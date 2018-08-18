Додано: Чет 08 кві, 2021 22:14

Ваша проблема в том, что вы слепо верите словам на экране.Давайте просто посмотрим на этот опрос. Половина людей не может позволить купить себе холодильник. При этом ни одна семья не живет без холодильника.Вы смотрите на жизнь через кривое зеркало. Иногда угадываете, иногда нет, но это не опровергает факт, что ваши представления о реальности оторваны от реального мира. Может это профессиональная деформация, когда нужно быстро подобрать начальнику цифры, которые он хочет, и красиво их оформить, но нужно помнить, что существует, которая иногда сильно искажает реальность. Как в случае конкретного опроса, который говорит, что половина семей живет без холодильника или с холодильником времен СССР.