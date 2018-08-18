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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:02
vitaliy_berdinskikh написав: sequence написав:
Занятой молодежи выгоднее приехать один раз в 5ницу-воскресенье в условные Ашан/Сильпо и затариться на неделю.
Такое впечатление что молодежь у нас исключительно 200 000 ойтишнегов и все они живут в Киеве. А кассирами в ашанах-сильпо кто работает? А грузчиками там же?
это вы к чему? речь выше шла о разделении потоков разновозрастных людей по разным магазинам/маркетам/базарам. Кассиры и грузчики скупятся у себя на работе и просто дополнят картину
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:08
дополню про влияние возможности купить холодильник на цены РН. Цена ланоса никак не влияет на цену бмв , это разные планеты. Для тех кто не может купить холодильник в пределах 120 км от Киева есть квартиры по 4куе. А если поискать то наверное есть и ближе. Рынок лучше налоговой знает сколько денег у людей и под 30% категорию малоимущих подстраиваться не будет.
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