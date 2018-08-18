Да, а еще снимаю на пленочный фотоаппарат, плачу наличкой, хожу в черно-зеленом спортивном костюме и выращиваю тамагочи. Вы меня раскусили
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:52
Додано: Чет 08 кві, 2021 23:53
Боюсь наших (и не только)гастарбартеров на клубнику будет требоваться всё меньше и меньше.
В крупных европейских хозяйствах чем дальше, тем шире используются такие железяки для уборки ягод и фруктов:
При чём они постоянно усовершенствуются и удешевляются(начинают производится не только в Нидерландах или Японии, но и во всяких Польшах и Китаях). Ковид только подхлестнул процесс.
На небольших фермах пока до этого не дошло, но крупняк постепенно вытесняет мелочь.
Ручной сбор как и реальная "органика" со временем останутся только в лакшери сегменте.
Так что молодежь Оболони пусть сидит дома!
Додано: П'ят 09 кві, 2021 00:24
Ну по вашей схеме действительно дорого. Но ведь есть и другой путь; свободную от строений землю засадить декоративными/плодовыми деревьями на полукарликовых подвоях, всякими кустами и лианами, а пространство между ними засеять Мавританским газоном, требующим минимального ухода. Если правильно подобрать растения, можно обойтись в нашей зоне вовсе без капитальной системы полива или заколхозить оную своими руками не дорого, благо выбор систем и комплектующих огромен. Я так и сделал и 15 соток уже маловато. Хочется ещё всякой экзотики посадить а места уже нет. Опять же, чем больше участок, тем дальше от соседей можно поставить дом.
А было бы с полгектара, обязательно себе бы прудик организовал, с плакучими ивами и карасями. У родителей жены такой был.
Уже приходят дурные мысли продать что нибудь не очень нужное и присмотреть такой участок где нибудь в Ясногородке, да построить там домик исходя из сегодняшних потребностей и приобретенного опыта.
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