе авто - полная чушь. В сетевой рознице техника с ценником выше 10к гривен без финансирования в большинстве уже не продается


PS: надеюсь, вам хватит смелости принести извинения?

Речь не о секонд, а о графике (столбике) с разбивкой кому на что хватает. И, как оказалось, этот столбик засветился только на пропагандонских сайтах. Вам первый об этом написал.
hume
 
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