|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:03
zРадио написав: kingkongovets написав:
и от всего этого исходит ощутимый запах ваты и русского мира
нарративы свинорылой пропаганды один за другим вылетают
Лжец, показывай! Вот это горит у рылов, что они хором начали разыгрывать российскую карту в отсутствии аргументов. Подобные риторические приемчики можешь тренировать где-нибудь на цензор.нет, но не здесь!
Если не ошибаюсь, то это вы кинули ссылку, что украинцам не хватает на еду. Ссылка высветила только на пропагондонские Руссо СМИ.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 7724
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:11
hume написав:
Если не ошибаюсь, то это вы кинули ссылку, что украинцам не хватает на еду. Ссылка высветила только на пропагондонские Руссо СМИ.
Банить за такое пора. Написал дисклеймер "если не ошибаюсь", и дальше можно писать любую ложь?
Я кинул ссылку на ФБ директора Ассоциации продавцов секонда, где вообще ни слова о еде не было! Затем кто-то развил тему, что и на еду кое-кому не хватает, на что я сам отреагировал скептически, приведя аргументацию, что голодающих в стране нет, от слова совсем.
Вы или креститесь, если вам кажется, или откажитесь от практики распространения фейков! Ведь сами становитесь соучастникомКогда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
zРадио написав:
Ну с едой положение дел существенно лучше. Получить необходимое количество калорий позволяет даже минимальная пенсия. Без деликатесов и с преобладанием растительных ингредиентов - это да. Но физиологического голода нет, от слова совсем. Поэтому копание в мусорках - это скорее вопрос личного выбора, нежели крайней потребности.
А вот информация о том, что средний пересичный прибедняется-прибедняется, а когда ему надо, то сразу достанет из-под матраса пачку денег и купит себе авто - полная чушь. В сетевой рознице техника с ценником выше 10к гривен без финансирования в большинстве уже не продается
PS: надеюсь, вам хватит смелости принести извинения?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 9742
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2049 раз.
- Подякували: 4424 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:35
zРадио написав: hume написав:
Если не ошибаюсь, то это вы кинули ссылку, что украинцам не хватает на еду. Ссылка высветила только на пропагондонские Руссо СМИ.
Банить за такое пора. Написал дисклеймер "если не ошибаюсь", и дальше можно писать любую ложь?
Я кинул ссылку на ФБ директора Ассоциации продавцов секонда, где вообще ни слова о еде не было! Затем кто-то развил тему, что и на еду кое-кому не хватает, на что я сам отреагировал скептически, приведя аргументацию, что голодающих в стране нет, от слова совсем.
Вы или креститесь, если вам кажется, или откажитесь от практики распространения фейков! Ведь сами становитесь соучастникомКогда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
zРадио написав:
Ну с едой положение дел существенно лучше. Получить необходимое количество калорий позволяет даже минимальная пенсия. Без деликатесов и с преобладанием растительных ингредиентов - это да. Но физиологического голода нет, от слова совсем. Поэтому копание в мусорках - это скорее вопрос личного выбора, нежели крайней потребности.
А вот информация о том, что средний пересичный прибедняется-прибедняется, а когда ему надо, то сразу достанет из-под матраса пачку денег и купит себе авто - полная чушь. В сетевой рознице техника с ценником выше 10к гривен без финансирования в большинстве уже не продается
PS: надеюсь, вам хватит смелости принести извинения?
Речь не о секонд, а о графике (столбике) с разбивкой кому на что хватает. И, как оказалось, этот столбик засветился только на пропагандонских сайтах. Вам первый об этом написал.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 7724
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20147
|3470178
|
Чет 08 кві, 2021 21:01
hume
|
|488
|215178
|
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
|
|16
|21314
|
|