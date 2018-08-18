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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7114711571167117

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 23
1. Зросли більш, як на 15%
22%
5
2. Зросли на 10 - 15%
4%
1
3. Зросли на 5 - 10%
26%
6
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
1
5. Приблизно ті самі
22%
5
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
4%
1
9. Впали більш, як на 15%
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:02

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sequence написав:Занятой молодежи выгоднее приехать один раз в 5ницу-воскресенье в условные Ашан/Сильпо и затариться на неделю.

Такое впечатление что молодежь у нас исключительно 200 000 ойтишнегов и все они живут в Киеве. А кассирами в ашанах-сильпо кто работает? А грузчиками там же?

это вы к чему? речь выше шла о разделении потоков разновозрастных людей по разным магазинам/маркетам/базарам. Кассиры и грузчики скупятся у себя на работе и просто дополнят картину
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

дополню про влияние возможности купить холодильник на цены РН. Цена ланоса никак не влияет на цену бмв , это разные планеты. Для тех кто не может купить холодильник в пределах 120 км от Киева есть квартиры по 4куе. А если поискать то наверное есть и ближе. Рынок лучше налоговой знает сколько денег у людей и под 30% категорию малоимущих подстраиваться не будет.
vitaliian
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  #<1 ... 7114711571167117
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