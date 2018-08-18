Додано: Чет 08 кві, 2021 21:11

hume написав: Если не ошибаюсь, то это вы кинули ссылку, что украинцам не хватает на еду. Ссылка высветила только на пропагондонские Руссо СМИ. Если не ошибаюсь, то это вы кинули ссылку, что украинцам не хватает на еду. Ссылка высветила только на пропагондонские Руссо СМИ.

zРадио написав: Ну с едой положение дел существенно лучше. Получить необходимое количество калорий позволяет даже минимальная пенсия. Без деликатесов и с преобладанием растительных ингредиентов - это да. Но физиологического голода нет, от слова совсем. Поэтому копание в мусорках - это скорее вопрос личного выбора, нежели крайней потребности.



А вот информация о том, что средний пересичный прибедняется-прибедняется, а когда ему надо, то сразу достанет из-под матраса пачку денег и купит себе авто - полная чушь. В сетевой рознице техника с ценником выше 10к гривен без финансирования в большинстве уже не продается Ну с едой положение дел существенно лучше. Получить необходимое количество калорий позволяет даже минимальная пенсия. Без деликатесов и с преобладанием растительных ингредиентов - это да. Но физиологического голода нет, от слова совсем. Поэтому копание в мусорках - это скорее вопрос личного выбора, нежели крайней потребности.А вот информация о том, что средний пересичный прибедняется-прибедняется, а когда ему надо, то сразу достанет из-под матраса пачку денег и купит себе авто - полная чушь. В сетевой рознице техника с ценником выше 10к гривен без финансирования в большинстве уже не продается

Банить за такое пора. Написал дисклеймер "если не ошибаюсь", и дальше можно писать любую ложь?Я кинул ссылку на ФБ директора Ассоциации продавцов секонда, где вообще ни слова о еде не было! Затем кто-то развил тему, что и на еду кое-кому не хватает, на что я сам отреагировал скептически, приведя аргументацию, что голодающих в стране нет, от слова совсем.Вы или креститесь, если вам кажется, или откажитесь от практики распространения фейков! Ведь сами становитесь соучастникомPS: надеюсь, вам хватит смелости принести извинения?