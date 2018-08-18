Додано: П'ят 09 кві, 2021 00:24

Прохожий написав: trololo написав:

не мало 5 соток под дом? в чем кайф вообще такого? у меня 12 и кажется тесновато. до 20 было бы норм не мало 5 соток под дом? в чем кайф вообще такого? у меня 12 и кажется тесновато. до 20 было бы норм

вы уже нарулили феншуй на участке?

ну там газоны/дорожки/озеленение/поливы/освещение/горки всевозможные/альтанку и т.д.?

когда все это сделаете и поймете сколько это стоит, +содержание, вот тогда и напишете как тесно вам на 12ти сотках



у меня 8 в Киеве есличё, ИМХО вполне достаточно если ты не не реальный миллиардер и нет на участке домика для обслуги и охраны) вы уже нарулили феншуй на участке?ну там газоны/дорожки/озеленение/поливы/освещение/горки всевозможные/альтанку и т.д.?когда все это сделаете и поймете сколько это стоит, +содержание, вот тогда и напишете как тесно вам на 12ти соткаху меня 8 в Киеве есличё, ИМХО вполне достаточно если ты не не реальный миллиардер и нет на участке домика для обслуги и охраны)

Ну по вашей схеме действительно дорого. Но ведь есть и другой путь; свободную от строений землю засадить декоративными/плодовыми деревьями на полукарликовых подвоях, всякими кустами и лианами, а пространство между ними засеять Мавританским газоном, требующим минимального ухода. Если правильно подобрать растения, можно обойтись в нашей зоне вовсе без капитальной системы полива или заколхозить оную своими руками не дорого, благо выбор систем и комплектующих огромен. Я так и сделал и 15 соток уже маловато. Хочется ещё всякой экзотики посадить а места уже нет.Опять же, чем больше участок, тем дальше от соседей можно поставить дом.А было бы с полгектара, обязательно себе бы прудик организовал, с плакучими ивами и карасями.У родителей жены такой был.Уже приходят дурные мысли продать что нибудь не очень нужное и присмотреть такой участок где нибудь в Ясногородке, да построить там домик исходя из сегодняшних потребностей и приобретенного опыта.