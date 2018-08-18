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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 кві, 2021 22:10
Зрадио, я начинаю понимать,что вы работаете не третьим в хулиардной компании, а на этом форуме 24 часа в сутки, при этом рассказывая исключительно как все плохо.
С подозрением начал относиться к вашим постам когда вы начали теряться в локациях Киева.
А так да, налицо комплекс недооцененности приправленный манией величия. Отвлекитесь, попробуйте познакомиться с девушкой, побыть на свежем воздухе где нибудь в парке там где живёте
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hume
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:11
hume написав:
Зрадио, я начинаю понимать,что вы работаете не третьим в хулиардной компании, а на этом форуме 24 часа в сутки, при этом рассказывая исключительно как все плохо.
С подозрением начал относиться к вашим постам когда вы начали теряться в локациях Киева.
А так да, налицо комплекс недооцененности приправленный манией величия. Отвлекитесь, попробуйте познакомиться с девушкой
, побыть на свежем воздухе где нибудь в парке там где живёте
мож с парнем?
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:14
Ваша проблема в том, что вы слепо верите словам на экране.
Давайте просто посмотрим на этот опрос. Половина людей не может позволить купить себе холодильник. При этом ни одна семья не живет без холодильника.
Вы смотрите на жизнь через кривое зеркало. Иногда угадываете, иногда нет, но это не опровергает факт, что ваши представления о реальности оторваны от реального мира. Может это профессиональная деформация, когда нужно быстро подобрать начальнику цифры, которые он хочет, и красиво их оформить, но нужно помнить, что существует матрица наблюдения
, которая иногда сильно искажает реальность. Как в случае конкретного опроса, который говорит, что половина семей живет без холодильника или с холодильником времен СССР.
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Vlad442
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:21
sequence написав:
Занятой молодежи выгоднее приехать один раз в 5ницу-воскресенье в условные Ашан/Сильпо и затариться на неделю.
Такое впечатление что молодежь у нас исключительно 200 000 ойтишнегов и все они живут в Киеве. А кассирами в ашанах-сильпо кто работает? А грузчиками там же?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:23
airmax78 написав: flyman написав: Первый написав:
Єдине що Я написав - Ти смішний. Ні про які сценарії написав. Ще раз цитата
Not all companies, however, are shifting away from the office. Tech companies, including Amazon, Facebook, Google and Apple, have added office space in New York over the last year. Amazon told employees it would “return to an office-centric culture as our baseline.”
Сприймай як хочеш:-)
1 вересня все ближче, омріяна хата по 650 уе замість 1100 уе рік назад, вже на горизонті!:-)
Ти вивчи спочатку модальні дієслова в англійській і що вони означають:
will
vs.
would
Флай, тут не значение слова меняется, тут will в третьей форме потому что Amazon TOLD employees.
тобто рагульскою: "гребці будуть йшли в охвіс"
would
Would is an auxiliary verb - a modal auxiliary verb. We use would mainly to:
talk about the past
talk about the future in the past
express the conditional mood
We also use would for other functions, such as:expressing desire, polite requests and questions, opinion or hope, wish and regret
Амазон гребцям (культурно, з надією в голосі): "чуваки, а не пішли би ви в офіс"
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flyman
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:29
hume написав:
С подозрением начал относиться к вашим постам когда вы начали теряться в локациях Киева.
Третий раз соврал за вечер. Что до сомнений - у меня вот их точно уже нет, что вы человек низкой морали
ЗЫ: и так, к слову - форумом можно пользоваться и дома, и на улице, и на работе. Смартфон и мобильный интернет эта связка технологий называется. Очень рекомендую
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 08 кві, 2021 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:31
Vlad442 написав:
Давайте просто посмотрим на этот опрос. Половина людей не может позволить купить себе холодильник. При этом ни одна семья не живет без холодильника.
1. Холодильник покупается на семью, а не на каждого человека.
2. Холодильник покупается на 20-30 лет.
Поэтому все с холодильниками.
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BIGor
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:38
BIGor написав:
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1. Холодильник покупается на семью, а не на каждого человека.
2. Холодильник покупается на 20-30 лет.
Поэтому все с холодильниками.
Ладно 10, но 30 лет?
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hume
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:43
BIGor написав: Vlad442 написав:
Давайте просто посмотрим на этот опрос. Половина людей не может позволить купить себе холодильник. При этом ни одна семья не живет без холодильника.
1. Холодильник покупается на семью, а не на каждого человека.
2. Холодильник покупается на 20-30 лет.
Поэтому все с холодильниками.
Опрос проводится в кризисное время (2-й кв 2020-го), но лендлорда, чьи арендаторы испытывают серьезные проблемы с оплатой ренты, очень удивляет тот факт, что в это самое время не все люди могут покупать большую технику
Более того, на этом факте еще и теорию заговора нужно развить - российский фейк, некомпетентные социологи... А для отвода глаз от проблемы можно и непосредственно по оппоненту пройтись. Софистика и ревизионизм в своих "лучших" проявлениях
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:48
zРадио написав: hume написав:
С подозрением начал относиться к вашим постам когда вы начали теряться в локациях Киева.
Третий раз соврал за вечер. Что до сомнений - у меня вот их точно уже нет, что вы человек низкой морали
ЗЫ: и так, к слову - форумом можно пользоваться и дома, и на улице, и на работе. Смартфон и мобильный интернет эта связка технологий называется. Очень рекомендую
Вы пишите исключительно со стационарного компа. Постоянные правильные вставочки, подсчет лайков и ТД. Те кто со смартов лажают со вставками и не подозревают о лайках, которые вы ежедневно подсчитываете из за ваших комплексов. Не понимаю пока только одного - постоянного поиска негатива, даже нейтральный материал пытаетесь трактовать с негативной стороны, поэтому приходят мысли о вашей работе 24/7 на этом форуме. Ладно, жду сентября. Объекты присмотрены, каклеты маринуются.
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hume
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