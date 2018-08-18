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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7117711871197120

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 23
1. Зросли більш, як на 15%
22%
5
2. Зросли на 10 - 15%
4%
1
3. Зросли на 5 - 10%
26%
6
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
1
5. Приблизно ті самі
22%
5
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
4%
1
9. Впали більш, як на 15%
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:52

  hume написав:Вы пишите исключительно со стационарного компа. Постоянные правильные вставочки, подсчет лайков и ТД.


Да, а еще снимаю на пленочный фотоаппарат, плачу наличкой, хожу в черно-зеленом спортивном костюме и выращиваю тамагочи. Вы меня раскусили
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 23:53

  sequence написав: ZРадио, у меня к вам только два вопроса: 1) когда молодежь Оболони переедет в Польшу собирать клубнику - у нас стока не платят же?


Боюсь наших (и не только)гастарбартеров на клубнику будет требоваться всё меньше и меньше.
В крупных европейских хозяйствах чем дальше, тем шире используются такие железяки для уборки ягод и фруктов:
https://youtu.be/5r7qNj7Riew?t=8
При чём они постоянно усовершенствуются и удешевляются(начинают производится не только в Нидерландах или Японии, но и во всяких Польшах и Китаях). Ковид только подхлестнул процесс.
На небольших фермах пока до этого не дошло, но крупняк постепенно вытесняет мелочь.
Ручной сбор как и реальная "органика" со временем останутся только в лакшери сегменте.
Так что молодежь Оболони пусть сидит дома!
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 00:24

  Прохожий написав:
  trololo написав:
не мало 5 соток под дом? в чем кайф вообще такого? у меня 12 и кажется тесновато. до 20 было бы норм

вы уже нарулили феншуй на участке?
ну там газоны/дорожки/озеленение/поливы/освещение/горки всевозможные/альтанку и т.д.?
когда все это сделаете и поймете сколько это стоит, +содержание, вот тогда и напишете как тесно вам на 12ти сотках :mrgreen:

у меня 8 в Киеве есличё, ИМХО вполне достаточно если ты не не реальный миллиардер и нет на участке домика для обслуги и охраны)


Ну по вашей схеме действительно дорого. Но ведь есть и другой путь; свободную от строений землю засадить декоративными/плодовыми деревьями на полукарликовых подвоях, всякими кустами и лианами, а пространство между ними засеять Мавританским газоном, требующим минимального ухода. Если правильно подобрать растения, можно обойтись в нашей зоне вовсе без капитальной системы полива или заколхозить оную своими руками не дорого, благо выбор систем и комплектующих огромен. Я так и сделал и 15 соток уже маловато. Хочется ещё всякой экзотики посадить а места уже нет. :cry: Опять же, чем больше участок, тем дальше от соседей можно поставить дом.
А было бы с полгектара, обязательно себе бы прудик организовал, с плакучими ивами и карасями. :oops: У родителей жены такой был.
Уже приходят дурные мысли продать что нибудь не очень нужное и присмотреть такой участок где нибудь в Ясногородке, да построить там домик исходя из сегодняшних потребностей и приобретенного опыта.
drevlyanin
 
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