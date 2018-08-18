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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7115711671177118>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 23
1. Зросли більш, як на 15%
22%
5
2. Зросли на 10 - 15%
4%
1
3. Зросли на 5 - 10%
26%
6
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
1
5. Приблизно ті самі
22%
5
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
4%
1
9. Впали більш, як на 15%
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:02

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sequence написав:Занятой молодежи выгоднее приехать один раз в 5ницу-воскресенье в условные Ашан/Сильпо и затариться на неделю.

Такое впечатление что молодежь у нас исключительно 200 000 ойтишнегов и все они живут в Киеве. А кассирами в ашанах-сильпо кто работает? А грузчиками там же?

это вы к чему? речь выше шла о разделении потоков разновозрастных людей по разным магазинам/маркетам/базарам. Кассиры и грузчики скупятся у себя на работе и просто дополнят картину
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

дополню про влияние возможности купить холодильник на цены РН. Цена ланоса никак не влияет на цену бмв , это разные планеты. Для тех кто не может купить холодильник в пределах 120 км от Киева есть квартиры по 4куе. А если поискать то наверное есть и ближе. Рынок лучше налоговой знает сколько денег у людей и под 30% категорию малоимущих подстраиваться не будет. Когда малоимущих станет 70-80% тогда увидим цену 4куе за условный хрущ и в Киеве.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 кві, 2021 08:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:14

  drevlyanin написав:..
Так что молодежь Оболони пусть сидит дома!

Во-во. Вот, суко, как-то не заметно, что вся молодежь Оболони, дружно ломанулась на выход - работать или учиться за границу. Пока еще, пока, Оболонь - не Молдавия. У меня есть буквально один знакомый, что отправил дите учиться в Чехию. Остальные все здесь. Конговец правильно писал когда-то - многие возвращаются. И мои однокурсники некоторые вернулись, не все, конечно.
Для ZРадио: факультет кибернетики КГУ - это не экономическая кибернетика. Это прикладная математика и программирование. Рядом корпус мехмата - преподы работают и там и там. Предмет "Матстатистика", разумеется, был, в том числе, но скорее "для галочки" и понимания вопроса.
ЗЫ Смотрю, уже переименовали, чтоб совсем всем все ясно стало )) http://www.univ.kiev.ua/ua/departments/csc/
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:27

  hume написав:
  Sidus написав:
Я согласен, лучше бы потраченное на СХ-5 доложил бы на участок, у меня 15 и мне как раз, но меньше бы точно не хотел.
а машина - то такое, сегодня есть, завтра нет - тлен.

Я понимаю жить в Киеве без авто, вблизи транспортных развязок. Но как в доме жить без авто?

Покупаете участок на Печерске, по 70 000-100 000 уе за одну сотку и обходитесь без машины. Бонусом своя клубника с участка :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:38

  sequence написав:2 ZРадио - ваши сообщения, к счастью, я вижу рекурсивно, в ответах прочих пользователей, можете особо не напрягаться. Тут отвечу.
...

В данном случае Зрадио показал график в тему. И если посмотреть на реальные цены (реальные -- это с просмотрами и торгом) , то цены на вторичку начали опускаться. Я это знаю т.к. потратил кучу времени на просмотры и в конце концов купил на вторичке в этом году. А сейчас те квартиры которые я просматривал , чуть опустились и тренд не меняется. Так, что математику и реальную статистику нельзя искусственно изменить.
27661
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:24

  27661 написав:.. то цены на вторичку начали опускаться. Я это знаю т.к. потратил кучу времени на просмотры и в конце концов купил на вторичке в этом году. А сейчас те квартиры которые я просматривал , чуть опустились и тренд не меняется. Так, что математику и реальную статистику нельзя искусственно изменить.

Вторичка вторичке рознь. Сейчас мало желающих на старые неутепленные дома без счетчиков отопления. Недвига в домах постройки СССР обречена дешеветь бесконечно, стремясь к нулю, так как издержки на ее содержание превышают содержание губатых тьолок в модных лобби и не по силу контингенту их населяющему. Исключением могут быть дома, прошедшие ренновацию - комплексное утепление, замена окон, дверей, электрики, замена ржавых труб и т.д., но много вы таких знаете?
Более того, удешевление старых панелек странным образом не влияет на цены новостроя. Не подскажете, чего?
Какая математика и статистика вам еще нужна?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:40

  sequence написав:
  27661 написав:.. то цены на вторичку начали опускаться. Я это знаю т.к. потратил кучу времени на просмотры и в конце концов купил на вторичке в этом году. А сейчас те квартиры которые я просматривал , чуть опустились и тренд не меняется. Так, что математику и реальную статистику нельзя искусственно изменить.

Вторичка вторичке рознь. Сейчас мало желающих на старые неутепленные дома без счетчиков отопления. Недвига в домах постройки СССР обречена дешеветь бесконечно, стремясь к нулю, так как издержки на ее содержание превышают содержание губатых тьолок в модных лобби и не по силу контингенту их населяющему. Исключением могут быть дома, прошедшие ренновацию - комплексное утепление, замена окон, дверей, электрики, замена ржавых труб и т.д., но много вы таких знаете?
Более того, удешевление старых панелек странным образом не влияет на цены новостроя. Не подскажете, чего?
Какая математика и статистика вам еще нужна?

Читаю подобные мифы который год подряд, но платёжки за старый и новый фонд (эконом и комфорт) не отличаются даже зимой. В бизнес классе у вас только за мопы платёжка будет больше чем за все в советской вторичке
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Читаю подобные мифы который год подряд, но платёжки за старый и новый фонд (эконом и комфорт) не отличаются даже зимой. В бизнес классе у вас только за мопы платёжка будет больше чем за все в советской вторичке
что жигули что мерс жрут одинаковые 10л/100км но уровень комфорта выдают сильно разный.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:44

  sequence написав: Вторичка вторичке рознь. Сейчас мало желающих на старые неутепленные дома без счетчиков отопления. Недвига в домах постройки СССР обречена дешеветь бесконечно, стремясь к нулю, так как издержки на ее содержание превышают содержание губатых тьолок в модных лобби и не по силу контингенту их населяющему. Исключением могут быть дома, прошедшие ренновацию - комплексное утепление, замена окон, дверей, электрики, замена ржавых труб и т.д., но много вы таких знаете?
Более того, удешевление старых панелек странным образом не влияет на цены новостроя. Не подскажете, чего?
Какая математика и статистика вам еще нужна?

Я купил квартиру в БПС. Ресурс таких домов 100 - 150 лет.
Утеплять буду. Счётчик на дом стоит. Новострои я не рассматривал.
А цены на такие квартиры, тоже росли года 3-и , а сейчас начали падать. Я про эту статистику.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:47

  vitaliian написав:
  Kostia написав:Читаю подобные мифы который год подряд, но платёжки за старый и новый фонд (эконом и комфорт) не отличаются даже зимой. В бизнес классе у вас только за мопы платёжка будет больше чем за все в советской вторичке
что жигули что мерс жрут одинаковые 10л/100км но уровень комфорта выдают сильно разный.

К чему этот высер? Разговор шёл только о стоимости.
Kostia
 
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