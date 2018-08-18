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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7117711871197120

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 23
1. Зросли більш, як на 15%
22%
5
2. Зросли на 10 - 15%
4%
1
3. Зросли на 5 - 10%
26%
6
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
1
5. Приблизно ті самі
22%
5
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
4%
1
9. Впали більш, як на 15%
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:52

  hume написав:Вы пишите исключительно со стационарного компа. Постоянные правильные вставочки, подсчет лайков и ТД.


Да, а еще снимаю на пленочный фотоаппарат, плачу наличкой, хожу в черно-зеленом спортивном костюме и выращиваю тамагочи. Вы меня раскусили
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  #<1 ... 7117711871197120
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