Да, а еще снимаю на пленочный фотоаппарат, плачу наличкой, хожу в черно-зеленом спортивном костюме и выращиваю тамагочи. Вы меня раскусили
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:52
Додано: Чет 08 кві, 2021 23:53
Боюсь наших (и не только)гастарбартеров на клубнику будет требоваться всё меньше и меньше.
В крупных европейских хозяйствах чем дальше, тем шире используются такие железяки для уборки ягод и фруктов:
При чём они постоянно усовершенствуются и удешевляются(начинают производится не только в Нидерландах или Японии, но и во всяких Польшах и Китаях). Ковид только подхлестнул процесс.
На небольших фермах пока до этого не дошло, но крупняк постепенно вытесняет мелочь.
Ручной сбор как и реальная "органика" со временем останутся только в лакшери сегменте.
Так что молодежь Оболони пусть сидит дома!
Додано: П'ят 09 кві, 2021 00:24
Ну по вашей схеме действительно дорого. Но ведь есть и другой путь; свободную от строений землю засадить декоративными/плодовыми деревьями на полукарликовых подвоях, всякими кустами и лианами, а пространство между ними засеять Мавританским газоном, требующим минимального ухода. Если правильно подобрать растения, можно обойтись в нашей зоне вовсе без капитальной системы полива или заколхозить оную своими руками не дорого, благо выбор систем и комплектующих огромен. Я так и сделал и 15 соток уже маловато. Хочется ещё всякой экзотики посадить а места уже нет. Опять же, чем больше участок, тем дальше от соседей можно поставить дом.
А было бы с полгектара, обязательно себе бы прудик организовал, с плакучими ивами и карасями. У родителей жены такой был.
Уже приходят дурные мысли продать что нибудь не очень нужное и присмотреть такой участок где нибудь в Ясногородке, да построить там домик исходя из сегодняшних потребностей и приобретенного опыта.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 00:55
Ну смотрите, 20 соток это всего-навсего 40х50 метров. Если дом равноудален от соседей справа и слева (ширина дома обычно в пределах 10-15 м) до забора остаётся не так уж и много-12-15 метров. А ведь сосед может вольер с десятком собак поставить у самой границы участка. Есть через четыре дома у меня такой "кинолог". Представьте как клёво тем, кто рядом с ним живет. А сила звука уменьшается в квадрате расстояния. Т.е. в 10 метрах слышимость в 4 раза ниже чем в 5 м.
Или например собрались вы на пенсии домашним виноделием заняться-не у телевизора или фесбучике всё время проводить. Один взрослый куст какого нибудь Маркета или Прейри Стара запросто может занимать на беседке 10-15 квадратов. А нужен не один куст и не один-два сорта, что бы экспериментировать с купажами...
Это земледелие, типа посадки картохи?
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