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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71167117711871197120>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 23
1. Зросли більш, як на 15%
22%
5
2. Зросли на 10 - 15%
4%
1
3. Зросли на 5 - 10%
26%
6
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
1
5. Приблизно ті самі
22%
5
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
4%
1
9. Впали більш, як на 15%
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:03

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:и от всего этого исходит ощутимый запах ваты и русского мира
нарративы свинорылой пропаганды один за другим вылетают


Лжец, показывай! Вот это горит у рылов, что они хором начали разыгрывать российскую карту в отсутствии аргументов. Подобные риторические приемчики можешь тренировать где-нибудь на цензор.нет, но не здесь!

Если не ошибаюсь, то это вы кинули ссылку, что украинцам не хватает на еду. Ссылка высветила только на пропагондонские Руссо СМИ.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:11

  hume написав:Если не ошибаюсь, то это вы кинули ссылку, что украинцам не хватает на еду. Ссылка высветила только на пропагондонские Руссо СМИ.


Банить за такое пора. Написал дисклеймер "если не ошибаюсь", и дальше можно писать любую ложь?

Я кинул ссылку на ФБ директора Ассоциации продавцов секонда, где вообще ни слова о еде не было! Затем кто-то развил тему, что и на еду кое-кому не хватает, на что я сам отреагировал скептически, приведя аргументацию, что голодающих в стране нет, от слова совсем.

Вы или креститесь, если вам кажется, или откажитесь от практики распространения фейков! Ведь сами становитесь соучастником

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
  zРадио написав:Ну с едой положение дел существенно лучше. Получить необходимое количество калорий позволяет даже минимальная пенсия. Без деликатесов и с преобладанием растительных ингредиентов - это да. Но физиологического голода нет, от слова совсем. Поэтому копание в мусорках - это скорее вопрос личного выбора, нежели крайней потребности.

А вот информация о том, что средний пересичный прибедняется-прибедняется, а когда ему надо, то сразу достанет из-под матраса пачку денег и купит себе авто - полная чушь. В сетевой рознице техника с ценником выше 10к гривен без финансирования в большинстве уже не продается


PS: надеюсь, вам хватит смелости принести извинения?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:35

  zРадио написав:
  hume написав:Если не ошибаюсь, то это вы кинули ссылку, что украинцам не хватает на еду. Ссылка высветила только на пропагондонские Руссо СМИ.


Банить за такое пора. Написал дисклеймер "если не ошибаюсь", и дальше можно писать любую ложь?

Я кинул ссылку на ФБ директора Ассоциации продавцов секонда, где вообще ни слова о еде не было! Затем кто-то развил тему, что и на еду кое-кому не хватает, на что я сам отреагировал скептически, приведя аргументацию, что голодающих в стране нет, от слова совсем.

Вы или креститесь, если вам кажется, или откажитесь от практики распространения фейков! Ведь сами становитесь соучастником

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
  zРадио написав:Ну с едой положение дел существенно лучше. Получить необходимое количество калорий позволяет даже минимальная пенсия. Без деликатесов и с преобладанием растительных ингредиентов - это да. Но физиологического голода нет, от слова совсем. Поэтому копание в мусорках - это скорее вопрос личного выбора, нежели крайней потребности.

А вот информация о том, что средний пересичный прибедняется-прибедняется, а когда ему надо, то сразу достанет из-под матраса пачку денег и купит себе авто - полная чушь. В сетевой рознице техника с ценником выше 10к гривен без финансирования в большинстве уже не продается


PS: надеюсь, вам хватит смелости принести извинения?

Речь не о секонд, а о графике (столбике) с разбивкой кому на что хватает. И, как оказалось, этот столбик засветился только на пропагандонских сайтах. Вам первый об этом написал.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:38

  Первый написав:
Єдине що Я написав - Ти смішний. Ні про які сценарії написав. Ще раз цитата

Not all companies, however, are shifting away from the office. Tech companies, including Amazon, Facebook, Google and Apple, have added office space in New York over the last year. Amazon told employees it would “return to an office-centric culture as our baseline.”
Сприймай як хочеш:-)

1 вересня все ближче, омріяна хата по 650 уе замість 1100 уе рік назад, вже на горизонті!:-)

Ти вивчи спочатку модальні дієслова в англійській і що вони означають:
will
vs.
would
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:41

  flyman написав:
  Первый написав:
Єдине що Я написав - Ти смішний. Ні про які сценарії написав. Ще раз цитата

Not all companies, however, are shifting away from the office. Tech companies, including Amazon, Facebook, Google and Apple, have added office space in New York over the last year. Amazon told employees it would “return to an office-centric culture as our baseline.”
Сприймай як хочеш:-)

1 вересня все ближче, омріяна хата по 650 уе замість 1100 уе рік назад, вже на горизонті!:-)

Ти вивчи спочатку модальні дієслова в англійській і що вони означають:
will
vs.
would

Флай, тут не значение слова меняется, тут will в третьей форме потому что Amazon TOLD employees.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:42

  hume написав:Речь не о секонд, а о графике (столбике) с разбивкой кому на что хватает. И, как оказалось, этот столбик засветился только на пропагандонских сайтах. Вам первый об этом написал.


Ясно. Смелости извиниться за обман не хватило, зато хватило бесстыдства повторно соврать.

Вот источник графика, главный рассадник российской пропаганды - Киевский международный институт социологии (КМИС):

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 957&page=8

PS: какой же позор, просто жесть
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:51

  flyman написав:
  Первый написав:
Єдине що Я написав - Ти смішний. Ні про які сценарії написав. Ще раз цитата

Not all companies, however, are shifting away from the office. Tech companies, including Amazon, Facebook, Google and Apple, have added office space in New York over the last year. Amazon told employees it would “return to an office-centric culture as our baseline.”
Сприймай як хочеш:-)

1 вересня все ближче, омріяна хата по 650 уе замість 1100 уе рік назад, вже на горизонті!:-)

Ти вивчи спочатку модальні дієслова в англійській і що вони означають:
will
vs.
would


Зайка, що тобі не подобається? Tech companies, including Amazon, Facebook, Google and Apple, have added office space in New York over the last year.

Читаю дослівно переклад з посилання зРадіо - з 1 вересня 2021 року файна таун буде Па 650 уе за квадрат, замість 1100 станом на початок квітня 2020 року.

Якщо не правильно переклав то допоможи:-)
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:58

  zРадио написав:
  hume написав:Речь не о секонд, а о графике (столбике) с разбивкой кому на что хватает. И, как оказалось, этот столбик засветился только на пропагандонских сайтах. Вам первый об этом написал.


Ясно. Смелости извиниться за обман не хватило, зато хватило бесстыдства повторно соврать.

Вот источник графика, главный рассадник российской пропаганды - Киевский международный институт социологии (КМИС):

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 957&page=8

PS: какой же позор, просто жесть



Ага. Позор. Ти видав за свій текст з пропагандонських сайтів. :oops:

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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:58

  zРадио написав:
PS: какой же позор, просто жесть

"- мальчик ты почему плачешь?
- дяденька я обкакался...
- мальчик ты не обкакался ты КРУТО обо.рался!"
Богдан Титомир(с)

зРадист, учиТЕсь у своих ватных коллег видеть во всем позитив :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:02

Первый

гений, ФБ не индексируются в поиске гугла! Это защищенный https-трафик. Займись самообразованием и не распространяй фейки хотя бы в этой предметной области. Хватает и твоего агитпропа о состоянии дел на КРЖН

https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS
zРадио
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