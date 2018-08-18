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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 кві, 2021 22:52
hume написав:
Вы пишите исключительно со стационарного компа. Постоянные правильные вставочки, подсчет лайков и ТД.
Да, а еще снимаю на пленочный фотоаппарат, плачу наличкой, хожу в черно-зеленом спортивном костюме и выращиваю тамагочи. Вы меня раскусили
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